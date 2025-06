El director del Festival Internacional de Danza de Itálica, Pedro Chicharro, Carolina Armenta y Johan Inger del proyecto Take Off Dance

Johan Inger estrena una nueva obra en el Festival de Danza de Itálica El galardonado coreógrafo sueco presenta con Take Off Dance, 'Momentum', mientras espera nueva sede para su proyecto para no abandonar Sevilla

Última semana del Festival Internacional de Danza de Itálica que se inicia con el estreno en el teatro romano de la nueva obra del galardonado e internacional coreógrafo, Johan Inger, junto a los bailarines de su proyecto Take off Dance, que dirige junto a Carolina Armenta.

Inger, uno de los coreógrafos más importantes y reclamados del panorama dancístico actual, estrena los días 24 y 25 de junio el espectáculo 'Momentum' compuesta por dos piezas, 'Become', estreno absoluto en el Festival y 'Rains dogs', una pieza que el coreógrafo estrenara en 2001 y que ha recuperado para esta ocasión.

El director del Festival de Italica, Pedro Chicharro destacó la presencia de Inger en el festival sevillano, «es un lujo contar con Carolina Armenta y Johan Inger en este festival».

Johan Inger destacó que el nivel de los bailarines que participan en Itálica, «es muy alto, y no sólo técnicamente sino en la madurez que tienen y que influye positivamente en su interpretación». Se inicia la noche con 'Become', una pieza que es estreno absoluto y que es un viaje de emociones, que encarna el espíritu joven y ambicioso«.

La segunda obra de la noche es 'Rains Dogs', una pieza de 2011 que Inger ha recuperado para la noche del festival, «cuando ví la madurez y calidad de los bailarines creí que era bueno recuperar esta coreografía que cuenta con la voz y la música de Tom Waits y que es mucho más teatral«. Partiendo de una escena donde comienza a llover, un perro, curioso se mueve más allá de sus límites habituales, descubriendo que de repente, no puede encontrar el camino de vuelta porque la lluvia ha borrado todo rastro. Esta metáfora es el punto de partida. Un mundo donde Inger explora las relaciones, la identidad y el género.

El proyecto Take Off Dance

Por su parte, Carolina Armenta, directora de ensayos y asistente del coreógrafo Johan Inger, explicó que Take off Dance es un programa de especialización y formación profesional en danza para jóvenes bailarines entre 18 y 24 años de procedencia nacional e internacional, «nosotros tenemos relación con las mejores compañías que nos demandan bailarines, y nuestra misión es preparar a estos jóvenes, que son ya muy buenos bailarines, a trabajar con distintas estéticas y coreógrafos y que conozcan todos los estilos. Hay quienes son más clásicos o más contemporáneos».

Los contactos de Inger y de Armenta facilitan que los bailarines del proyecto Take off Dance puedan acceder a las audiciones más importantes de las compañías interanacionales, «actualmente tenemos bailarines de Italia, Estados Unidos, Alemania, y la mitad de los 24 de este año son españoles, 5 de ellos de Sevilla, que se han incorporado una vez que han terminado en el Conservatorio de Danza. Ellos quieren estar en la élite y nosotros les enseñamos las herramientas para ello».

Pero el proyecto, en el que también colabora el actor y director, Gregor Acuña, se verá interrumpido este próximo curso por haber tenido que abandonar las instalaciones que tenían en San Juan de Aznalfarache, reclamadas por el ayuntamiento de esa localidad.

«Yo hago un llamamiento a las administraciones públicas para solucionar este problema de espacio porque no podemos permitirnos perder el proyecto de Johan Inger y Carolina Armenta y que se marche de Sevilla«, dijo Pedro Chicharro, director del festival de Itálica.

Ante la incertidumbre, y a pesar de las numerosas peticiones que han recibido para iniciar el nuevo curso, éste no se llevará a cabo el próximo octubre, «no haremos audiciones, nosotros seguiremos con nuestras actividades, que tenemos muchas en relación con otras compañías internacionales, mientras solucionamos dónde vamos a volver a empezar y nos hemos puesto la meta del próximo año», manifestó Carolina Armenta.

La ex-bailarina y directora de ensayos de Inger dijo que, «nosotros vivimos desde 2009 en Sevilla, queremos quedarnos aquí, y somos conscientes de que este es uno de los mejores proyectos de esta especialidad que hay en Europa, pero no es un problema que no se conozca quien es Johan Inger, y qué significa para el mundo de la Danza, el problema es que es muy difícil abrirse un hueco en España y más aún en el sur. Nuestras actividades seguirán en todo el mundo como creadores, pero querríamos no dejar de lado esta oportunidad para las nuevas generaciones. Take Off Dance ofrece a los participantes el puente necesario entre su etapa de formación académica y la profesión, y nuestra idea era y es establecer un programa de danza profesional que sea un lugar de referencia para la Danza en Andalucía y España.«.

Johan Inger es un coreógrafo muy galardonado. En 2016 recibió el Premio Benois de la Danza por su coreografía 'Carmen' que hizo para la Compañía Nacional de Danza, entonces bajo la dirección de José Carlos Martínez.

Bailarín del Royal Swedish Ballet, en 1990 ingresa en el Netherlands Dance Theatre (NDT). En 2013 Inger recibe el prestigioso premio Carina Ari en Estocolmo por la difusión internacional del arte y la danza suecas. Johan Inger abandona el NDT en 2003 para hacerse cargo como director artístico del prestigioso Cullberg Ballet, compañía que dirige hasta 2008. Actualmente realiza obras para las más importantes compañías de Danza del mundo, entre ellas Aterballett, Ballet de la Ópera de Lyon, Ballets de Monte-Carlo, Cullberg Ballet, Nederland Dans Theater, entre otras.

Por su parte Carolina Armenta, es titulada Superior en Danza en la especialidad de Coreografía y Técnicas de Interpretación. Inició sus estudios en el Conservatorio Superior 'Manuel de Falla' de Cádiz, continuando en la Escuela Carmen Roche y, posteriormente, licenciándose en el Real Conservatorio Superior de Danza de Madrid. Entre 1989 y 2003 bailó con el Netherlands Dans Theatre, NDT, en Holanda, bajo la dirección de Jiří Kylián y entre 2003 y 2008 con el Cullberg Ballet, Suecia interpretando durante 25 años sobre los escenarios, importantes obras de reconocidos artistas. Fue profesora del desaparecido Centro Andaluz de Danza.

Festival Internacional de Danza de Itálica. 'Momentum' Take Off Dance-Johan Inger Youth Project

Dónde: Teatro romano de Itálica. Santiponce.

Cuándo: 24 y 25 de junio.

Hora: 22,30

Entradas: 12 euros.

Más temas:

Obras

Música

Sevilla