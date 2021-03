Un hombre ataca a una anciana asiática y esta le golpea con un palo hasta enviarlo al hospital

Una anciana asiática luchó contra un hombre que la atacó al azar en San Francisco y lo envió al hospital cubierto de sangre en una camilla.

Xiao Zhen Xie, de 76 años, le dijo al KPIX 5 de San Francisco que estaba parada en un cruce de Market Street el miércoles cuando un hombre de 39 años la golpeó en la cara. Entonces, la mujer encontró un palo, lo cogió y comenzó a golpearlo.

Mientras Xie sufrió lesiones en los ojos, el hombre no identificado fue trasladado en camilla con el rostro cubierto de cortes. La anciana intentó atacarle nuevamente cuando lo llevaban a una ambulancia y tuvo que ser inmovilizada por la policía.

El incidente se produce en medio de un aumento de los delitos de odio dirigidos a estadounidenses de origen asiático y asiáticos que viven en Estados Unidos.

El ataque tuvo lugar pocas horas después de que Robert Aaron Long disparara y matara a seis mujeres asiáticas en una serie de salones de masajes en Georgia.

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2