El Ballet de Kiev trae de nuevo a Sevilla 'El lago de los cisnes' de Tchaikovsky

UNICEF colabora en esta gira para apoyar a los afectados por la guerra de Ucrania

El Cartuja Center acoge este fin de semana tres funciones de este ballet y la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia

'El lago de los cisnes' interpretado por el Ballet de Kiev
UNICEF España y la promotora Goldberg se han aliado por cuarto año consecutivo para apoyar a los niños y familias afectadas por la guerra de Ucrania movilizando fondos a través de la gira del Ballet de Kiev por España. En su gira nacional, los próximos ... 29 y 30 de noviembre, la gira llega a Sevilla interpretando 'El Lago de los Cisnes' con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, dirigida por César Álvarez.

