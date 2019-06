El «Gyro Drop» existe, pero este terrorífico vídeo viral sobre la atracción es falso

En los últimos días, el vídeo de una atracción perteneciente a un parque temático de Corea del Sur acumula millones de visualizaciones y comentarios por su aterrador aspecto.

El «Gyro Drop», su nombre real, lleva a unas 40 personas hasta los 70 metros de altura aproximadamente, girando de forma uniforme, y, una vez arriba, cae a gran velocidad. Hasta aquí todo es cierto.

El vídeo viral, no obstante, muestra una variante: durante el ascenso, cada persona se descuelga, cayendo unos cuantos metros desde una cuerda y girando en el aire a gran velocidad. Poco a poco, cada asiento vuelve a ascender a su posición original para, finalmente, caer.

Los vídeos «fake», compartidos en Twitter, superan los 25 millones de visionados y los 145.000 retuits.

WHO even thinks about creating something like this?!?!!???? pic.twitter.com/oXByLOhW54