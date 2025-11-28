Cristina Medina: «Del cáncer he aprendido a darle importancia a lo realmente importante, a veces se nos olvida que solo se vive una vez»

Sevilla se prepara para una cita ineludible: este viernes 28 de octubre, Cristina Medina dará vida en el Cartuja Center a Démesa en 'Los hermanos', la obra de Terencio, una madre muy estricta cuyo principio fundamental es la disciplina. Aunque no ha recurrido a su ... propia experiencia como madre para construir el personaje, reconoce verse reflejada en ciertos aspectos, sobre todo en lo relacionado con establecer límites. «Hay dos formas de educar: la que pone límites y la que no. Para mí, la clave está en el equilibrio. En mi caso, puedo llegar a ser muy alemana, pero también muy conversadora. Yo sí que considero que los límites son importantes, sobre todo en cuanto a horarios, que es lo que a ellos, cuando son pequeños, les proporciona seguridad y una rutina… Dentro de lo que cabe, porque fíjate a todo lo que yo me he dedicado», explica, haciendo referencia a su profesión. «Yo me los he llevado a todos lados, mis hijos han hecho los deberes en los camerinos, en platós… Pero muchos niños crecen sin un no claro, y eso termina generando inseguridad, poca tolerancia a la frustración y, a veces, una actitud de pequeño tirano en casa».

A pesar de que 'Los hermanos' trata un aspecto que influye de forma importante en el desarrollo de la personalidad de un niño como es la educación paterno-filial, Medina asegura que esta coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, GNP Producciones y Clásicos Contemporáneos no pretende aleccionar: «Es comedia, y ya está».

Como ocurre en cualquier proceso creativo, los meses de ensayo transformaron su percepción inicial de Démesa. La relación con los compañeros y las dinámicas del escenario moldearon a esta figura autoritaria hasta convertirla en un personaje más humano. El culmen de esta transformación se refleja en una de las escenas a la que guarda especial afecto: un monólogo en el que Démesa pasa de la dureza absoluta a la vulnerabilidad. Según la actriz, en ese momento se abre por completo el corazón del personaje, un instante en el que «la rigidez se quiebra y surge otra forma de mirar».

Tras el estreno de la obra en agosto, dentro del marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, la gira avanza, y Sevilla, su tierra, será este viernes una de las paradas, y la que más ilusión le hace: «Tengo muchas ganas de ver a todos mis amigos y a mis padres, que todavía siguen vivos y ya no se pueden perder muchas cosas…».

Oncolomeeting, el proyecto de su vida

Muchos conocieron a Cristina Medina por interpretar a Nines en 'La que se avecina', un personaje icónico que jamás deja de lado el humor. Sin embargo, hace unos años, su vida dio un vuelco de 180º, y el diagnóstico de cáncer de mama la obligó a alejarse de la serie y replantearse sus prioridades. Aunque no cierra del todo la puerta a regresar para cerrar el capítulo de Nines -«pero solo sería para un capítulo, no una temporada»-, reconoce que aquel mundo ya no forma parte de su «nueva vida». Ahora está centrada en proyectos artísticos, sobre todo escénicos -como 'Los hermanos'- y en Oncolomeeting, la plataforma que cofundó junto con el gestor financiero David Galván y el médico especialista en oncología radioterápica Javier Anchuelo, para acompañar a pacientes oncológicos y ofrecerles apoyo directo, económico y emocional.

Esta iniciativa nació de la soledad que acompaña a la enfermedad. Aunque siempre estuvo rodeada de sus seres queridos, «te sientes sola porque es como si te mandan a Marte, nadie que no haya estado allí puede imaginar cómo es». Cuando hizo pública su situación en redes —«mi rebeldía me hizo subir lo que iba sintiendo»— descubrió que miles de pacientes se sentían reflejados en sus palabras. Esa corriente de apoyo mutuo le reveló la magnitud del desamparo que sufren los pacientes oncológicos: emocional, económico y burocrático.

De esa mezcla de impotencia y necesidad de comunidad nació Oncolomeeting, una aplicación pensada para que pacientes, supervivientes y acompañantes puedan encontrarse, compartir dudas y sostenerse unos a otros. Lo convirtió en una fundación sin ánimo de lucro, algo que «suena muy bien, pero es un marrón. Hay que poner 30.000 euros, y lo hemos puesto nosotros de nuestros bolsillos», admite.

En la actualidad, la app reúne a más de mil usuarios y trabaja en nuevas funciones para incorporar colaboradores: abogados, graduados sociales, clínicas, hoteles, centros de estética y cualquier tipo de servicio que pueda aliviar una realidad donde, como asegura, «si la quimio te ha dejado la encía hecha polvo y no tienes un duro, te quedas con la encía hecha polvo».

En una enfermedad como esta, «la gente cree que o te mueres o te quedas un poco calvorota y ya estás estupenda». Nada más lejos de la realidad. Su proceso comenzó en 2021, y solo ahora, a finales de 2025, siente que su cuerpo se estabiliza y la montaña rusa de emociones encuentra sosiego. A esto se suma «el duelo silencioso que atraviesa cualquier paciente: por la persona que fue, por la que es durante el tratamiento y por la que será después». De ese viaje «me llevo el aprendizaje de darle importancia a lo que realmente es importante: el amor, el cariño, la humanidad. Se está perdiendo mucha energía en la mala baba, y a veces se nos olvida que solo se vive una vez». Está claro que «los problemas son problemas, pero se pueden ir afrontando, todos tenemos esa capacidad. Más que huir de las penas o de las emociones, hay que permitirse sentir y luego seguir adelante. No se trata de estar siempre estupenda; hay días buenos, días malos, días más o menos… Es parte del proceso».

Aunque para Cristina el humor es su manera de entender la vida, la actriz confiesa que su verdadero refugio durante el tratamiento fue la música. El piano, el canto y las clases se convirtieron en su «cable a tierra». Por eso, entre sus próximos proyectos destacan los relacionados con la música y el teatro, un formato que retoma tras más de una década dedicada a la televisión. Por ejemplo, pronto estrenará un texto del dramaturgo uruguayo Fernando Smith, participará en giras teatrales y ya imagina nuevas obras que interpretar. Por otro lado, a nivel personal, tiene claro que priorizará el descanso, los viajes y la calma. Todo ello, compaginándolo con Oncolomeeting, que no deja de crecer y «cada avance, por pequeño que sea, me emociona profundamente».

En esta «nueva vida», Cristina camina sin prisa, pero con pasos firmes. «No vale negar lo evidente»: el cáncer le ha dejado algunas secuelas, «pena y tristeza», pero «hay que ir tirando» porque, al fin y al cabo, «vivir es todo».