El horóscopo de hoy domingo 2 de mayo de 2021 se presenta bastante interesante, no te pierdas la predicción. ¿Qué tienen preparado hoy los astros para ti? Aquí puedes saberlo para todos los signos del zodiaco. Hoy el día se presenta interesante en algunos signos del zodiaco, por lo que es importante leer detenidamente lo que te espera. En todos los temas que te interesan: amor, trabajo, dinero…, encontrarás la predicción para hoy.

Aries

En el trabajo vas a recibir una oferta muy tentadora Aries , no dejes de estudiarla. Laboralmente mantén la calma, así saldrás al paso muy bien en esta jornada. Estás gastando el dinero con mucha alegría, ten cuidado, intenta controlarte. Es mejor que esperes un poco antes de firmar contratos o comenzar negocios. Lo que más debes cuidar para despuntar serán las relaciones. Te apetece ir en plan independiente y es algo que a veces viene muy bien. Con diálogo y mano izquierda podrás solucionar los problemas que quieras. La cabeza despejada para planear lo que quieras o tomar decisiones. En la salud, es un buen momento para que te cuides o te regales algún tratamiento especial. Tómate un descanso si lo necesitas, tu cuerpo te lo va a agradecer mucho. El ejercicio, aunque sea poco, te relajará y levantará tu estado de ánimo.

Tauro

Ábrete a lo nuevo en el trabajo Tauro , te vendrá muy bien de cara al futuro. Con un mínimo de organización, no habrá nada que, laboralmente, se te resista hoy. Atravesarás un periodo de renovación laboral muy interesante, no te aburrirás. Evita los grandes gastos y los cambios en la economía, no es el momento. Estarás muy sociable y mejorarán las relaciones con la gente de tu entorno. Debes evitar las discusiones sin sentido con tu pareja, te sentirás mejor. En el amor debes seguir tus propios impulsos y no la opinión de los demás. Podrías tener enfados sin motivo real, evítalos, no te convienen para nada. Contactar un tiempo con la naturaleza aumentaría mucho tu nivel de energía. Debes cuidar un poco tu sistema digestivo, será tu punto débil este día. Bebe más líquido y duerme más horas, tu cuerpo te lo agradecerá mucho.

Géminis

Géminis , te surgirán nuevas oportunidades en el aspecto profesional, estate al tanto. Podrías encontrar alguna actividad nueva que despierte de nuevo tu ilusión. Puede que te llegue algún ingreso extraordinario que sabrás emplear muy bien. Te vendría muy bien acercarte un poco más a tus compañeros de trabajo. Puede que te distancies un poco de alguien a quien quieres, intenta evitarlo. Tu relación con tu familia será amena y distendida, os llevaréis bien. Los ánimos están revueltos en tu entorno, procura no involucrarte demasiado. Tus relaciones con un familiar cercano podrán mejorar mucho estos días. Dosifica tus energías, es lo mejor para evitar el cansancio, no te fuerces. Te sientes muy bien y con ganas de hacer muchas cosas. No vas a parar. Intenta descansar un poco más y notarás como se incrementa tu energía y mejora tu salud.

Cáncer

Trabajarás bien Cáncer , pero para avanzar necesitas buscarte nuevos objetivos. En el trabajo puedes recibir una oferta tentadora, estúdiala al menos. Si sigues gastando de esa manera lo terminarás notando a fin de mes. Hoy deberías evitar dar mucha confianza a personas de los signos Capricornio o Piscis. Una persona de tu familia está ocultando que tiene un problema económico grave. No te quedes en casa esta tarde, conocerás gente muy interesante si sales. No te tomes a mal las críticas, de todo se puede aprender en esta vida. Te vas a sentir con mucha actividad mentalmente y con mucha vitalidad al mismo tiempo, pero debes cuidarte un poco más y darte algún tratamiento especial, te lo has ganado. Estás bien, pero estarías mejor si te estabilizases un poco y te asentases. Tendrás buena salud, pero dedica más tiempo a cuidarte, estás pasando de todo.

Leo

No dejes que se te estropeen tus planes en el trabajo por falta de organización Leo . Lo profesional que tienes pendiente te agobia, pero es solo una cuestión de organización. Recibirás algo de dinero inesperado, podrás saldar algunas deudas pendientes. Una persona cercana va a intentar entorpecer tu empleo, mantente alerta. Buenas oportunidades para poner en orden tus asuntos y disfrutar de tu vida sentimental. En el amor, te irá bien con tu pareja si no le llevas la contraria en todo lo que diga. Vas a dar otra oportunidad a una relación que habías roto, se puede intentar. Hoy tendrás noticias familiares agradables, como un nacimiento o boda próxima. Si usas gafas, deberías hacerte una revisión, no lo pospongas por desidia. Procura hacer las actividades que realmente te gustan y así te sentirás bien. Tienes que descansar más para que tu organismo se equilibre y tu salud esté bien del todo.

Virgo

Espera un poco antes de embarcarte en una aventura económica de inversiones Virgo . Hoy el trabajo te proporcionará beneficios inesperados, pero no te confíes. Estos son momentos de ahorro, para que en el futuro puedas hacer frente a los gastos. En el amor, te faltan alicientes en tu relación y te estás aburriendo, plantéate cambios. Piensa las cosas antes de decirlas si no quieres problemas, puedes hacer daño. Tus seres queridos no son solo una carga, pasa más tiempo con ellos, escúchales. Disfrutarás mucho con tu pareja y de los pequeños de la familia, les hará ilusión. Te encuentras muy bien, pero tampoco pienses que no tienes que cuidarte.Tendrás una salud estupenda y muchísima energía, aprovecha bien el momento. Mantén una actitud positiva y verás como todo en general te va mucho mejor. Te encuentras bien, pero no te vendría mal revisar algunos hábitos.

