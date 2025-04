Horóscopo de hoy, lunes 19 de abril de 2021

¿Quieres saber qué te espera en el día de hoy? Consulta tu horóscopo para hoy lunes 19 de abril de 2021. Hoy el día se presenta complicado en muchos signos del zodiaco, por lo que es importante leer detenidamente lo que te espera. Aquí podrás conocer lo que le depara a todos los signos del zodiaco. Consulta la predicción para hoy lunes sobre los temas que te interesan: amor, trabajo, dinero….

Aries

Cuando intentamos solucionar de inmediato los problemas o nos impacientamos Aries , las soluciones se retrasan, sé paciente. Encontrarás la paz poniendo orden en tu vida. Procúrate un entorno ordenado en el trabajo y organiza tu agenda. Si gastas más de la cuenta a fin de mes te arrepentirás. Déjate llevar por la intuición en el amor y todo te saldrá bien. Presta atención a tu interior, a tus sentidos y reacciones. La intuición te envía mensajes, solo debes escucharla. Rechaza posibles discusiones con tus compañeros si quieres evitarte problemas. Un familiar tiene problemas y necesita tu ayuda, debes interesarte por él. Aprende a mirar el mundo con interés y atención, ya que a veces la clave está en los detalles más insignificantes. Es un buen momento para abandonar malos hábitos que perjudican tu salud. No duermes lo suficiente, trata de descansar algo más de tiempo.

Tauro

Cuídate y come bien Tauro . Has alcanzado otro logro en el trabajo y puedes llegar muy lejos. El dinero será el motivo de una pequeña discusión intrascendente. Aunque te encuentres bien no te descuides. Si le prestas atención a tu entorno, verás las oportunidades. No podrás olvidar este día. Hoy no debes descuidar el estómago. No tires la casa por la ventana que no te va tan bien, cuidado. Tus amigos se mostrarán intransigentes. Evita en tu dieta todo lo que tenga colesterol. Sé prudente con los gastos. En el amor, aunque no estés con tu media naranja, tendrás un día estupendo. Te gustaría que tu pareja estuviera más contigo. La salud y la energía no te van a faltar. Recibirás noticias del dinero de unas deudas. Aunque te encuentres fuerte, vigila tu garganta. Tendrás que tomar decisiones difíciles. No hagas tanta vida social, necesitarás descansar.

Géminis

A veces las prisas te impiden disfrutar del presente Géminis . Disfrutar de cada instante solo es posible con paciencia. Hoy tendrás un día intenso en el que no podrás descargar con los demás tus problemas, más bien todos te vendrán a ti para solicitarte ayuda. En el trabajo serás resolutivo y dinámico y, aunque pueda resultar en apariencia positivo para ti, acabarás agotado y tenso. Busca momentos en los que relajarte para no perder los nervios. Tu pareja será la única persona que te sirva de ayuda para solucionar los problemas, encontrarás en el amor la calma y el apoyo que necesitarás. Los nervios, si te dejas llevar por ellos, serán tu mayor problema de salud, dar un pequeño paseo antes de acostarte y tomar una tila o algo que te relaje, mejorará notablemente tu sistema nervioso.

Cáncer

Dedica más tiempo a los cuidados de tu cuerpo Cáncer . Conseguirás un objetivo que tenías desde hace tiempo. No intentes quedar bien con todos a la vez o conseguirás quedar mal con todos. Estás aburrido de la rutina, muévete más. Organiza tu agenda y tus horarios de trabajo, te estás dispersando. Puedes tener alguna discusión con un compañero y no te conviene, trata de evitarla. Parece que tienes agujeros en los bolsillos, contrólate. Si las habladurías te disgustan, hazles frente. Tienes un momento muy positivo en el amor, aprovecha tu atractivo. Ten cuidado con los gastos, puede haber algún imprevisto. Te sientes despierto mentalmente. Algún familiar o amigo cercano te pedirá dinero, pero no te vendrá bien. Escuchar a tu pareja mejoraría mucho tu relación. Te estás reponiendo del estrés de los últimos días. Deberías cuidar un poco más de tu salud. Protégete especialmente de los resfriados.

Leo

Si te piden disculpas Leo , es importante que no pongas condiciones, no pidas nada a cambio. Encontrarás en tus amistades un apoyo incondicional en el momento en el que tengas problemas. El trabajo será una fuente de satisfacción para ti, te llegará el reconocimiento de una manera inesperada por parte de tus superiores. En el amor, deberás tener paciencia con tu pareja si no quieres que se deteriore tu relación de forma irreversible. Estarás de suerte si no tienes el corazón ocupado, una cita sorpresa hará que encuentres tu alma gemela. Deberás cuidar un poco más tu salud, evitar los excesos que has tenido últimamente y que harán que tu sistema digestivo no vaya tan bien como debería. Con un poco de cuidado te pondrás en forma enseguida y no pasará a mayores.

Virgo

Estás de muy mal humor hoy Virgo , controla tus arrebatos. Estás en buena racha y te llega el dinero. No darás tu brazo a torcer y tienes razón. Estás bien, tu salud es estable. Estás cerca de alcanzar tu objetivo en el trabajo. Vas a tener una fiesta donde encontrarás gente especial. Las tensiones se somatizan, no es bueno. Si no fueses tan independiente y dialogases, te iría mejor. En el amor, resolverás un conflicto con tu pareja y la relación mejorará. El éxito laboral que esperas llegará pronto. Saldrás fuera de tu ambiente habitual y te divertirás mucho. Aunque estás muy bien, no debes abusar de la comida. Organizarás tus papeles y pondrás en orden tus asuntos. Hoy te aburrirás si no lo evitas rompiendo la rutina. Estás muy bien, pero no alteres el orden de las comidas. Mira las cosas de manera positiva. Vas a encontrarte con alguien que tenías lejos.Hazte un chequeo para prevenir posibles problemas.

