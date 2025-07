La danza de calidad hecha en Sevilla..., y que no cese

El teatro de la Maestranza puesto en pie con uno de los aplausos mas intensos de las últimas funciones gritando bravos a los veinticinco bailarines que habían desarrollado dos coreografías en la función que ha clausurado la temporada de danza en el coliseo de Paseo ... Colón. Y no, no se trataba de una compañía europea, ni de esas icónicas con nombre de más de un siglo del este de Europa, era el elenco del proyecto Take Off Dance creado por Johan Inger y Carolina Armenta en Sevilla y que lleva a cabo el concepto europeo de entrentamiento profesional para bailarines de 18 a 24 años.

Un proyecto que consigue cada año realizar una serie de coreografías del propio Inger que no sólo hemos podido ver en el teatro Maestranza, sino hace unos días también en el Festival Internacional de Danza de Itálica.

No estamos hablando de alumnos en aprendizaje, sino de profesionales que realizan una especialización en estéticas, por lo que la calidad dancística del elenco es de altísimo nivel, mitad extranjeros mitad españoles, y de éstos, cinco de Sevilla.

Desde que hicieron desaparecer el Centro Andaluz de Danza, donde por cierto Carolina Armenta era profesora, no habíamos vuelto a ver en nuestra ciudad un grupo de bailarines de contemporáneo con tan altísimo nivel, lo que es sin duda un soplo de esperanza.

Take Off Dance presentó en el Maestranza dos obras, en la primera parte, 'Impasse', una pieza que Johan Inger creó para el Nederland Dans Theater 2. Con la silueta de una casa iluminada y una puerta en el medio, los bailarines van entrando y saliendo creando un mundo propio lleno de energía.

La obra plantea una sociedad donde la exigencia está en la presión, los prejuicios y los bulos y donde es necesaria una posible reinvención de la misma sociedad. La coreografía incluye numerosos personajes, algunos parecen sacados de un circo o un cabaret y la pieza parece en ocasiones de un musical de Broadway. Sale una sola bailarina a escena, luego dos, luego tres, y paulatinamente el número va aumentando. Es como una fiesta en la que todos quieren participar.

'Become' segunda de las piezas del espectáculo de Take Off Dance Guillermo mendo

La coreografía tiene una rapidez extraordinaria y desarrolla un lenguaje de gestos, pasos y movimientos de increíble fijación, incluso tiene hasta un momento 'latino' con la música de fondo y los gestos casi de bailes casi caribeños, pero no se engañen, todo es danza contemporánea, con la inmensa calidad de Inger, que sabe como nadie mover los grupos humanos, sean en dos, tres o veinticinco bailarines, su habilidad en ello es proverbial. Hilaridad, humor, drama..., el movimiento fluido y un ritmo casi frenético caracteriza una coreografía con momentos dificilísimos, como cuando los bailarines ruedan sobre el piso, y otros van saltando sobre los mismos casi simultaneamente con vertiginosa velocidad. La obra nos dejó al público con ganas de continuar, pero Inger supo poner a tiempo el fin, y por la misma puerta de la silueta de la casa iluminada que habían entrado, desaparecieron los intérpretes en una fascinante despedida.

'Become' es una nueva creación de Johan Inger para Take Off Dance que pudimos ver en el pasado Festival de Danza de Itálica, pero debo decir que esta versión ejecutada en el Maestranza es muy diferente a la interpretada en el teatro romano no hace ni un mes. Y es que las coreografías en teatros al aire libre no disponen de algunos elementos, como luces etc, que sí tienen en los teatros cubiertos, por lo que el concepto coreográfico, si bien no cambiaba en gran manera, la visión general y la sensación para el público, si era diferente.

Los bailarines salen a escena con maillots enterizos color carne y bailando en exigente relevé que de alguna forma los iguala, mientras poco a poco se van personalizándose a través no sólo de la danza, sino del atuendo que será distinto en cada uno de ellos.

La coreografía de 'Become' es exigente, disciplinada, con enormes momentos corales donde se ve la fuerza de Inger para tratar el cuerpo y bailar la música, hasta llegar a instantes muy intensos en los que los bailarines van ejecutando movimientos de manera individual hasta encontrarse todos juntos para conformar un conjunto muy coordinado. El talento coreográfico de Inger una vez más asombra por la variedad del lenguaje que utiliza, partiendo del neoclásico hasta el contemporáneo más limpio.

La interpretación y danza es de altísima calidad. Lo que han conseguido Johan Inger y Carolina Armenta es situar Take Off Dance a nivel de las iniciativas de aprendizaje profesional que hay en Europa, algo que Sevilla debería conservar como oro en paño.

Muy buena noche de Danza en el Maestranza que de la mano de Johan Inger, premio Benois de la Danza y de Carolina Armenta, directora de ensayos y puesta en escena de Take Off Dance, aseguró en un domingo de julio y con calor, un nutrido público en el teatro. Cuando la oferta es buena, no importa ni el mes ni el día y ni siquiera el calor.