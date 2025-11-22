Suscríbete a
ABC Premium
Urgente
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

crítica de flamenco

Israel Galván, todo un clásico

El bailaor festeja en el Teatro Central el 20 aniversario de su obra, 'La edad de oro'

Israel Galván, Maria Marín y Rafael Rodríguez, el elenco al completo de 'La edad de oro'
Israel Galván, Maria Marín y Rafael Rodríguez, el elenco al completo de 'La edad de oro' abc
Marta Carrasco

Marta Carrasco

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Crítica de Flamenco

'La edad de oro'

  • Baile y coreografía: Israel Galván
  • Cante: María Marín
  • Guitarra: Rafael Rodríguez
  • Teatro Central Día: 21 de noviembre de 2025

Dice Israel Galván que en su obra 'La edad de oro', «me pongo el traje de bailaor», y a fé que lo hace. Es una obra estrenada hace veinte años y que pretende abarcar desde el último tercio del siglo XIX al ... primer tercio del siglo XX, aunque eso fue la primera intención del artista. Lo cierto y verdad es que en estos veinte años la obra ha evolucionado,tanto en el baile y la coreografía como en los componentes del elenco.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app