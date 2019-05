Ahmad, el niño que baila de felicidad tras recibir una pierna ortopédica en Afganistán

El vídeo de un niño afgano de cinco años que danza de felicidad con su nueva pierna ortopédica en una habitación de hospital, concentra la atención de las redes sociales, que no cesan de elogiar al pequeño como un símbolo de la resistencia y la miseria de Afganistán.

En el vídeo de 21 segundos se puede ver a Ahmad Sayed Rahman interpretando los pasos de una danza tradicional afgana con una música típica, después de conseguir una prótesis nueva para una de sus extremidades, mientras personal y pacientes del hospital aplauden su reacción.

Las imágenes fueron compartidas por la portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el país, Roya Mosawi, en su cuenta de Facebook y Twitter, consiguiendo cientos de miles de reproducciones y mensajes de afecto de los usuarios.

Ahmad received artificial limb in @ICRC_af Orthopedic center, he shows his emotion with dance after getting limbs. He come from Logar and lost his leg in a landmine. This is how his life changed and made him smile. pic.twitter.com/Sg7jJbUD2V