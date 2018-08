Cuidado, no conectes tu móvil ahí: la pesada broma de los falsos enchufes en los aeropuertos

Esta pesada broma, basada en unas pegatinas que circulan por aeropuertos y otros lugares públicos, está causando el caos y enfado entre los viajeros.

Llegas al aeropuerto para comenzar las vacaciones y aprovechas para cargar el móvil. Miras a su alrededor y encuentras un enchufe

Te acercas, intentas introducir el cargador y, sorpresa, ha resultado ser todo una broma pesada. Y es que, lo que a primera vista parecía ser un enchufe es sólo una pegatina que parece tan real que está causando el caos entre los adictos al móvil.

La mofa se ha extendido ya por algunos aeropuertos de los Estados Unidos, como el de Los Ángeles, y en otros lugares públicos del país. Y ya son muchas las personas que, indignadas, han manifestado sus quejas a través de las redes sociales.

Whoever put up this fake sticker of an open outlet at the airport, you are now my enemy for life. pic.twitter.com/TYEJKmY6Zg