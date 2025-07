Abby se indigna al revivir su combate contra RoRo en La Velada del Año: «Fueron seis minutos de suciedad»

Abby ganó a RoRo uno de los combates más esperados de La Velada del Año V, celebrada el pasado sábado en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Sin embargo, la vencedora fue objeto de abucheos, antes y después del mismo, e incluso tras ganar, y este lunes se ha desahogado en su canal de Twitch.

La streamer mallorquina de 24 años ha expuesto que no le gustó que fuera abucheada, manifestando que «a La Velada han ido personas con denuncias muy fuertes... y a la que más han abucheado es a una tía por su manera de pensar». En el origen de las críticas hacia Abby no solo se encuentran sus comentarios sobre el feminismo, sino su decisión de trasladarse a Andorra ante lo que se entiende como un intento de evasión fiscal.

«Empujar no es boxear» Abby

Pero más allá de defenderse de la desaprobación por parte del público hacia la streamer, Abby ha querido compartir con sus seguidores cómo vivió el combate contra RoRo. Lo ha hecho visiblemente indignada y angustiada.

«Empujar no es boxear. Durante los seis minutos de la pelea no tenéis ni idea de lo que sentí. He visto el combate varias veces y lo que me da pena es que ni siquiera se refleja [en la señal televisiva] lo que estaba viviendo en el ring. No tenéis ni idea del agobio que sentí. Salí ahí a boxear, pero no se podía boxear, fueron seis minutos de suciedad», ha empezado diciendo en su canal de Twitch.

Abby critica a su oponente por lo que, a su juicio, considera una táctica contraria al espíritu de la pelea. Para algunos, RoRo habría recurrido constantemente a los empujones a Abby para intentar desnivelar el combate de su lado tratando de anular a su rival. Quizá, también, por la diferencia de estatura entre una y otra. Cabe señalar que Abby se encuentra ligeramente por encima de 1,70 metros, mientras que RoRo ni siquiera alcanza los 150 centímetros.

«No sentía golpes, sentía empujones todo el rato. ¿Cómo respondo y cómo meto manos cuando sus manos están por el medio? No podía meter las manos», se justifica Abby.

«Fue una barbaridad, lo que viví fue una guarrada. Lo recuerdo y me vuelvo a tensar. Estaba enfadadísima, fueron seis minutos de estar en shock. Entre los golpes que me podía haber dado, pensaba '¿qué está haciendo?' Fue horrible».

