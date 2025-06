Andrés Marín inaugura el Festival de Itálica: «No busco imitar a Escudero sino ver dónde nos encontramos»

«Quien baila sabiendo de antemano lo que va a hacer está más muerto que vivo», escribió el bailaor vallisoletano«, Vicente Escudero, una frase que parece también ser de la cosecha del bailaor Andrés Marín (Sevilla, 1969), inaugurará con su espectáculo 'Recto y solo' la edición 2025 del Festival Internacional de Danza de Itálica. La actuación será el 3 de junio a las 22,300 horas en el Cortijo del Cuarto, una de las sedes del festival junto al teatro romano de Itálica.

Andrés Marín hace en el festival de Itálica el estreno en España de 'Recto y sólo', una obra que sólo se ha podido ver en Francia, en el festival de Nimes y en el teatro Chaillot de París.

La obra es un trabajo de introspección sobre la figura del mítico bailaor Vicente Escudero, autor del famoso 'Decálogo', «yo no intento imitar a Escudero, ni mucho menos, dijo Marín, simplemente estudio las afinidades que hay entre los dos, lo que nos acerca».

El espectáculo fue presentado por el diputado provincial de Cultura, Casimiro Fernández, quien afirmó el apoyo a este festival , «porque es uno de los iconos de la programación cultural de la Diputación Provincial y para nosotros la cultura es una inversión, no un gasto».

Por su parte, el director del certamen, Pedro Chicharro, manifestó su admiración por la obra del bailaor y dijo que era un honor estar al frente de la dirección del festival, «que viene celebrándose desde 1982. Andrés Marín nos mete en un mundo muy especial, y su propuesta sobre Escudero y su forma de ver el flamenco y el baile, y lo hace desde una forma vanguardista y atractiva. El bailaor interactuará con el público y con objetos que habrá en escena. También actúa y es éste uno de los espectáculos más completos de los que ha hecho«.

Además, anunció que antes de las funciones del Cortijo del Cuarto habrá una actuación, en este caso, los días 3 y 5 a las 21,30 con Lucía Alvarez 'La Piñona' que pondrá en escena, 'Lucía en vivo', «con el objeto de atraer nuevos públicos», dijo Chicharro.

Andrés Marín dijo que 'Recto y solo' «es casi una propuesta autobiográfica, mirado el personaje de Vicente Escudero, y ver qué nos auna a los dos, dónde nos encontramos. Me parecía interesante las diferentes capas de su mundo, se interesaba por diversas artes, algo fundamental en el ser humano. Quería saber dónde bebía y cual era su inspiración. Esa información que yo no pude tener, porque no pude ir a la escuela mucho tiempo, y mi maestro fue el flamenco y un vehículo para poder nutrirme de cosas a las que yo no tenía acceso«.

A Marín le interesa de Escudero la irracionalidad, «es bien sabido que yo soy un bailaor muy irracional, toda la vida, y eso me ha costado también muchos disgustos, y porque he sido autodidacta. Por una parte o por otra, al final me ha dado mis frutos, y ese camino ha sido otra forma de enfrentar el baile, o la danza. Porque yo no tengo ninguna carrera de Danza a pesar de ser Premio Nacional de Danza. Mi carrera es de la vida, de haber mirado mis referentes«.

Al bailaor sevillano Vicente Escudero le ha atrapado en su mundo, «también tenía un amor hacia el cante y trabajó con Valdelomar con Alonso Berruguete..., estaba cercano a la tradición pero también a la experimentación. También me interesa su parque burlesca, muy clara. Hice un sólo pensando en la figura de Vicente Escudero para poder acercarme a él, pero revisitando quien soy yo. Es un espectáculo sobrio y austero que visita las capas que Escudero y yo tenemos en común«.

Andrés Marín confiesa ser, un bailaor muy vertical, «Sevilla es ciudad muy barroca y gusta eso de cabeza dentro, redondo, cuello abajo, y yo lo conozco también, pero también hay una Sevilla más sobria con la que me identifico. Las diferencias serían quizás la musicalidad..., es muy dificil imitar a Vicente Escudero, yo sólo huelo su alma. Además en el baile, dos personas con cuerpos diferentes imitar es complicadísimo, lo bueno es conocer tu cuerpo para bailar como debes hacer. También hay una diferencia con los tiempos y que yo soy andaluz y el de Valladolid«.

Dice sobre el cante y Escudero que, «él los hacía a su manera, sonaba más a Valladolid..., yo si canto y además hay quien me ha dicho que porqué no hago un disco de cante, y eso se me ha quedado en el tintero, a lo mejor algún día lo hago. Vicente Escudero hizo un disco de cante, y a lo mejor me da a mi hacer uno de cante y de pies, porque así queda«.

Contaba Antonio Triana que estando en Nueva York con Vicente Escudero el vallisoletano le decía al guitarrista, 'sígueme si puedes'..., «bueno son formas, yo a veces le he dicho también al guitarrista, 'sígueme si puedes' o hazme esto y sobre eso improvisaba, porque en ocasiones la música flamenca es demasiado hermética y al final acabas siendo un cliché. Mis espectáculos musicalmente han estado siempre muy amarrados, eran una banda sonora. Yo creo que fui de los primeros bailaores en hacer una banda sonora, abrir el palo y no dejarlo como tal. También es verdad que hay un momento de libertad, que empecé a bailar con músicas con ruido de creadores como Xavier Erquicia, Francisco López, porque me llevaba a otros estados«.

Sobre el flamenco que se hace en la actualidad, Andrés Marín dice que en los años de Escudero también tuvieron muchas influencias e información, «cuando vieron en Broadway los musicales y veían esas formas de componer..., mientras aquí estaban Pilar López y Alejandro Vega que era una estampa, y a mi modo ver casi fúnebre. Pero no debemos dejar de entender que nosotros hacemos flamenco y no perder nuestra identidad, porque si nos convertimos en el otro..., una cosa es tener interés por el otro, pero no puedes perder tu identidad, te conviertes en un mal bailarín de contemporáneo. Hay que saber muy bien la línea. El flamenco es muy rico para espandirlo sin perder la esencia y alejarte también de las modas que hay, que está todo el mundo en la misma moda, y para hacer vanguardia, precisamente lo que tienes que hacer es tu tradición y alejarte de lo que hace todo el mundo. Además, una cosa es ser bailarín y otra bailaor. A mi me funcionó lo del espectáculo 'Yarín' con Jon Maya de Kukai Danza, porque ambos partíamos de nuestras raíces«, afirmó el bailaor.

'Recto y solo'. Andrés Marín. Festival de Danza de Itálica

Dónde: Cortijo del Cuarto. Calle Gaspar Calderas. Bellavista

Cuándo: 3 de junio

Hora: 22,30 horas.

Entradas: 12 euros.

Más temas:

Espectáculos