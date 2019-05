Una cámara graba cómo una serpiente de metro y medio ataca a un hombre A pesar de la brutal mordedura, el reptil no era venenoso y el afectado se encuentra en buen estado

ABC Actualizado: 08/05/2019 11:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una cámara de un videoportero ha capturado el ataque de una serpiente de un metro y medio a un hombre. El hecho ha ocurrido el pasado domingo en Lawton, Oklahoma, cuando Jerel Heywood –la víctima del reptil– visitaba a un amigo.

La serpiente estaba enrollada en una de las luces del porche cuando, al abrir la puerta Heywood, le muerde en la cara con un movimiento rápido sin que el hombre tuviese oportunidad para esquivarla. «Me mordió una serpiente y no sabía de qué clase era. Tuve que ir al hospital», ha dicho en declaraciones al medio estadounidense CNN.

En el vídeo se puede observar la rapidez de la mordedura y la inmediata reacción de la víctima, que se lleva las manos a la cara entre gritos de auxilio.

Inmediatamente después del mordisco, el amigo que residía en la casa llevó a Heywood al hospital más cercano . «La serpiente no era venenosa. Afortunadamente no me han puesto puntos de sutura: me han limpiado la herida muy bien y ahora estoy con antibióticos».

Sin embargo, la serpiente no corrió la misma suerte. Tras el ataque, la mujer del amigo de Heywood comenzó a gritar, lo cual atrajo la atención de su vecino. Éste acudió al porche empuñando un martillo, con el que golpeó a la serpiente hasta que murió.

El reptil, de la especie «gopher del Pacífico» –también conocida como serpiente toro–, es propia del medio Oeste de Estados Unidos. Suelen tener un color amarillento con manchas negras marrones o rojizas y, a simple vista, pueden ser confundidas con las temidas serpientes de cascabel. Sin embargo, esta especie no es venenosa y suelen vivir en madrigueras, por lo que su dieta se basa principalmente en pequeños roedores.

El dueño de la casa afirmó que era la primera vez que veía ese tipo de animales en su parcela. «Peobablemente estaría refugiándose tras las fuertes lluvias de estos días», intuyó. Para evitar que esto vuleva a ocurrir, esparcirá ácido sulfúrico por todo el jardín: «He oído que a las serpientes no les gusta».