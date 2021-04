La emotiva carta de un joven con autismo para conseguir trabajo: «Prometo que si me contrata, estará contento» La misiva de Ryan ya acumula más de siete millones de impresiones, cientos de comentarios y decenas de ofertas de empleo

Ryan Lowry es un joven de 19 años con autismo que se ha vuelto viral en las redes sociales debido a una publicación que compartió en su cuenta personal de LinkedIn.

¿El motivo? En el post, en el que añade una carta escrita de su puño y letra, el chico se dirige a sus «futuros empleadores» para que entiendan que, si bien puede aprender de una forma diferente, merece la pena arriesgarse.

«Mi nombre es Ryan Lowry, tengo 19 años y vivo en Leesburg, Virginia», comienza la misiva. «Tengo autismo. También tengo un gran sentido del humor, tengo un don para las matemáticas, soy muy bueno con las tecnologías y aprendo muy rápido».

«Estoy interesado en un trabajo en animación o sistemas. Soy consciente de que alguien como tú puede darme una oportunidad, no aprendo como el resto de la gente. Necesitaré un mentor que me enseñe, pero aprendo rápido. Una vez que me lo explican, ya lo tengo. Prometo que si me contrata y me enseña, estará contento de haberlo hecho».

En solo tres semanas la carta de Ryan ha acumulado más de siete millones de impresiones, cientos de comentarios y decenas de ofertas de trabajos. Entre ellas, destacan las de empresas de la talla de Microsoft, Dell o Amazon.

A día de hoy, y según afirma 'The Washington Post', el joven ya ha comenzado sesiones individuales con un animador local para seguir estudiando lo que le apasiona.