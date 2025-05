Manuela Nogales: «Espero que Artillería dure como espacio cultural, porque en Sevilla todo tiembla»

La Real Fábrica de Artillería, esa especie de 'catedral' por sus grandes y enormes naves, hito de la arquitectura industrial sevillana, va cambiando poco a poco su destino industrial por el cultural. Lejos queda ya la Fábrica de Bronces de Sevilla, originaria de la ... actual Fábrica de Artillería, que surgió alrededor de 1565 como iniciativa privada de la familia Morel y que luego se convertiría en lo que hoy conocemos, un espectacular edificio construido en el primer tercio del siglo XVIII e impulsado durante el reinado de Carlos III en 1782.

Hoy los muros de la antigua fábrica han cambiado los bronces y cañones por danza, poesía, artes plásticas y cada tanto el público sevillano descubre un nuevo espacio de la mano de numerosos artistas. Del del 15 al 18 de mayo a las 22 horas, la Real Fábrica de Artillería albergará en uno de los nuevos espacios recuperados del enorme edificio, un espectáculo que aúna danza contemporánea y música barroca, protagonizado por la coreógrafa Manuela Nogales,la Orquesta Barroca de Sevilla y el artista visual Javier León Pérez.

La obra se titula 'In perpetuum' y en ella participan como artista invitado el bailarín y bailaor Fernando Romero y las bailarinas Alejandra Ruiz de Alda, Carmen Cruz,Isabel Soto, Julia Domínguez, Macarena Mendoza, Paola Domínguez y Raquel Lao, así como como la soprano Soraya Mencid; Rafael Ruibérriz de Torres, flauta travesera; Miguel Romero y Nacho Ábalos, violines; Mercedes Ruiz, violonchelo; José Luis Sosa, contrabajo, y Alejandro Casal, clave y órgano. Todos bajo la dirección de Ventura Rico.

Manuela Nogales es pionera y pieza clave de la danza contemporánea de Andalucía. Fundó su propia compañía en 1994. Es académica numeraria de la Real Academia Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y su carrera se ha desarrollado a lo largo de cuarenta años con treinta y cinco creaciones en su haber por las que ha recibido numerosos premios a la creación, uno de los últimos en 2024 el Premio de Honor de la PAD.

A la bailarina y coreógrafa le hace mucha ilusión inaugurar este nuevo espacio. «Es como caminos que se abren, y espero que este centro Cultural como es Artillería, que se supone que va a ser potente, dure, porque en Sevilla todo tiembla. Me parece importante estar ahí, y que el ICAS me haya dado esa oportunidad, no sólo a mi, sino a la danza».

En cuanto a la obra, titulada 'In perpetuum', dice sentirse muy satisfecha. «Estoy contenta de poder hacer producciones con varios bailarines, porque en la danza contemporánea no se sale de una o dos personas y aquí son ocho intérpretes, y la colaboración con la Barroca es fantástica porque tener la música en directo es un lujo. Ellos cumplieron en 2024 treinta años y mi compañía, también. La pieza es muy musical, basada en el barroco, tiene un enorme empaque porque el espacio así lo requiere. Para mí es un homenaje a la música a la danza. Es muy coreográfico».

El montaje es, dice su creadora, «artístico y estético». En este sentido, «colabora conmigo el artista plástico Javier León, que propone dos esculturas que están inmersas en escena y es otro aporte a la obra. León trabaja con papel japonés y me gusta mucho la textura de ese papel. Son esculturas colgantes de cinco metros y así se conforma la danza más perceptiva, estética y conceptual. No es tan necesaria una narrativa, se trata de sentir. Yo sigo buscando que el movimiento tenga el poder transmitir».

