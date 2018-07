Un joven asturiano se tatúa la cara de Rajoy en el antebrazo: «Es un ídolo de masas» Sus amigos le dieron el visto bueno y su madre le dijo que, mientras no se tatuase al Rey, hiciera lo que quisiera

René Naredo, un joven residente en Asturias, se convirtió ayer en un fenómenos viral después de tatuarse la cara del expresidente Mariano Rajoy en el antebrazo. La imagen de su piel coloreada corrió por las redes sociales, que al principio no sabían si dar credibilidad a esta, cuando menos, extraña decisión.

Según este chico, todos su amigos apoyan esta decisión porque «saben que Rajoy es un ídolo de masas». Por otro lado, su madre también le apoyo, aunque con algo más de prudencia: «Dijo que mientras no me tatuase al Rey, que hiciese lo que me diese la gana», ha reconocido el joven.