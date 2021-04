Horóscopo de hoy, viernes 16 de abril de 2021 Descubre la predicción del horóscopo de hoy viernes 16 de abril de 2021. Así podrás saber lo que te espera en temas de salud, trabajo, amor, dinero… para tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Actualizado: 15/04/2021 23:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Quieres saber qué te espera en el día de hoy? Consulta tu horóscopo para hoy viernes 16 de abril de 2021. ¿Qué tienen preparado hoy los astros para ti? Aquí puedes saberlo para todos los signos del zodiaco. Hoy es importante tener en cuenta las oportunidades y cambios que se presentan, ya que puede ser un buen día para muchos signos. Consulta la predicción para hoy viernes sobre los temas que te interesan: amor, trabajo, dinero….

Aries

No intentes hacer todo el trabajo en un día o te resentirás Aries, dosifícate. Es un buen momento para empezar a ahorrar, lo tendrás todo a tu favor. Piénsalo bien antes de hacer un gasto importante, ahora no te conviene. Tendrás momentos muy divertidos con la gente a lo largo de esta jornada. Tus dotes para la comunicación se encuentran reforzadas, sácales partido. Las actividades nuevas que empieces en este momento funcionarán muy bien. Respecto al amor, no debes temer nada con tu pareja, con diálogo podrás resolver todos los conflictos. Estás bien, pero no le des tantas vueltas a las cosas, trata de relajarte. Mantén horarios regulares para que tu organismo responda bien y no se desajuste. Puede que tengas contratiempos inesperados a última hora, tómalo todo deportivamente. Cuida tu salud, la echas a perder con una actitud poco responsable y con malos hábitos.

Tauro

Se retrasa algo que esperabas Tauro, pero no te preocupes, no tardará en llegar. Tienes tendencia a gastar de más, aunque en general te va bien, pero contrólate. Hoy no es el mejor día para las finanzas, pero te va a llegar muy pronto. Tienes unos días un poco complicados en el trabajo, pero lograrás acabar con todas tus tareas. Algo que te inquietaba se ha superado. En el amor, debes tener en cuenta que representas mucho para la persona querida. Las dudas se convierten en tiempo pasado, no hay por qué traerlas a colación. Nunca es conveniente cerrarse las puertas antes de tiempo. Hoy todo es posible, te sentirás bien, en equilibrio y armonía, disfrutarás de lo que te gusta. No te olvides de ti y préstale la suficiente atención a tu salud. Tú vales mucho, no dejes que tus miedos te impidan avanzar lo que realmente puedes. Tienes un exceso de energía, intenta encauzarla de un modo productivo.

Géminis

La economía te irá mucho mejor de lo que esperabas Géminis, estás en buena racha. No obstante, controla más tus gastos y no derroches tanto en cosas que no necesitas. Es un buen momento para encontrar trabajo si no lo tienes, ten ánimo. Es posible que tengas nuevas ofertas laborales si lo estabas buscando. Etapa creativa en la que todo lo que has imaginado se puede materializar. Una tarea tediosa o relación con una falsa amistad está a punto de terminarse. Atiende esa llamada telefónica, cita o mensaje porque habrá indicios positivos. Las decisiones que tomes ahora en el amor determinarán el rumbo que tome tu vida futura. Trata de no darle tantas vueltas a todo, con calma lo verás todo mejor. Si notas un cierto malestar es porque el frío, te está afectando. Ten mucho cuidado con lo que comas porque estás vulnerable a las indigestiones.Tu salud se beneficiará si haces algo más de ejercicio.

