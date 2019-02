Memes de San Valentín: cuando el amor te hace llorar... de risa Recopilamos algunas imágenes para compartir por redes sociales o WhatsApp en el día de los enamorados

San Valentín es el día del amor... y de los memes. Cada 14 de febrero, Internet y las redes sociales tiran de sarcasmo para mostrar su opinión. Porque no importa si celebras o no San Valentín, si tienes pareja o no... Cada situación tiene su meme.