Libra

Es importante que te marques objetivos claros y alcanzables Libra , tienes que ajustar tus deseos a tus capacidades. Estarás más eufórico y alegre de lo habitual, la suerte te acompañará y podrías abusar de ello asumiendo incluso obligaciones de otros. En el trabajo podrían llegarte ofertas nuevas que deberás revisar bien antes de aceptarlas. Si quieres montar un negocio nuevo, mide bien con quien lo haces y date tiempo para pensarlo. En el amor te irá muy bien, los astros te acompañan y solo tú podrías poner obstáculos si alguien desea conquistarte. Si ya tienes pareja todo irá como la seda, vuestra compatibilidad y entrega será como la del comienzo. No tendrás problemas de salud importantes, pero si padeces de hipertensión procura no dejarte llevar por la euforia y trata de descansar adecuadamente.

Escorpio

Te encuentras bien y con ganas de moverte Escorpio , rescatarás antiguos proyectos. No puedes seguir jugando a dos bandas, tendrás que elegir. En el trabajo te has esforzado mucho y tendrás una compensación. Vas a poner solución a los problemas pendientes. Tu pareja está muy estresada, debes ayudarla. Tienes ganas de aprender cosas nuevas. Dirás adiós a los agobios económicos. Continúas disfrutando de muy buenos momentos en el amor. Si no tienes pareja la encontrarás pronto, paciencia. Fíate de tu intuición, la tienes muy despierta. Hoy es mejor que no hables delante de tus jefes. Los disgustos familiares pasarán pronto. Tu salud es muy buena. Empieza a hacer deporte aunque te dé pereza. Cuida tus puntos flacos: la circulación y la tensión. Ten paciencia y alcanzarás tus objetivos económicos. Estás muy animado con la gente nueva que has conocido, posiblemente de ahí surgirán unas buenas relaciones.

Sagitario

No trates de buscar la aprobación de los demás Sagitario . Debes tener claro que tu opinión es más importante que la de los otros. Hoy te levantarás con mal pie pero tu gente te ayudará a levantar el ánimo y acabarás con muy buenas sensaciones. En el trabajo conseguirás sacar adelante todo lo que te propongas sin demasiado esfuerzo por tu parte. Podrías tener algún gasto extraordinario, pero tu economía te lo permitirá sin que te sientas agobiado por ello. En el amor disfrutarás de tu relación y querrás tener algún detalle con tu pareja que le haga feliz. Buscar momentos de intimidad con ella os dará una gran satisfacción a ambos. La felicidad llegará tambien a tus hijos si los tienes, pasarás muy buenos momentos con ellos. No tendrás problemas apreciables de salud, pero un podrías tener un molesto dolor de cabeza que evitarás si no tomas cafeína ni excitantes.

Capricornio

Si ordenas un poco tu vida te sentirás mejor Capricornio . Parece que por fin se sanea tu economía. Tienes un poco de tristeza, porque te sientes incomprendido. Estás bien, pero tanta actividad te dejará agotado. Tendrás una reunión de trabajo muy positiva. Recupera las cosas buenas de tu relación. Estás muy tensado, trata de ordenar tu mente. Trabajando en equipo funcionarás muy bien. No te sientas solo, sal un rato cuando termines tus tareas. Tendrás una discusión, pero llegarás a un acuerdo. Hoy te apetece disfrutar con tu pareja en casa, será un buen día para el amor. Estás agobiado por los problemas de tu familia. Respira al aire libre y te sentirás genial. Toma una decisión respecto a tu salud, olvida las malas costumbres. Desaparecerán unas molestias que tenías. Has descuidado la organización de tus tareas en el hogar y se te acumularán.

Acuario

Acuario , si no te crees capaz de enfrentarte a una situación, nunca lo harás. Podrías pecar de exagerado y magnificar los problemas, que en realidad tendrán fácil solución, cuando lo medites un poco con tranquilidad. Valorarás mucho tu tiempo libre y tendrás creatividad suficiente para disfrutar en cada momento de lo que haces cuando te lo propongas. En el trabajo empezarás con contratiempos que se irán solventando a lo largo del día. Podrías tener la suerte de que te llegase un dinero inesperado. En el amor deberás luchar por los celos que podrían, sin motivo, amargarte el día. Cuando lo pienses un poco podrás solucionar el problema enseguida, ya que no cuadra en absoluto con tu carácter. El encierro ha podido afectar a tu salud,ya que necesitas sentirte libre. Un poco de ejercicio conseguirá que te recuperes enseguida.

Piscis

Te apetecerá salir y hacer ejercicio Piscis . Acepta a las personas como son y no les exijas más. Tu ritmo de vida es demasiado veloz para tus nervios. Podrías firmar un nuevo contrato. Las cosas en el trabajo estarán más tranquilas. Si utilizas tu intuición te irá genial en el amor. No pospongas las revisiones médicas. Pondrás al día tus asuntos y citas pendientes. No dejes pasar más tiempo y discúlpate con tu pareja. Tomate más en serio la alimentación y otros cuidados. Las tareas domésticas se te están haciendo rutinarias pero debes hacerlas. Tendrás un día perfecto con quien elijas. Tienes un poco de insomnio, relájate. Atraviesas un buen momento para los negocios. Evitarás decepciones si dejas de presionar a tu pareja. Procura mejorar la dieta para liberar toxinas. Vas a tener tensiones laborales, sé prudente. Cortarás de raíz con una mala situación.

