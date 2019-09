La cerveza más cara del mundo: un hombre paga 60.000 euros por un tercio

Una vez terminada su jornada, el periodista australiano Peter Lalor cruzó al otro lado de la calle para tomarse una copa. Entró al hotel donde pensaba tomar una Heineken pero, al ver la gran lista de cervezas, pidió al camarero que le recomendara la mejor que tuviera. Entre las dos primeras opciones se encontraba la Paulaner y la Guiness. Estas, al ser muy conocidas, no le tentaban lo suficiente, por lo que optó por la tercera opción recomendada: una escocesa llamada Deuchars IPA.

Lalor siempre ha sido un aficionado a la cerveza y se ha dedicado a escribir sobre ellas durante casi 25 años, pero se niega a pagar más de diez euros por un tercio: «Me gusta la cerveza, y un buen vino, pero no estoy dispuesto a pagar precios ridículos», comentó en su cuenta de Twitter.

Esa tarde en el bar del hotel, esperaba pagar 6 euros como mucho, pero para su sopresa el cargo fue 10.000 veces mayor que lo que esperaba. «Ven esta cerveza? Es la bebida más cara de la historia», volvió a tuitear el periodista con una foto de la cerveza que arruinó su presupuesto.

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.



Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu