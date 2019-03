Un hombre trata de recuperar el móvil que perdió con fotos de su hija fallecida: «Solo tengo ganas de llorar» El dueño del Samsung S7 lo perdió en el metro de Barcelona y contiene imágenes de los últimos nueve meses de vida de su hija que murió a los cuatro años

Con el estrés del día a día, perder un dispositivo electrónico es más usual de lo que pueda parecer. El departamento de objetos perdidos del metro de las grandes ciudades está repleto de estos aparatos. Cuando se produce este tipo de extravíos el sufrimiento es por partida doble: por el propio dispositivo y por el valor sentimental del contenido ya sea en forma de imagen, vídeo o texto.

Esto es lo que le ha sucedido a un hombre que ha perdido el móvil, un Samsung S7 de color negro con tarjeta Yoigo y una SD, en el metro de Barcelona. El extravío tuvo lugar en la mañana del jueves 7 de marzo en la línea 5 del suburbano de la capital catalana entre las paradas «Diagonal y Verdaguer o Sagrada Familia».

Este hombre ha comenzado a repartir carteles para recuperar a toda costa su móvil ya que en él estaban almacenadas fotografías de los nueve últimos meses de vida de su hija, fallecida a los cuatro años de edad. «El fondo de pantalla era una foto de una niña pequeña con pijama rosa sobre sofá color verde», comienza diciendo tras aportar ciertos datos. «Contiene todas las fotos de mi hija de cuatro años de edad, de sus últimos nueve meses de vida, la copia de seguridad no funcionó. Del disgusto no puedo comer, ni dormir, solo tengo ganas de llorar», se lamenta el hombre.

Continúa haciendo una llamada a que quien haya encontrado el dispositivo, se lo devuelva y ofrece una recomensa de 500 euros. «Si te lo han vendido, lo has encontrado, etc... Me es igual: no haré preguntas. Pago 500 euros al contado, en efectivo, solo quiero pasar las fotos a una memoria externa», explica el hombre.

Este cartel en formato Din A4 fue compartido por usuarios de Twitter haciendo que se propagara rápidamente a través de las redes. Son muchas las personas que se han sumado al sufrimiento del hombre y que están compartiendo el cartel para que pueda recuperar finalmente su móvil.