Cáncer

Puede que el trabajo se te haga un poco rutinario Cáncer, intenta hacer cambios. Las personas de tu entorno van a estar muy bien contigo este día. Tu economía tiende a mejorar poco a poco y podrás ir iniciando otras cosas. No te conviene estar perdiendo tiempo ni energía con gente que no vale la pena. Pasa por alto las pequeñeces y no te sientas en la obligación a tener que rendir cuentas. En el amor, escucha tu voz interior que te indica siempre el mejor camino que debes seguir en tu relación. Vas a disponer ahora de más tiempo libre, aprovéchalo haciendo algo que te guste. Tiendes a aumentar tus dosis de medicamentos por distracciones, pon atención. Los tratamientos naturales son buenos y sirven de apoyo cuando se saben usar. Cuidado al subir y bajar escaleras durante este día, tienes propensión a las caídas. Te preocuparás por mejorar tu imagen y lo conseguirás sin mucho esfuerzo.

Leo

Espera algo bueno en tus finanzas Leo, aunque ahora no tengas el dinero que necesitas. Te llegan muchas cosas que esperabas recibir, en tu trabajo y en tu vida social. Tomarás ventaja por la demora en un plan, ya que podrás realizarlo con mayor esmero. Procede con cautela antes de comprometerte a dar firmas de aval o prestar dinero. Toma decisiones, tú sabes en lo profundo de tu corazón lo que es bueno para ti. Escuchas noticias halagadoras que te colocan en camino de solucionar problemas. En el amor, vivirás una especie de experiencia diferente dentro de tu realidad sentimental. Si vas a hacerte una cirugía estética no vayas a lo barato sino a lo más seguro. Vas a superar situaciones desestabilizadoras que en días pasados te agobiaban. Las cenas tardías son digeridas lentamente así es que evita comer e irte a la cama.Trata de corregir tus posturas al sentarte o tu espalda terminará por resentirse.

Virgo

Se te ocurrirán ideas para negocios Virgo, que serán buenas si las pones a funcionar. Habla con quienes tienen más experiencia que tú antes de firmar un contrato. No rechaces a los que llegan con ofertas de trabajo,diles que lo vas a estudiar. Se abre una puerta laboral y económica que actúa como un verdadero respiro. Si te encuentras sin pareja habrá buenas noticias, lo que escuches te alegrará. Un día de armonía en el que se estabilizarán situaciones que estaban algo confusas. Con diálogo y mano izquierda podrás conseguir mucho más de lo que piensas. El deseo de querer hacer todo a la vez te crea ansiedad y problemas estomacales. Prueba a cambiar tu imagen de algún modo, te sentará bien, es el momento. Acuérdate de que la salud tiene mucha importancia, intenta cuidarte un poco.

Libra

Pon en práctica ideas y pensamientos que prometen dinero Libra, no temas y actúa. Procura leer algo asociado con tu trabajo, esmérate, conseguirás resultados positivos. Supérate constantemente, estamos en un mundo que se ha convertido en un reto. A veces piensas que tu pareja abusa de tu cariño, pero no es así, tranquilidad. Podrás disfrutar con tus amigos de buenos y divertidos momentos, sal un poco. No entres en polémicas y relaja la tensión, así todo funcionará correctamente. En el amor, tu atractivo está en alza y harás conquistas interesantes, estás en racha. Recuerda que la previsión es la mejor manera de tener buena salud, ten cuidado. Si tienes molestias, serán de origen nervioso, procura relajarte más. Anímicamente estarás con mucha energía, te lo pasarás muy bien en este día. Debes cuidar más las comidas y el descanso, así recuperarás tu energía.

Escorpio

Deberás solucionar algo antes de iniciar otro proyecto que te va a llevar tiempo Escorpio. Piensa que hay un proyecto que te dará dinero y fortuna y te acercará al éxito que mereces. Procura planificar bien tu economía para no llevarte sorpresas después. En el trabajo ten paciencia y espera, verás como vienen cambios positivos. No descuides la relación con tus seres queridos, luego lo agradecerás. Tienes un buen momento para comenzar proyectos de todo tipo, adelante. En el amor, evita las tensiones por malentendidos con tu pareja, con calma y tiempo los aclararás. Si tienes paciencia obtendrás buenos frutos, tus esfuerzos no serán en vano. Si procuras tener más positividad, verás como todo en general te sale mucho mejor. Si analizas tu situación, descubrirás que no es mala, te agobias sin motivo. Vas a conseguir ese equilibrio que necesitas, te sentirás realmente bien.

