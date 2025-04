Horóscopo de hoy lunes 29 de agosto: predicción diaria de tu signo del Zodiaco

Si quieres saber lo que te espera en la jornada de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy lunes 29 de agosto para tu signo del zodiaco . Anticípate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos de los astros para la jornada de hoy: ¿será un buen día en la oficina o es mejor mantener un perfil bajo para evitar problemas? ¿Y en los asuntos del corazón?, ¿me sonreirán los astros? Evita sorpresas desagradables y echa un vistazo a los pronósticos del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

No es un buen momento para pedir un préstamo, espera un poco y ahorra, Aries . Alguien de tu entorno va a echarte una mano en el trabajo, no te agobies. Los astros te van a favorecer mucho en el amor estos días, aprovéchalo. Te asombrarás, pues quien menos podías pensar, tiene interés sentimental en ti. Hoy tendrás mucha positividad, tanto para ti como para los demás, te irá muy bien. En la salud, te sentirás bien, hoy te has levantado con mucha energía y lo vas a notar.

Tauro

Tauro , no te exijas tanto en el trabajo, al final, te saldrá todo perfectamente bien. En la economía te merecerías algo mejor de lo que tienes, pero llegará, al tiempo. Tu vida sentimental pronto dará un giro positivo y te sentirás muy bien. En estos momentos, todo lo que deseas en el amor lo puedes conseguir, si insistes. En la salud, te sientes con cansancio, pero no te preocupes, pasará algo que te aportará energías. De todas formas, estás bien, pero ten cuidado con los golpes, mira por donde pisas.

Géminis

Géminis , mantén firme tu posición en el trabajo, llevas razón y terminarán, de algún modo, reconociéndolo. Si intercambias más tus puntos de vista con tus compañeros, te irá mucho mejor. Sentimentalmente, si alguien te causa algún problema es mejor que lo ignores, no vale la pena. En el amor, prepárate para vivir sin dejarte manipular por quienes tratan de molestarte. En la salud, tienes que descansar más para que tu organismo se equilibre y esté bien del todo.

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Escorpio , introducirás novedades en el trabajo para evitar la rutina, y serán un éxito. Tienes tendencia a gastar sin control, ten cuidado con el consumismo. Tendrás oportunidades en el nivel personal que debes saber aprovechar. En el amor, estrecharás lazos con tus amigos y disfrutarás de mucha intimidad con tu pareja. Con una buena salud y muchísima energía, aprovecha bien el momento. Vas a disponer de una gran cantidad de energía física y mental, sigue disfrutando, no siempre funciona todo tan bien.

Sagitario

Capricornio

Acuario

Es un buen momento para renegociar tus condiciones de trabajo con buenos resultados, Acuario . Parece que hay problemas con tus intereses, tendrás que estar pendiente y con rapidez. En el amor, tienes ganas de hacer conquistas o de hacer algo nuevo, y te vendría bien conseguirlo. Puedes intentar solucionar tus problemas de convivencia con éxito, sé flexible. Te vas a sentir en forma durante todo el día, podrás con todo lo que te venga. Estás muy bien de salud, pero para mantenerte, tendrás que seguir cuidándote.

Piscis

Tu economía va razonablemente bien, pero aun así, te interesa moderar los gastos, Piscis . En el trabajo, tendrás que esperar todavía un poco para lograr lo que quieres. No desconfíes tanto de la gente, te podrías estar perdiendo algo bueno. En el amor, te sentirás muy sensible, con empatía y cordialidad para con los demás. Intenta pasear o entrar en contacto con la naturaleza, te llenará de energía. En la salud, estás con algo de tensión, trata de tomarte las cosas que pasan en su justa medida.

