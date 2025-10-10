Suscríbete a
Eva Soriano: «Sevilla se va a encontrar a una persona terriblemente imbécil hablando de sus movidas»

La ciudad podrá disfrutar este sábado de su nuevo monólogo, 'Disfrutona', donde la cómica reflexiona sobre lo cotidiano a través de un humor sin filtros

La cómica catalana Eva Soriano
Paula Mateo

Sevilla

Eva Soriano no para. Este sábado, mientras sube al escenario del Cartuja Center para presentar 'Disfrutona' en Sevilla, estará presentando 'Cuánto, cuánto, cuánto', junto al cómico Aníbal Gómez, el nuevo programa de entretenimiento y humor de RTVE. Dos estrenos ... el mismo día, dos caras de una cómica que, a base de reírse de todo -empezando por sí misma-, se ha ganado un lugar en la comedia española.

