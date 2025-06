'African party', una oda de danza urbana africana en el Festival de Itálica

Dicen que desde hace años la danza europea busca en otros continentes la inspiración para renovarse. Coreógrafos como Rachid Ourandane, Sidi Larbi Cherkaoui o Akram Khan han mirado a esos otros territorios para conseguir su renovación.

La danza africana no podría estar ajena a estas nuevas miradas, aunque la que nos propone Oulouy, el coreógrafo de Costa de Marfil residente en Barcelona, se sale del rigor de la disciplina de la danza contemporánea para sumergirnos en las danzas urbanas africanas, que tienen otro carácter.

En el Festival de Danza de Itálica se presenta en Sevilla por primera vez Oulouy con su nueva creación 'African party', que se pondrá en escena en el Cortijo del Cuarto el día 12 de junio a las 22,30 horas.

Oulouy nació en Costa de Marfil pero en 2002 se marchó con su padre a Francia donde éste trabajaba. «Lo de bailar es natural en mi país de origen, es algo que se hace en las familias, en la calle. Yo quería bailar desde pequeño, la verdad, y empecé a bailar, y luego fui a aprender danzas urbanas pero de inspiración americana, pero claro entender que quería bailar para mi familia era complicado. Hacer una carrera artística no es fácil, mis padres querían que estudiara y no que me dedicara a lo artístico. Así que viajé a Londres y después como me gustaba mucho la informática, estudié y saqué mi diploma. Poco después me mudé a Barcelona para poner una empresa de informática con otros amigos. Duré tres años, porque me dí cuenta que lo que yo quería era bailar, y eso es lo que hago. Poco a poco dí clases, empecé a ser conocido, y durante la pandemia tuve un gran cambio y empecé a crear piezas para teatros».

Su instinto le funcionó y ahora sus creaciones ya han pasado por espacios internacionales como el Perelman Performing Arts Center en Nueva York, Bluma Appel en Toronto, Fabrik Potsdam en Alemania, Dansens Hus Oslo, y recientemente 'Afrikan Party' ha sido incluida en el archivo coreográfico de la Biblioteca Pública de Nueva York. Oulouy ha creado en Barcelona el festival 'Oyofe', dedicado a las danzas urbanas.

Realizó su primera obra, 'Black' en 2020, «que es una reflexión sobre el racismo y cómo lo vive un cuerpo negro en esta sociedad actual», y ahora estrena en Sevilla, 'African party', que según su creador es, «es una oda a Africa a través de diferentes culturas, ceremonias y tambien de diferentes países porque tenía una carga emocional importante. Yo soy de Costa de Marfil y hay otros que son de Nigeria. La pieza es una oda futurística que de alguna manera quiere reflejar el pasado, el presente y el futuro, y todo realizado con danzas urbanas africanas, que son muy fuertes y muy interesantes para mi a nivel teatral porque tienen mucha emoción y se puede contar historias. Es una obra que quiere celebrar Africa«.

Lo que presenta el coreógrafo no es la danza habitual como el hip-hop y otras que vienen de Estados Unidos, «en Africa tambien hay danza urbana que se ha creado en la calle por gente que no ha ido a escuelas ni a conservatorios porque no hay, aprenden unos de otros y bailan en la calle, con influencia de la danza tradicional, porque la danza urbana africana coge mucho de esa inspiración, pero como la música es muy actual el movimiento también va cambiando«.

Le pregunto si 'African party' podrían intepretarla bailarines que no fueran negros, y duda, «creo que como está concebida la pieza tiene más sentido que lo hagan personal negras, se sienten más identificados, pero a nivel conceptual y de cambio cultural creo que no sería un problema, pero seguramente las personas negras se sienten más identificadas«.

La obra la interpretan en este momento sólo hombres, pero el coreógrafo está pendiente de hacer un 'Africa party' con mujeres, «porque la mujer se acerca a la danza de otra manera. A mi me gusta bailar danza urbana con mujeres, porque ellas tienen una sensibilidad al acercarse a la danza que nosotros no, nosotros lo hacemos desde la fuerza y las mujeres tienen otra forma de escuchar la música«.

A la hora de crear se decanta más por la estética de la danza urbana africana, «porque tiene mucha mas fuerza a la hora de contar historias, y usamos muchos gestos de la vida cotidiana de Africa, y me gusta que todas mis obras giren alrededor de estas danzas urbanas tan específicas. Pero a pesar de todo, no me cierro ninguna puerta, todas las estéticas son bienvenidas, pero de momento prefiero la danza urbana africana, aunque para el mí el movimiento es lo importante«.

Vive en Barcelona donde se siente muy a gusto, «prefiero Barcelona a París», confiesa, y sobre el racismo, «cree que está tan globalizado que hay pocos sitios en el mundo donde no exista. En Africa también hay tribalismo, claro. Pero sí, desafortunadamente el racismo va acompañando al ser humano, y yo lo veo como un miedo hacia el que es diferente. Yo no me siento mal, pero sí existen esas microagresiones, y la gente ni siquiera se da cuenta. Creo que necesitamos una reconstrucción de lo que sabemos y hacemos en ese aspecto, incluso yo mismo me doy cuenta de que digo cosas que son racistas. Nos tenemos que reconstruir sobre cómo tratamos al otro pero hay que luchar para que haya menos racismo en cualquier sociedad«, dice el coreógrafo.

Festival de Danza de Itálica. 'African party'. Oulouy & Supa Rich Kids

Dónde: Cortijo del Cuarto. Calle Gaspar Calderas

Cuándo: 12 de junio

Hora: 22,30

Entradas: 12 euros

Más temas:

Danza

Sevilla