Cristina Medina: «Del cáncer he aprendido a darle importancia a lo realmente importante, a veces se nos olvida que solo se vive una vez»

La actriz encarna a Démesa en 'Los hermanos', la obra de Terencio, este viernes en el Cartuja Center de Sevilla

Cristina Medina
Cristina Medina ABc
Paula Mateo

Sevilla

Sevilla se prepara para una cita ineludible: este viernes 28 de octubre, Cristina Medina dará vida en el Cartuja Center a Démesa en 'Los hermanos', la obra de Terencio, una madre muy estricta cuyo principio fundamental es la disciplina. Aunque no ha recurrido a su ... propia experiencia como madre para construir el personaje, reconoce verse reflejada en ciertos aspectos, sobre todo en lo relacionado con establecer límites. «Hay dos formas de educar: la que pone límites y la que no. Para mí, la clave está en el equilibrio. En mi caso, puedo llegar a ser muy alemana, pero también muy conversadora. Yo sí que considero que los límites son importantes, sobre todo en cuanto a horarios, que es lo que a ellos, cuando son pequeños, les proporciona seguridad y una rutina… Dentro de lo que cabe, porque fíjate a todo lo que yo me he dedicado», explica, haciendo referencia a su profesión. «Yo me los he llevado a todos lados, mis hijos han hecho los deberes en los camerinos, en platós… Pero muchos niños crecen sin un no claro, y eso termina generando inseguridad, poca tolerancia a la frustración y, a veces, una actitud de pequeño tirano en casa».

