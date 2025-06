El barroco lenguaje contemporáneo de Johan Inger

Diego Cousido (Become) y Peter Lundin (Rains dogs).

Siempre esperamos con expectación las nuevas obras de Johan Inger, uno de los coreógrafos más destacados del panorama internacional y que lleva ya dos festivales de Itálica estrenando alguna obra en su programación. Este año no podía ser menos, así que la sesión de anoche ... contó con el espectáculo titulado 'Momentum', compuesto por dos piezas: 'Become', estreno absoluto y 'Rains dogs', una pieza que Inger realizara en 2011 basada en la música de Tom Waits, para el Basler Ballet de Suiza.

Lo que hay que destacar de este espectáculo es sobre todo la calidad de sus intérpretes, pues son jóvenes, ya profesionales, pero que han perfeccionado su técnica y estéticas durante un año bajo las manos de Johan Inger y Carolina Armenta dentro del proyecto Take Off Dance, que anualmente acoge a veinticinco bailarines de todo el mundo para entrenarlos junto a maestros de diferentes estéticas dancísticas. Tras ver al joven elenco que interpretó anoche estas piezas en el Festival de Danza de Itálica, el objetivo está más que conseguido, pues la técnica, expresividad y compenetración de la compañía nos aseguró un gran espectáculo y puesta en escena de las obras de Johan Inger.

La primera de ellas era 'Become' creada expresamente para ser estrenada en Itálica, una pieza vital, alegre, en donde los bailarines tras varios momentos corales, se van haciendo poco a poco a la escena en movimientos de dos o tres, entrando y saliendo de la misma a enorme velocidad y componiendo elementos de muy difícil ejecución, porque Inger, no se engañen, a pesar de crear movimientos geométricos de enorme limpieza es en realidad un barroco genuino pero muy oculto, por la enorme cantidad de gestos, pasos, pequeños portés, elevaciones..., que imprime a sus coreografías. La memoria de repetición que deben tener los bailarines supone un ímprobo trabajo, pues las obras de Inger están repletas de detalles y no hay un sólo momento en el que el escenario esté vacío de movimiento.

'Become' es una joya llena de optimismo, ritmo, de una juventud casi contagiosa, donde a pesar de las cuestiones de vulnerabilidad y superación que nos propone el coreógrafo, la danza lo inunda todo, nuestros sentidos, también, y al final lo que importa es ver bailar, y sobre todo cuando se hace con ése ímpetu contagioso.

La segunda pieza se titulaba 'Rains dogs', estrenada por Inger en 2011 y creada para el Ballett Theater Basel de Suiza. En esta ocasión no ocurrió como en la coreografía original donde podíamos escuchar la voz de Tom Waits, y el montaje original difiere al presentado por Johan Inger que sin duda lo habrá adaptado tanto al elenco como al espacio.

Mucho más dramática que la anterior, los bailarines salen ataviados con maillots de color carne, homogeneizando los cuerpos, y van cambiando el vestuario añadiendo pantalones oscuros o camisetas a lo largo del relato como si fueran señalando las características personales. Es una obra coral en la que cada bailarín puede crear un personaje personal y hacer su propia interpretación. La coreografía es limpia, pero mucho más dura, intensa, con gestos rotundos y más uso del suelo que en la anterior. Los bailarines responden a la exigencia coreográfica con eficacia, aunque echamos de menos la voz de Tom Waits, que imagino hubiera dado más dramatismo al momento

Buena noche de Danza en Itálica con un teatro romano en el que se superaron los quinientos espectadores, y que aún espera, por cierto, que apareza el presidente de la Diputación Provincial, institución inspiradora y mantenedora de este legendario festival. (El anterior presidente estuvo doce años en el cargo y nunca fué). Pero el público si acude, y eso siempre asegura a un evento como éste su continuidad, y por muchos años.