Sagitario

Piénsalo bien antes de cambiar de trabajo Sagitario, ahora no es el mejor momento. Puede que tengas que hacer algún gasto relacionado con el coche, ten paciencia. Podrías sacar más partido a tu dinero si estuvieses más pendiente de él. Durante este día debes ser prudente con el dinero, no derroches en balde. Si abres tu corazón y cuentas lo que te pasa, los demás podrán apoyarte. Aprovecha bien este buen momento en lo personal que estás atravesando. Tu carisma personal te puede ayudar mucho para todo, no dejes de emplearlo. Intenta mejorar las relaciones con tu entorno, verás cómo lo consigues. Descansa en cuanto te notes un poco mal de forma, a veces es necesario. El estrés puede minar tu salud, por lo que debes controlar los nervios. Te va bien, aprovecha para darle más comodidades a tu estilo de vida.

Capricornio

Esfuérzate Capricornio, ten confianza y podrás conseguir todo lo que quieres. Pasarás momentos delicados con tus compañeros de trabajo, ten paciencia. Tendrás el respeto de tus superiores, pero es algo que tienes muy merecido. Necesitas un poco más de diálogo y comprensión en tus relaciones personales. Tendrás un espíritu inquieto y aventurero este día, llegarás lejos. Haz caso de tu intuición y sigue tu primer impulso, seguro que aciertas. Si quieres que te vaya todo bien en el amor, procura no ser tan exigente. No es buen momento para hacer cambios en tu hogar, espera un poco más. Vas a querer actualizarte en temas de salud y belleza, y lo harás bien. Te vendría muy bien realizar ejercicio o alguna otra práctica relajante. Tienes propensión a la acidez de estómago, procura cuidar tu alimentación. Intenta mejorar tus hábitos alimenticios, procura comer más fruta y verdura.

Acuario

Necesitas más libertad para reencontrar tus verdaderos intereses Acuario, búscala. Frena un poco tu ritmo en el trabajo y organiza mejor tu agenda, te irá bastante bien. Van a hacerte ofertas atractivas que no te interesa aceptar, pero estúdialas al menos. Si reduces un poco más tus gastos podrás ahorrar un poco más para el futuro. Si te habías distanciado de alguien de tu entorno, ahora lo superarás. Ten cuidado con las decisiones que tomes en el amor, mejor espera un poco. Se activarán asuntos que tenías pendientes, los astros te pondrán en marcha. Dale a tu vida algún cambio e innovaciones, te sentarán francamente bien. Te sientes bien y con ganas de relajarte, no te compliques la vida con nada. Tu cuerpo y tu mente están en equilibrio y te encuentras bien, aprovecha. Trata de no acumular tensión, da paseos que te relajen y descansa un poco.

Piscis

Podrías tener algún imprevisto Piscis, pero lo podrás afrontar sin muchos problemas. No dejes que los problemas laborales te bloqueen, los puedes resolver bien. Durante estos días tus asuntos económicos irán mejor de lo que esperas. En el trabajo puedes evitar las tensiones, dedícate a lo tuyo sin más. Tienes que saber que cada cosa llega en el momento justo, sé paciente. En el amor, no hagas caso de los comentarios negativos que escuches sobre la persona que quieres, sigue tus ideas. Alguien de la familia te va a echar un cable, no te olvides de agradecerlo. Deja a un lado los sentimientos de frustración, la realidad no es así. Estás bien, aunque algo de los nervios, pero lo encauzarás con varias actividades. Quizá tengas mucha presión últimamente, ten paciencia, es algo temporal. Te sientes alegre y vital, y eso no es algo que debas guardar en casa.

Si quieres conocer más a fondo lo que te depara el día de hoy, consulta la predicción completa del horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco.