Suscríbete a
ABC Premium

'The Fairy Queen', una fiesta barroca bailada con estética 'hip-hop', en el teatro de la Maestranza

En una sola función el domingo 23 de noviembre, se presenta este espectáculo híbrido con la Orquesta de Les Arts Florissants y la dirección musical de Paul Agnew

Mercedes Ruiz, Israel Galván y María Terremoto protagonizan esta semana el 'Andalucía Flamenco' en el Teatro Central

'The Fairy Queen', un espectáculo híbrido con canto, música, danza y pantomima en el Maestranza
'The Fairy Queen', un espectáculo híbrido con canto, música, danza y pantomima en el Maestranza Priska Ketterer-Lucerne
Marta Carrasco

Marta Carrasco

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

'The Fairy Queen' es una experiencia escénica que nunca se había visto en el teatro de la Maestranza. El domingo 23 de noviembre, en una única función a las 19 horas, la escena del coliseo sevillano se llenará de canto, música, danza, pantomima, ... en un espectáculo que no se define como ópera, «no es una ópera. Es una masque, y a mucha honra», dicen ellos mismos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app