Libra

Libra , podrías hacer una inversión a largo plazo bastante rentable que te interesará. En el trabajo puedes tener alguna discusión con uno de tus jefes, trata de mantener el tipo. Puedes recibir por sorpresa un ingreso extra que no te esperabas, suerte. Has gastado sin control, no caigas en el consumismo y planifica bien tus compras. Vas a empezar una nueva etapa en tu relación sentimental, mucho más sólida. Pon en claro tus sentimientos de amor, no puedes estar siempre jugando a dos bandas. Vas a ver tu agenda llena de citas con amigos, serán reuniones divertidas. Te vas a sentir en forma durante todo el día, podrás con todo lo que te venga. Intenta pasear o entrar en contacto con la naturaleza, te llenará de energía. Estarás muy bien de ánimo, y con ganas de luchar por tus metas. Si te falta salud en algún momento puntual, no te preocupes, pronto te recuperarás.

Escorpio

Tienes tiritando la cuenta corriente con tanto gasto Escorpio , planifica bien la economía. Tendrás que acometer alguna tarea desagradable en el trabajo, pero necesaria. Ahora, laboralmente, se te abrirán nuevas puertas, no subestimes ninguna. En tu empleo no van a apreciar debidamente tu esfuerzo, ten paciencia. En el amor, despertarás el interés de alguien que te gusta desde hace tiempo, no te cortes. A partir de ahora vas a tener más selectividad con tus amistades y te irá mejor. Pronto tendrás invitaciones que debes aprovechar, te divertirás mucho. Tu atractivo está en alza y tendrás éxito en lo social y en lo sentimental. En cuanto a la salud, vas a contar con mucha energía para trabajar y para divertirte también. Toma para ti todo el tiempo que consideres necesario, suprime algunas tareas. No abuses de las grasas y haz una dieta más sana, así funcionarás mucho mejor.

Sagitario

Pueden aprovechar un error tuyo para perjudicarte en el trabajo Sagitario , mantente alerta. Hoy los compañeros te ayudarán en un contratiempo que tendrás en el trabajo. Atiende tus corazonadas y descubrirás la mejor manera de aumentar tus ingresos. En el amor, tienes que hablar las cosas a tiempo con tu pareja para que no se conviertan en problemas. Conocerás a gente nueva, pero recuerda que las amistades se hacen poco a poco. No dejes de pedir ayuda a los que te quieren sinceramente, no te fallarán. Si no tienes pareja es un buen momento para conocer a alguien interesante. Trata de comer bien para estar en forma todo el día, evita las comidas rápidas. Si estabas haciendo ejercicio, no lo dejes, ahora te beneficiará más que nunca. Deberías cuidar más tu alimentación si quieres seguir así de bien más tiempo. Te sientes bien de salud a nivel físico y mental, aprovecha el momento.

Capricornio

Capricornio , podría salirte un nuevo trabajo aunque no lo estés buscando, piénsatelo bien. Debes tener paciencia, todo se solucionará en poco tiempo. Te pueden hacer una oferta profesional, pero quizá no te convenga cambiar ahora. Introducirás novedades para evitar la rutina y serán un éxito. En el amor, tu vida pronto dará un giro positivo y te sentirás muy bien. Si alguien te causa algún problema es mejor que lo ignores, no vale la pena. Si no tienes pareja, puede surgirte algo inesperado y positivo, no te cierres. Estás bien, no te compliques la vida con asuntos de escasa importancia. Prueba algo nuevo para tu salud ahora, te sentará bien, los astros lo favorecen. Harás lo necesario para sentirte más a gusto y lo lograrás, te irá muy bien. Estarás muy bien, será inmejorable y tendrás mucha fuerza, no habrá quien te pare.

Acuario

En el trabajo puede haber mejoras, pero tendrás que esforzarte para conseguirlas Acuario . Te llegarán nuevas ofertas u oportunidades, aprovéchalas. Es un buen momento para negociar tus condiciones laborales con buenos resultados. Tu economía va razonablemente bien, pero aun así te interesa moderar los gastos. La comunicación será la clave de tu éxito en esta jornada, incide en ella. Puedes tener algunos momentos realmente divertidos a lo largo de este día.Sal a divertirte cuanto puedas, si te quedas en casa te puedes perder algo. Tendrás oportunidades en el terreno del amor que debes saber aprovechar. Déjate llevar por lo bueno de la vida y vive el presente, deja los agobios. Procura hacer ejercicio para descargar adrenalina, te sentará muy bien. Para la salud, el exceso de responsabilidades te puede crear algún problema, trata de ver las cosas con tranquilidad.

Piscis

Estos días serán muy importantes para tu futuro profesional Piscis ,aprovéchalos. Si tenías algún problema económico, ahora podrás resolverlo adecuadamente. Poco a poco te irás quitando de encima el trabajo pendiente, no te agobies. Vivirás un momento muy bueno en lo que al amor y a la amistad se refiere. Tus relaciones personales atraviesan un gran momento que debes disfrutar. Este es un buen momento para poner en práctica uno de tus mejores proyectos. Si estás buscando pareja es un gran momento para encontrar alguien especial. Si quieres mejorar tu imagen mediante un cambio, es el momento oportuno. Estarás con mucha actividad, hoy no querrás parar de hacer cosas, pero no te excedas. Intenta sacar aunque sea un poco de tiempo para dedicarte a lo que te gusta. Te sientes muy bien mentalmente y podrás aprender todo lo que te propongas.

Entérate de la predicción completa del horóscopo de hoy para todos los signos del zodiaco en ABC.es y descubre lo que los astros te deparan.

Más temas:

Astrología

Horóscopo