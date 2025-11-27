Suscríbete a
crítica de flamenco

Juan Tomás de la Molía y el disfrute de bailar

El bailaor gaditano presentó en el teatro Central su última obra dirigida por Manuel Liñán, 'Vertebrado'

El cante, el toque y el baile, todos a una. En 'Vertebrado' de Juan Tomás de la Molía, todo vale.
Marta Carrasco

Crítica de Flamenco

Vertebrado

  • Baile: Juan Tomás de la Molía
  • Cante: Manuel de la Niña y José El Pechuguita
  • Guitarra: Jesús Rodríguez
  • Dirección: Manuel Liñán
  • Teatro Central Día 27 de noviembre de 2025

Toca a su fin el ciclo Andalucía·Flamenco con el que ha iniciado la programación el teatro Central, y este fin de semana es el último. 'Vertebrado' es la propuesta del bailaor Juan Tomás de la Molía, un gaditano nacido lejos del ... mar que ha presentado un espectáculo de flamenco sin fronteras que tiene un sólo fin: bailar es disfrutar.

