La 'Carmen' de Antonio Gades debería ser BIC

'Carmen' de Antonio Gades, una obra que nació del cine y terminó en el teatro y sigue vigente

Diseño de escenografía: Antonio Saura

Música: Gades, Solera Freire, Georges Bizet «Carmen», Manuel Penella 'El Gato Montés' y José Ortega Heredia/Federico García Lorca 'Verde que te quiero verde'

Música grabada: Orchestra della Suisse Romande dirigida por Thomas Schippers, con Regina Resnik, Mario del Monaco y Tom Krause.

Vestuario: Actualización de María Esteve sobre el original de Antonio Gades.

Directora artística: Stella Arauzo

Teatro de la Maestranza. Día: 7 de septiembre de 2025.

Con dos días y el público aplaudiendo en pie ha abierto exitosamente temporada el teatro de la Maestranza, y lo ha hecho con danza, con 'Carmen' delBallet de Antonio Gades que tutela la Fundación que lleva su nombre. Y es que la danza siempre interesa al público aunque su programación nunca sea una prioridad, pero ahí tienen la muestra: dos llenos y un público satisfecho y feliz de ver un espectáculo de tanta calidad.

En Europa tienen muy claro que la danza es uno de los patrimonios culturales más importantes de cada país. Así, valga como ejemplo, el Ballet Real Danés que es el principal custodio y conservador del estilo y repertorio del coreógrafo y maestro, August Bournonville, manteniendo vivas sus obras románticas en el repertorio activo y conservándolas para presentes y futuras generaciones.

En nuestro país aún no tenemos en nuestro ADN la necesidad perentoria de conservar nuestras danzas y las obras de nuestros coreógrafos para la posteridad, aunque hay excepciones como el Ballet Nacional de España que conserva no pocas obras de autores españoles ya históricos, o en este caso la Fundación Gades, que de la mano de la hija de Antonio Gades, María Esteve y la esposa del bailaor, Eugenia Eiriz,mantienen, conservan y difunden las obras de uno de los coreógrafos más importantes del siglo XX.

Y está claro que es el 'estilo Gades' como en el caso de Bournonville, lo que hay que conservar, casi diría que tendría que declararse Bien de Interés Cultural (BIC) para mirar con tranquilidad el futuro.

La puesta en escena de 'Carmen', soprende porque es una obra que tiene nada menos que 42 años y que en escena es tan actual como cuando se estrenó, de ahí una de sus grandes virtudes. Viendo esta coreografía, que ahora nos parece tan natural por su composición, movimiento escénico, participación de los músicos en el desarrollo del relato, etc, da que pensar que de estas aguas han vivido muchos creadores en estos 40 años, lo que es lógico. La Danza es evolución y siempre hay que mirar a los maestros.

Dos mitos sevillanos jalonan la carrera de Antonio Gades, 'Don Juan' y 'Carmen'. Esta última tiene dos firmas, una la de Antonio Gades y otra la de Carlos Saura, y fue el tercer ballet narrativo creado por Gades y el primer fruto de su estrecha colaboración con el cineasta Carlos Saura.

Muchas son las virtudes de esta 'Carmen' donde la música popular y la culta se unen en escena alternándose en un maridaje que parece necesario. Para Gades lo importante no eran los solos en un ballet, sino el resultado escénico del relato, por eso la coreografía recae en la mayoría de la obra en el elenco al completo, veinticuatro bailarines y músicos a los que Stella Arauzo, que bailó muchos años el papel de 'Carmen' junto a Gades, ha sabido transmitir la estética de su creador.

Hay en un elenco diverso en edades y estéticas, tres bailarines que compartieron escenario con Antonio Gades. En los papeles principales el sevillano Alvaro Madrid como 'Don José', que tiene un fisico espigado muy 'gadesiano', y que ha sabido captar los brazos tan característicos del bailaor, sus giros en la espalda, la caída lateral de la pierna o incluso la dirección del elenco en los últimos saludos, siempre esperados por el público, donde tras el final, hay varios bises en forma de despedida.

Esmeralda Manzanas compone una 'Carmen' muy flamenca pero también sensual y que da el papel con la exigencia que impuso su creador, tanto en lo interpretativo como en lo dancístico. A ella se suman destacados el granadino Miguel Angel Rojas en el papel de marido y Jairo Rodrigo en el de torero. El resto de la compañía responde a las exigencias tanto dancísticas como estéticas, constituyendo un grupo compacto donde lo mejor es que el alto nivel no permite hacer diferencias.

Ver en escena una coreografía histórica, es algo impresionante. Nadie se queja de que los teatros programen un año tras otro 'El lago de los cisnes' o 'Cascanueces', y debe ser así, son ballets históricos que debemos seguir viendo, pero en el flamenco también existen obras de arte, como esta 'Carmen' que gracias al 150 aniversario de la obra original que escribiera Bizet ha podido volver al teatro de la Maestranza. Nunca es tarde..., ya se sabe.