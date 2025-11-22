Israel Galván, todo un clásico

Dice Israel Galván que en su obra 'La edad de oro', «me pongo el traje de bailaor», y a fé que lo hace. Es una obra estrenada hace veinte años y que pretende abarcar desde el último tercio del siglo XIX al ... primer tercio del siglo XX, aunque eso fue la primera intención del artista. Lo cierto y verdad es que en estos veinte años la obra ha evolucionado,tanto en el baile y la coreografía como en los componentes del elenco.

Los que pudimos ver la primera 'Edad de oro' en el año 2005 en el Festival de Jerez con Fernado Terremoto al cante y David Lagosa la guitarra, hemos podido contemplar cómo la forma de estar en escena de bailaor ha ido evolucionando a lo largo de estos veinte años, así como las músicas y cantes elegidos para la obra.

En esta nueva etapa es la primera vez que Israel Galván se hace acompañar por una voz femenina, la de María Marín, alejada de las voces más veteranas que le han acompañado. En este caso la utrerana María Marín tiene esas voces finas del cante que tienen más melodía que quiebro en la garganta, perfecta para lo que requiere Galván en esta nueva versión de su obra. A su lado, nada menos que Rafael Rodríguez, Giraldillo de acompañamiento de la Bienal de Flamenco 2008, hizo en 2017 su primer espectáculo en solitario. Rafael Rodríguez tiene de esos toques que están detrás pero parecen de delante, con una pulsación muy flamenca y una resolución en remates y falsetas con un hermosísimo fraseo. Es el guitarrista idóneo para Galván, lo mismo deambula por una soleá, una alegría que por un pasodoble.

La obra continúa teniendo esa simplicidad con la que asombró el día de su estreno. Con tres intérpretes en escena que nunca la abandonan y sin más elementos que tres sillas, ahí está Galván, más bailaor que nunca, con esa forma de interpretar el flamenco cuyas formas van definiéndose poco a poco. Ahí están los brazos de Antonio, las formas geométricas de Vicente Escudero, el zapateado de Mario Maya, los desplantes de su padre José Galván, y todo eso universo de pasos, giros, escorzos, y formas distintas de conseguir los matices de su zapateado.

Está Galván poderoso en esta obra, lo mismo baila por soleá que por tientos tangos, se mete en la bulerías, hace un fragmento por alegrías o baila un pasodoble recorriendo el escenario, mientras se tira a escena para con los nudillos seguir encontrando nuevos sonidos.

Es un Galván flamenco, con unas grandes dosis de humor, lo mismo chilla que se da en los dientes con los nudillos, o se sienta en la silla y zapatea en el aire, hace compás con María Marín para la guitarra de Rafael Rodríguez, e incluso a veces parece reirse de sí mismo. Está a gusto, está en Sevilla. Entre el público su hermana Pastora Galván, su hijo, parte de su familia está ahí. Lo jalea, se escucha bien.

Galván lo hace todo, baila incansablemente, no hay agotamiento, se alivia con la guitarra y con el cante. Son un buen trío, pero es Galván quien lleva la batuta. Es un espectáculo abrumador y llena al espectador porque el baile no cesa, y se reconoce el flamenco por los cuatro costados. Los 'oles' tampoco paran desde el público Ya lo dijo una vez el Bobote, bailarín no, bailaor. Y sí, en esta obra Israel Galván se pone el traje de bailaor y no se lo quita, aunque sea de pantalón corto y medias.

Y como regalo en una de las últimas salidas a saludar estaban tan a gusto que bailó Rafael Rodríguez mientras Galván le cantaba, tocó la guitarra Galván para que María Marín bailara, y cuando ya se iba mira al público y su hermana Pastora sale con él para rematar por bulerías. Noche de arte, de baile, una noche de flamenco por los cuatro costados.