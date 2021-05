Horóscopo de hoy, lunes 3 de mayo de 2021 Descubre la predicción del horóscopo de hoy lunes 3 de mayo de 2021. Descubre cómo será tu día según tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Si quieres conocer lo que te deparará el día, entérate de la predicción del horóscopo de hoy lunes 3 de mayo de 2021. Independientemente de tu signo del zodiaco, aquí puedes leer tu predicción. Hoy es importante la forma de afrontar las distintas situaciones y cambios que se dan en todos los signos. Consulta la predicción para hoy lunes sobre los temas que te interesan: amor, trabajo, dinero….

Aries

La relación con tus compañeros de trabajo resultará muy estimulante estos días Aries. Trata de poner en orden tus asuntos financieros, así evitarás problemas. A poco que te impulses tendrás tu recompensa, adelante. Cosecharás éxitos laborales pero no dejes que se te suban a la cabeza. Pasarás una tarde muy agradable con amigos a los que hace tiempo no ves. Tienes dudas sobre tus sentimientos y tendrás que pensarte muy bien las cosas. Hoy podrías encontrar a alguien que te interesará a primera vista, lánzate en el amor. Tus cambios de humor y contradicciones desconciertan a tu pareja y se enfada. Intenta desconectar de los problemas cultivando alguna afición o pasatiempo. Has hecho muy bien tu régimen y te sientes ágil y con mucha energía. Con poco que te cuides, mantendrás un perfecto estado de salud si sigues poniendo de tu parte.

Tauro

Tienes tendencia a hacer gastos innecesarios Tauro, ajusta bien el presupuesto. Dentro de poco tendrás que hacer compras importantes, planifícalo bien. Tendrás que tomar decisiones sobre tu trabajo y responsabilidades. Una persona de tu familia te está ocultando un problema económico grave. No te quedes en casa esta tarde, conocerás gente muy interesante si sales. Te irá bien con tu pareja si no le llevas la contraria en todo lo que diga. Buenas oportunidades para poner en orden tus asuntos y disfrutar tu vida en el amor. Si haces deporte, ten cuidado, podrías tener un esguince, no te sobreentrenes. Come más fruta y verduras, vigila tu alimentación para conservar tu buena salud. Ten cuidado con los excesos que cometas, te pasarán factura tarde o temprano. No le exijas tanto a tu cuerpo, descansa y relájate, siempre estás al límite.

Géminis

Géminis, escucha los consejos de una persona mayor de tu trabajo, conseguirás estabilidad. Debes actuar con prudencia delante de tus jefes, no entres en cotilleos. Ha vuelto la rutina del trabajo y te estás aburriendo, debes ponerte las pilas. Puedes tener algún contratiempo con tu tarjeta de crédito, no te descuides. Tendrás algunas diferencias de opinión con tus superiores. Hoy deberías evitar dar mucha confianza a personas del signo Capricornio o de Acuario. Disfrutarás mucho con tu pareja de los pequeños de la familia, les hará ilusión. En el amor vas a dar otra oportunidad a una relación que habías roto, se puede intentar. Te podrían doler los brazos, procura no coger peso ni hacer sobreesfuerzos. Las tareas cotidianas te disgustarán, elimina las que no sean indispensables, tu salud te lo agradecerá. Si usas gafas, deberías hacerte una revisión, no lo pospongas por desidia.

Cáncer

Si llevas un tiempo esperando un dinero u otra cosa, te puede llegar ahora Cáncer. Si trabajas por tu cuenta te costará menos salir adelante próximamente. Recibirás buenas noticias asociadas a un asunto financiero de tu entorno de trabajo. Tendrás buenas noticias sobre una gestión legal o laboral que parecía estancada. Puede que tengas que hacer alguna reforma en tu hogar, pero es necesario. Quieres dedicar más tiempo a los tuyos y es una buena idea, intenta hacerlo. Pasas por un periodo complicado en el amor, pero que te ayudará a decidir lo que quieres. Guíate por tu intuición que durante este tránsito astral se acentúa y afina. Vas a estar de buen humor y te sentirás muy bien con los que te rodean. Tu inquietud y tu impulsividad te serán de gran ayuda, al menos este día. Procura descansar, has estado con mucho estrés y ahora toca cuidarse un poco.

Leo

Leo, puede que tengas buenas noticias, sobre todo en el ámbito del trabajo. Debes armarte de paciencia si esperas respuestas, pero llegarán. Si empleas tu imaginación en lo laboral te irá de maravilla, no te cortes. En el amor vas a tener unas ideas muy claras y acertadas, te irá bien. Podrías tener algún problema de origen emocional, intenta relajarte un poco. Gracias a tu persistencia vas a poder conseguir lo que quieras en este día. Tu intuición te ayudará mucho estos días si confías en ella, déjate llevar. Tu energía física está totalmente restablecida, vas a estar con ánimo y actividad. Te vendría bien dedicarte más atención estos días, te lo has ganado. Tu estado de ánimo es sereno y equilibrado, te encuentras bien ahora mismo. Tienes que relajarte y evitar las tensiones que no te conducen a nada positivo.

Virgo

Necesitarás tu fuerza de voluntad para seguir en tu trabajo Virgo, pero ya mejorará. Te conviene relacionarte más con la gente, así notarás mejoras. Si quieres comprar una casa, todavía vas a tener que esperar un tiempo. Deberías tratar de hablar para solucionar bien los problemillas laborales. Algún pariente o amigo te pedirá ayuda y te sentirás bien al poder apoyarle. En el amor, si tienes una relación de pareja, este día te resultará muy gratificante. Tienes la sensación de que nada se mueve, pero debes propiciar los cambios. Tienes altibajos de ánimo, pero si intentas relajarte te estabilizarás. Cuídate y no te enfríes, en estos días tienes las defensas un poco bajas. Busca alguna forma de canalizar adecuadamente el exceso de energía que tienes. Te iría bien practicar deporte en equipo para tranquilizarte y mejorar tu salud.

