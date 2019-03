La emotiva historia tras la foto de una joven vestida de novia que llora sobre la tumba de su prometido

Este pasado fin de semana, Sara Baluch, de 22 años, y Mohammad Sharifi, de 24, tenían programada su boda. Pero tres semanas antes, el joven era asesinado a tiros en el aparcamiento de un complejo de apartamentos en Hixson, Tennessee (Estados Unidos), tras acordar la venta de una Xbox One a un hombre llamado D'Marcus White, con el que había contactado a través del sitio de compraventa «Facebook Marketplace».

A pesar del dolor por la pérdida, Baluch quiso ser fiel a su compromiso. Llegado el día, concretamente el pasado domingo día 10, se puso su vestido de novia de gasa color marfil y se dirigió al cementerio donde reposan los restos de su prometido, a las afueras de Nashville.

«Se suponía que estaríamos juntos. Lo siento mucho, Mohammad. Lo siento mucho», decía la joven entre lágrimas y rodeada de seres queridos que se turnaban para recitar oraciones y leer el Corán. Las imágenes, llenas de emotividad, forman parte de un reportaje autorizado por la familia a «Times Free Press».

She put on her ivory chiffon wedding dress and a white tulle veil fastened by a pearl hair piece. But instead of walking down the aisle, she walked up a rain-saturated hill to her would-be husband's gravesite. https://t.co/6KaPCPUxj4

El 19 de febrero, D'Marcus White, de 20 años, disparaba a Sharifi tras acordar la compraventa de una consola. El joven ha sido acusado de homicidio criminal y robo con agravante.

En declaraciones recientes, Baluch ha señalado que la gente que les conocía decía que su amor «era tan poderoso que no podía existir en esta tierra y que la única manera de separarnos era a través de la muerte. Nuestro amor tenía que existir en un mundo diferente». La joven también ha hecho uso de sus redes sociales para homenajear a su prometido.

Your pictures & videos are all I have of your beautiful soul. They’re all I look at, & I can’t get enough. It’s been 12 days, & I miss you like the flowers miss the rain. Everyday, my heart gets weaker & weaker, but I can feel you lifting me, helping me. I love you, baby. pic.twitter.com/ULWYfFv2k5