Investigan a un profesor por insultar a los alumnos en clase: «¿Quién es la imbécil que se ríe?»

Regis Huamán , catedrático de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Perú), se encuentra en el foco de la polémica tras una clase virtual cargada de insultos y un vídeo de la escena que se ha viralizado en redes sociales.

El hombre explicaba el temario hasta que escuchó unas risas en alguno de sus alumnos: «¿Quién es esa imbécil que habla así, que se ríe?» , repetía en varias ocasiones Regis Huamán, antes de dar con la joven y llamarla «adefesia que no sabe nada» .

Después de dar con la responsable, la pedía que discutiera con él con razones y no con «estupideces» , aumentando poco después su cabreo: «Históricamente nos han deformado el cerebro, no nos dan opciones. La única manera de crecer es dejar de ser estúpido, no hay otra salida», declaraba. El profesor continuó expresando su superioridad frente a cualquiera, recalcando que les «destrozaría» en un debate .

#VIDEO📽️. Un #profesor de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en #Ayacucho, #Perú, llamó #imbécil a una #alumna, luego de que presuntamente se riera en su clase en línea. El docente, identificado como #RegisHuamán, fue denunciado por la #DefensoríadelPueblo... pic.twitter.com/hEW5iIDbOs — Eduardo Galván (@eduardo_galvan_) August 13, 2021

Según informa El Correo , la Defensoría del Pueblo ha lanzado un comunicado tras ver el vídeo y defienden el derecho de cualquier alumno a «emitir opiniones sin que sean sancionados por ello». Instan a la universidad, además, que abran una investigación contra él .