Libra

Tu economía no va tan mal como pensabas últimamente Libra,te animarás un poco. Intenta organizarte mejor en el trabajo, será la clave para funcionar bien. A poco que te esfuerces estos días, podrás afianzar tus logros profesionales. Tienes preocupación por un asunto de dinero, pero pronto se va a arreglar. Quizá haya llegado el momento de plantearse un viaje que te interesa mucho. No te preocupes tanto por cosas pequeñas que en realidad no son para tanto. En el amor, alguien desea acercarse más a ti, aunque lo hará poco a poco, estate pendiente. Puede que tengas que esperar un poco para hacer los cambios que quieres. Solo te apetece un poco de tranquilidad y te conviene proporcionártela. Si habías planeado cambios, habrá retrasos, pero al final lo conseguirás. Procura hacer algo de dieta y de ejercicio, tu salud ahora verá buenos resultados.

Escorpio

En el trabajo vas a demostrar toda tu agudeza mental Escorpio, tienes inspiración. Acertarás en tus decisiones, no tengas miedo de arriesgar un poco este día. El ambiente laboral será muy bueno y habrá colaboración entre compañeros. Sentirás como tu atractivo se incrementa a lo largo de los días que vienen. Si has establecido alguna relación o amistad recientemente, la afianzarás. Vas a estar muy animado y tienes posibilidades de conocer gente nueva. Te convendría intentar contener un poco tus emociones, no te compliques en el amor. Aprovecha estos días tranquilos para relajarte y descansar lo que necesitas. En la salud, tu cuerpo se puede resentir con los cambios de temperatura, abrígate bien. Lo que tienes por delante es bastante bueno, así que levanta el ánimo. Recibirás atenciones de las personas que te rodean, no te faltará cariño.

Sagitario

Plantéate objetivos a largo plazo Sagitario, verás cómo los vas consiguiendo poco a poco. Tienes muchos ánimos y esto te va a beneficiar, sobre todo en el trabajo. Con más planificación te ahorrarás sorpresas, te irá mejor. No bajes la guardia laboralmente hablando, puede que no todo sea como esperas. Tienes ganas de viajar o de hacer cosas distintas, si puedes inténtalo. Tienes un buen momento en el amor para recuperar lo mejor de tu relación. Pasarás mucho tiempo junto a tu familia y seres queridos y lo disfrutarás. Con fuerza de voluntad podrás perfeccionar cualquier aspecto que desees. Tu estética será lo que te preocupe ahora, busca nuevas formas de cuidarte. Tu ritmo de vida te come muchas energías, debes empezar a relajarte un poco. Deberías procurarte todo el descanso que realmente necesitas, duerme más.

Capricornio

Sólo tú serás responsable del funcionamiento de tus asuntos Capricornio, así que ya sabes. Si tienes interés en un proyecto, sigue adelante aunque haya inconvenientes. Te costará hacer realidad tus proyectos de trabajo, pero no desistas, lo conseguirás. Tendrás la sensación de que las cosas están estancadas, pero no es así. Te puede llegar una noticia u otra cosa inesperada que te venga muy bien. En el amor, intenta que tus cambios de humor no repercutan mucho en tu relación, por tu bien. Se retrasa algo que esperas y estás muy impaciente, pero al final llegará. Aunque te dé pereza, intenta hacer deporte, sabes que es conveniente para ti. Tienes los nervios bastante alterados, intenta relajarte y toma mucha tila. Los nervios pueden estropearte un asunto económico que tienes entre manos. Últimamente te estás obsesionando con la salud, tranquilízate, no exageres.

Acuario

Tienes que mantener la cabeza fría en cuestiones de trabajo Acuario, no arriesgues. Es un buen momento para irte de compras sin preocuparte, si así lo quieres. Tendrás gastos que no esperabas, pero podrás afrontarlos sin consecuencias. Trata de ser realista, los astros impulsarán tu lado más temerario y soñador. Tienes que ver las cosas de una forma más positiva y planificarte un poco. Tu intuición se encuentra en un punto muy alto y te irá muy bien en el amor. Tu actitud te puede perjudicar con los que te importan, trata de calmarte. Te sentará muy bien un cambio de imagen, aunque tengas que invertir dinero. Deberías hacer ejercicio para eliminar toxinas y bajar un poco de peso. Te sentirás con pocas fuerzas para hacer todo lo que tienes pendiente. Trata de comer más sano, evita las comidas fuera de casa, sentirás que mejora tu salud.

Piscis

Piscis si te interesa encontrar nuevas formas de obtener ingresos, puedes hacerlo. Si alguien te ofrece echarte una mano, no lo desaproveches, te conviene. Piénsalo bien antes de aceptar una nueva oferta de trabajo, ten calma. Tendrás la suerte de tu lado en cuestiones económicas, intenta aprovecharla. Esta semana va a estar llena de invitaciones y reuniones sociales, acéptalas y aprovéchalas, (si no hay confinamiento). Necesitas serenidad para pensar en tus cosas y tomar las decisiones correctas. En el amor, cuida más a tu pareja si no quieres que se vaya enfriando la relación. Ciertas molestias físicas que has tenido, remitirán por completo en este día. Ten cuidado con algún tirón muscular si haces ejercicio, no te sobreesfuerces. Notarás que te hace falta hacer más ejercicio, por tu salud y por tu cuerpo. Si tienes problemas renales, elimina sal, sodas y alimentos no naturales.

Infórmate sobre la predicción completa del horóscopo de hoy para todos los signos del zodiaco en ABC.es y descubre lo que los astros te deparan.