Manuela Nogales asegura que el espacio le ha influido decididamente a la hora de crear. «Esto no es un teatro, es una antigua fábrica y estéticamente es de enorme belleza, pero, claro, no es un escenario al uso. Es un espacio muy grande, impresiona sólo al entrar y lo vamos a inaugurar, vamos a ser los primeros en pisarlo y experimentar en él, porque no tiene una dotación técnica, sino que vamos un poco averiguar lo que es posible y lo que no, al no ser un espacio pensado para la escena». La coreógrafa subraya también que «la parte interesante es que ofrece otra mirada y a la hora de la creación hay que tenerlo en cuenta, porque el espacio coreografía. Ahora la danza contemporánea se desarrolla mucho fuera de los teatros habituales».

El entendimiento con la Orquesta Barroca ha sido inmediato. «Hay mucha conexión entre nosotros. Yo soy una enamorada de la música barroca y ellos me han dejado elegir las músicas y también me han sugerido otras. Ha sido todo estupendo», afirma la artista.

Su reciente ingreso en la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla le ha supuesto una enorme satisfacción. «Por fin la danza ha entrado en la Academia, porque es una de las Bellas Artes y, sin embargo, no figura. Estoy encantada y voy a intentar que la danza sea visible y esté en el pensamiento de la sociedad. La danza para mí es una manera de pensar. Ya estamos planeando actividades para el año que viene. Es un paso importante».

No obstante, a pesar de haber dado algunos pasos, reconoce que el momento actual de la danza es bastante duro. A este respecto, dice que «los informes que tenemos tanto desde el Ministerio, la SGAE o asociaciones profesionales, señalan que la danza está en una momento precario total, se programa menos, no hay ayudas. Aquí en Andalucía no hay ninguna compañía estable de danza contemporánea. Una compañía como la mía, con treinta años, no tiene sede ni ayudas, seguimos en la nada, y no tenemos residencias en general». Asimismo, la coreógrafa se lamenta de que «en España esto de las residencias se entienden como...'te dejo el teatro y luego me haces un bolo gratis', y eso no es, eso lo que hace es empobrecer a una compañía. ¿Cómo voy a hacer bolos gratis? Una residencia artística como se hace en Europa tiene un presupuesto económico para que tu puedas dedicarte sólo a bailar y coreografiar».

Manuela Nogales participó en los primeros talleres coreográficos de la Consejería de Cultura que fueron el germen del Centro Andaluz de Danza. «Fue en 1996 -asegura-, y supuso la única vez que tuvo un enfoque profesional. Los coreógrafos Paloma Díaz, Fernando Lima y yo, además de los bailarines estábamos contratados, no era un centro de formación, era un centro profesional, pero duró un año. Pasó a ser centro de formación, que también son necesarios, pero hace falta un centro coreográfico».

'In perpetuum'. Manuela Nogales y Orquesta Barroca de Sevilla. Dónde. Real Fábrica de Artillería. Avda. de Eduardo Dato

Dirección: Avda. de Eduardo Dato

Cuándo: 15, 16, 17 y 18 de mayo

Horario: 22 horas

Precio: de 16 a 20 euros

Cree Nogales que la desaparición del Centro Andaluz de Danza ha sido muy perjudicial. «Podemos estar de acuerdo que las cosas se reformulan, pero cualquier cosa que desaparece perjudica a la danza. Pueden cambiarse las cosas, pero desaparecer, nunca. En Andalucía ha ido desapareciendo todo. Teníamos una MUDA (Muestra de Danza Andaluza), el Mes de Danza, el Centro Andaluz de Danza... Todo ha desaparecido y sin recambio alguno. Puedo entender que el político cambie de criterio, pero ¿sin dar ninguna alternativa?»

La coreógrafa se lamenta también de que la danza andaluza vive en la permanente resistencia. «En los 90 en algunas comunidades las compañías tenían subvenciones, pero en Andalucía no. Esto sigue siendo arriesga tu vida, tu salud y tu dinero, y no hablemos ya de jubilación Yo sigo porque decidí que mi profesión es la danza, es una decisión de pensamiento y de filosofía. Poder trabajar en la cultura es muy necesario, y más como va el mundo, donde la humanidades se están perdiendo y desparecen la empatía y el pensamiento crítico, eso me preocupa mucho por las nuevas generaciones», concluye.