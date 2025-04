Horóscopo de hoy viernes 19 de agosto: predicción diaria de tu signo del Zodiaco

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 19 agosto de tu signo del zodiaco. Anticípate y descubre qué te deparan los astros para el día de hoy. ¿Cómo te irá en el trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo seguirá igual? Y económicamente… ¿cambiará la coyuntura?, ¿es buen momento para echarme en manos de los juegos de azar? Averigua si la suerte va a favorecer a tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no aventurarse y andarse con diligencia. Según parece, la jornada de hoy puede venir algo complicado para algunos signos del zodiaco. Pero que no cunda el pánico, los movimientos de los astros siempre son fértiles y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

Tauro , en este momento, con tu trabajo, irás consiguiendo los objetivos que te habías planteado. Vas a ver ganancias donde los demás verán pérdidas, usa tu intuición. Los astros están favorables para ti en estos días, en el amor te irá muy bien. Tienes ganas de salir de viaje y despejarte un poco, si haces un esfuerzo, lo puedes conseguir. Ten cuidado y no te involucres en situaciones que te causen problemas posteriores. En la salud, te sentirás muy bien, con mucha energía y vitalidad, no pararás un momento.

Géminis , tu buena situación económica te permite ir con desahogo. Pero no abuses. Vas a tener que morderte la lengua ante un superior en el trabajo, pero es necesario. Hoy comienzas una racha muy buena en el amor, saca partido al momento. Si ya has encontrado tu pareja sentimental ideal no la dejes escapar de tu lado. Si hablamos de salud tendrás un buen día, con mucho entusiasmo y energía en todos los aspectos. Una vez que des el primer paso en algo complicado será más fácil de realizar

Leo , vas a estar muy bien económicamente, y gastarás algo más de lo habitual. En el trabajo estarán muy pendientes de ti, pero cumplirás a la perfección. En el amor, te dedicarás a los demás y sentirás que te quieren, mejorarán tus relaciones. Vas a tener por delante unos días llenos de emociones y novedades desde el punto de vista afectivo. Tu salud no va a darte nuevos problemas, estarás bien estos días. El deporte te ayudará a descargar energía y a mantenerte en forma también.

Libra , notarás un cierto alivio en tu situación económica, te irá muy bien. En el trabajo harás las cosas a tu manera hoy, ten cuidado. En el amor, aprovecha lo bueno que te da la vida y no te dejes desalentar por nada ni por nadie. Tu familia se merece algún detalle, intenta hacer algo bonito por ellos. En la salud, vas a tener mucha energía y decisión frente a los problemas, te irá muy bien. Podrías captar toda la energía negativa de tu alrededor, trata de protegerte.

Ten en cuenta que en ABC también puedes averiguar las predicciones del horóscopo mensual y anual. O si te gusta más, también puedes revisar las predicciones de tu animal del horóscopo chino y consultar cómo pinta este año 2022 según el animal que seas (de los 12 que existen en el zodiaco chino).

