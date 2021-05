Luna, la joven de Cruz Roja que conmovió al consolar a un inmigrante en Ceuta, obligada a cerrar sus redes La trabajadora ha protagonizado una de las imágenes más emotivas de la crisis migratoria al abrazar a uno de los jóvenes que llegó a nado desde Marruecos

ABC Actualizado: 20/05/2021 18:12h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Qué está pasando en Ceuta

Luna (20 años), una trabajadora de Cruz Roja, se ha convertido en la protagonista de una de las imágenes más emotivas que ha dejado la crisis migratoria en Ceuta, un abrazo en el que intentaba consolar y apoyar a uno de los inmigrantes que llegó a nado desde Marruecos.

Natural de Móstoles (Madrid), se encuentra en Ceuta porque está realizando las prácticas del Grado Superior de Integración Social. Ella, junto a más compañeros de la organización, se desplazó a la costa ceutí para socorrer a los miles de inmigrantes que llegaban a nado desde Marruecos.

«Se me cae el puto alma al suelo. No creo en ningún dios, pero estoy segura que si viviera las situaciones que ha vivido esta gente lo haría», expresó Luna a través de su cuenta de Twitter, a lo que añadía: « Qué frustración, qué cansancio psicológico y qué rabia. Ayuda humanitaria no es quitarse a las personas de encima, es atender sus necesidades y más en estas condiciones. Es raro que te den las gracias por algo que debería ser normal».

Tras expresarse en sus redes sociales, la joven ha decidido proteger su cuenta porque ha recibido insultos, ataques y mensajes de odio. No obstante, gran parte de la población se ha volcado con ella y con su actuación.