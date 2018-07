El italiano que lleva la foto de su difunta esposa a ver el mar La fotografía de este anciano se ha viralizado, llegando a los diarios italianos

ABC

Madrid Actualizado: 10/07/2018 18:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La historia de amor entre este anciano y su difunta esposa fue captada por el fotógrafo italiano Giorgo Moffa, que capturó el momento en el que este hombre estaba sentado mirando el mar junto una fotografía de su mujer.

La historia, publicada en el Facebook del fotógrafo, tuvo una gran repercusión, tanto que ha llegado a medios italianos como «La Repubblica».

Según el diario italiano, que recoge el texto del fotógrafo, cuenta lo siguiente: « No he conocido a esta persona maravillosa por días: solo sé que fue sin duda un gran amor. Lo vi llorar y creo que los hombres de este tipo ya no nacieron. Un gran abrazo, querido amigo, eres un gran hombre".

Todos los días, el hombre, padre de tres hijos, va con la fotografía de su esposa a un muro frente al mar, donde se sienta con el cuadro y recuerda días pasados.

El momento de la fotografía fue capturado en la ciudad de Gaeta, en el centro de Italia, el 1 de julio, y desde entonces ha acumulado 7.000 vistas y fue compartido alrededor de 4.000 veces. Moffa identificó al anciano como Giuseppe Giordano, de 70 años, cuya esposa, Ida, murió hace siete años.

Personalidades del mundo de la política como el ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, han reaccionado a esta noticia.