Arranca la segunda semana de ofertas de primavera de Amazon

1. Objetivo Tamron T80191

Los aficionados a la fotografía no pueden perderse este excepcional objetivo Tamrom T80191, con una distancia focal de 18 a 400 milímetros y perfectamente compatible con cámaras Canon. Dispone de regulador de torsión, lentes de baja dispersión (LD) y sistema de estabilización de imagen, así como enfoque automático tipo HLD.

Precio actual: 608,91 €

Precio anterior: 488 €

Descuento: 20%

2. Aspirador escoba Taurus Ultimate Lithium

A nadie le gusta limpiar la casa, pero si se cuenta con el electrodoméstico adecuado, la cosa cambia y mucho. Este aspirador escoba Taurus Ultimate Lithium es justo lo que marca la diferencia entre una pesadez diaria y una simple y eficaz tarea del hogar. Cuenta con un depósito de 650 mililitros, filtro HEPA y baterías de litio de 22,2 voltios.

Precio actual: 92,99 €

Precio anterior: 75 €

Descuento: 19%

3. Auriculares inalámbricos deportivos JayBird Run

¿Hacer deporte y escuchar la mejor música son conceptos contrapuestos? Con estos auriculares inalámbricos deportivos de la marca JayBird dejarán de serlo para siempre. Gracias a sus aletas se fijan a la oreja de forma sencilla y cómoda, para adaptarse a tu ritmo. Una carga completa les proporciona más de 4 horas de música. Además, están tratados para repeler el agua y el sudor.

Precio actual: 179 €

Precio anterior: 119 €

Descuento: 34%

4. Robot aspirador iRobot Roomba 981

Si prefieres que otro recoja el polvo del suelo mientras te dedicas a cosas más importantes, no te pierdas este robot aspirador iRobot Roomba, modelo 981, que ahora, gracias a su app exclusiva iRobot HOME podrás controlar cómodamente desde tu teléfono móvil. Y, por si fuera poco, se trata de un dispositivo compatible con Alexa.

Precio actual: 999 €

Precio anterior: 699 €

Descuento: 30%

5. Ordenador portátil Microsoft Surface Pro 6

Microsoft pone en tus manos a un precio insuperable este ordenador portátil de la gama Surface Pro 6. Tiene una pantalla táctil de 12,3’’, procesador Intel Core a 1,6 GHz y 8 Gb de memoria RAM. Viene equipado con tarjeta gráfica Intel UHD Graphics 620 y cuenta con una SSD de 128 Gb para almacenar todos tus archivos. Incluye Windows 10 Home.

Precio actual: 899 €

Precio anterior: 415,99 €

Descuento: 46%

6. Conjunto de jardín Keter

Convierte tu jardín en la envidia del barrio con este práctico y elegante conjunto de Keter. Está formado por 4 piezas: un sofá de 2 plazas, 2 sillones y una mesa baja. Todo el mobiliario cuenta con acabados de ratán plano en tono marrón, especialmente diseñado para resistir las inclemencias del tiempo sin perder ni un ápice de su comodidad.

Precio actual: 242,41 €

Precio anterior: 219 €

Descuento: 10%

7. Impresora multifunción inalámbrica HP Envy Photo 7130

La impresora multifunción inalámbrica HP, modelo Envy Photo 7130, hará que ahorres hasta un 70% de tinta en comparación con otras marcas, ya que cuenta con una suscripción de 4 meses al servicio HP Instant Ink. Se conecta a través de USB 2.0 y ofrece impresión a doble cara con una resolución de hasta 1200x1200 PPP.

Precio actual: 99,99 €

Precio anterior: 89 €

Descuento: 11%

8. Báscula digital Beurer BF950

Si quieres controlar tu peso día a día y comprobar los progresos de tu dieta, nada mejor que esta báscula digital Beurer BF950. Está fabricada con vidrio de seguridad y dispone de una pantalla LCD claramente legible con retroiluminación. Soporta un máximo de 180 kilos y permite descargar los datos de uso al móvil mediante BluetoothSMART.

Precio actual: 99,90 €

Precio anterior: 89,99 €

Descuento: 10%

9. Depiladora de luz pulsada Philips Lumea Advanced SC1999/00

Las cremas depilatorias y la cera hace tiempo que se rindieron ante el avance de la tecnología. Ahora, con esta depiladora de luz pulsada de la marca Philips, modelo Lumea Advanced SC1999/00, podrás eliminar fácilmente el vello de axilas, piernas y también de la zona del bikini gracias a sus 3 cabezales. Está recomendado especialmente para pieles claras.

Precio actual: 279,90 €

Precio anterior: 250,99 €

Descuento: 10%

10. Monitor 27’’ HP 27q

He aquí una pantalla que no puedes dejar pasar. Se trata de un monitor de 27’’ de la marca HP, versión 27q. Tiene una resolución de 2560x1440 píxeles, panel antirreflejos y sistema Low Blue Light que modifica de forma gradual la gama de colores para proteger la vista. Cuenta, además, con un tiempo de respuesta de sólo 2 ms.

Precio actual: 279 €

Precio anterior: 239 €

Descuento: 14%

11. Bicicleta eléctrica Nilox Ebike X1

Ahora que el transporte urbano se mueve principalmente sobre 2 ruedas, tal vez te interese hacerte con esta bicicleta eléctrica Nilox Ebike X1, capaz de desarrollar una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y con un período de carga de sólo 3 horas. Se vende en un elegante color blanco, resiste hasta 100 kilos e incluye candado.

Precio actual: 435 €

Precio anterior: 349,90 €

Descuento: 20%

12. Sierra de calar Bosch GST 12V-70

Ya sea porque tocan reparaciones en casa o porque te apetezca sacar al manitas que llevas dentro, esta sierra de calar Bosch GST 12V-70 es una herramienta que no puedes permitirte no tener por este precio. Su profundidad de corte es de 70 milímetros y cuenta con un agarre cómodo para trabajar en cualquier posición. Dispone, asimismo, de un sistema de seguridad para evitar sobrecalentamientos.

Precio actual: 113,82 €

Precio anterior: 93,90 €

Descuento: 13%

13. Robot Aspirador Neato Robotics D701

Otro modelo de robot aspirador que de seguro llamará tu atención, en este caso, presentado por Neato Robotics. El modelo D701 es uno de los únicos del mercado que, gracias a su diseño con ángulos rectos, puede llegar hasta el último rincón de la casa, eliminando la suciedad que se acumula en las esquinas y que los robots de disco no logran alcanzar.

Precio actual: 747,03 €

Precio anterior: 499 €

Descuento: 33%

14. Máquina de café expresso Philips Serie 3000

Con un depósito de 1,8 litros de agua y una potencia eléctrica de 1850 vatios, esta máquina de café expresso Philips Serie 3000 merece un lugar de honor en tu cocina. Olvídate de volver a preparar café de la manera tradicional cada mañana: ahora te bastará con apretar un botón para obtener al momento un sabroso capuccino o un expresso con toda su intensidad.

Precio actual: 359,20 €

Precio anterior: 262,41 €

Descuento: 27%

15. Impresora fotográfica portátil HP Sprocket New Edition

Una impresora en casa siempre es un plus, pero… ¿y por qué no llevarla encima por si surge la necesidad? Ahora es posible gracias a esta potente impresora fotográfica portátil HP Sprocket New Edition, un modelo sin tinta que se conecta a tu móvil a través de Bluetooth para obtener al instante imágenes de calidad superior.

Precio actual: 129 €

Precio anterior: 119 €

Descuento: 7%