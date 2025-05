Manuel Liñán, su rebeldía es sanadora

'Pie de hierro' es un canto de rebeldía, un canto de libertad, de exigir tomar un propio camino. Por eso el inicio lo dice todo y van sentando precedentes de lo que será el espectáculo. La guitarra eléctrica y la batería de forma ... ensordecedora, anunciaban lo que iba a pasar.

Esta obra del bailaor y coreógrafo Manuel Liñán es una homenaje a su padre, pero también es una sanación de lo que quiso su progenitor que fuera Liñán, seguir sus pasos en el toreo, y lo que su hijo finalmente hizo. Por eso ha elegido este título el bailaor, 'Pie de hierro', porque así se llama su padre, Manuel Arroyo Pie de Hierro, banderillero retirado muy pronto.

El espectáculo está lleno de mensajes nada subliminales, como ese burladero blanco enorme sobre el que se sitúa David Carpio, como si fuera un padre que dirige la vida de su hijo, para iniciar el cante; la montera que luce el batería; los zahones del guitarra eléctrico, o el mismo atuendo de Liñán, de cuero y con ese pantalón, en un primer momento, ajustado y hasta media pierna que parece de torero, eso sí negro que luego se convierte en falda.

No hay nada al azar en esta obra. El baile de Liñán rebosa ora de fuerza y rabia, ora de cariño y ternura. La música no se queda atrás, porque el universo sonoro que construyen David Carpio, Juan Campallo, Víctor Guadiana y Jorge Santana, es extraordinario. A destacar, la granaína de las dos guitarras, eléctrica de Guadiana y española de Campallo, frente a frente, con ese efecto que hace la luz que al reflejarse sobre el burladero parece que están espalda contra espalda. El toque de ambos fue espectacular. Como también las palmas y los jaleos de Ana Romero y Tacha González, haciendo en más de una ocasión una banda sonora a capella de sonidos y percusiones vocales.

Las letras nos cuentan lo que ocurre en la historia de Liñán y hasta aparecen compases de 'Amargura', tímidos, leves, para luego sumergirse en otros cantes: seguiriya, bulerías, tonás, malagueñas, todo es de una ortodoxia rebosante de nueva factura, la del siglo XXI, la del tiempo del bailaor, la de su ahora, sin renunciar al pasado que está allí, pasado. Incluso tiene momentos hilarantes, como el juego con los sombreros de ala ancha y las dos palmeras, con el bailaor en ropa interior.

Todo va a un ritmo trepidante hasta que para, y es cuando Liñán es atado con la técnica japonesa del shibari, con los cordajes sujetos de flores, mientras al bailaor lo visten con una falda que parece un capote de torero. Suena la farruca, y después el baile se vuelve hacia una cadencia lenta y casi escultórica.

Parece que Liñán se ha sanado, ha pedido a su padre que le perdone por no haber llegado a ser torero, y se reivindica como bailaor, sin herencias que no son suyas, sino creando sus propios recuerdos con un baile hermosísimo, lleno de gestos, de remates, de zapateados barrocos y extenuantes. Un baile que ya le ha llevado a conseguir el Premio Nacional de Danza en 2017, y que en esta ocasión también le ha llevado a sanar su alma con la extenuación de su cuerpo No sólo Liñán no se ha convertido en torero, sino que es el representante de lo que hoy llamamos flamenco queer, toda una rebelión de códigos dentro de una cultura, como la flamenca, donde todo parecía estar confinado a una ortodoxia que hoy ya ha perdido su sentido original.