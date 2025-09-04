Vuelve la Feria de la Cerveza al patio de la Diputación de Sevilla

La feria de la cerveza en la Diputación de Sevilla

El patio principal de la Diputación de Sevilla vuelve a acoger la Feria de la Cerveza los días 18 y 19 de octubre para fomentar el conocimiento de la abundante variedad de cervezas artesanales fabricadas en la provincia de Sevilla, y los aperitivos que las acompañan. El evento girará en torno a esta bebida tan famosa así como en sus diferentes formas, sabores y texturas.

El evento contará con la presencia de varias decenas de empresas expositoras de la provincia que acercarán a los visitantes sus mejores productos para poder ser adquiridos. La feria tendrá el escenario como elemento dinamizador del evento, en el cual se desarrollarán las diferentes actividades complementarias a la misma.

La sede de la avenida Menéndez Pelayo favorecerá la venta de estos productos y propiciar acuerdos y negocios comerciales. Además, facilitará al público asistente la adquisición de las cervezas y dar difusión y promocionar a las empresas y productos.

Esta feria se une a otras que están previstas para los próximos meses como la Feria de Productos Locales 'Sabores de la Provincia de Sevilla' en su I edición los días 25 y 26 de octubre mientras que el primero y segundo de noviembre se celebrará la Feria de Vinos y Licores.

Las próximas ferias en el patio de la Diputación de Sevilla VIII Feria del Aperitivo y Cerveza Artesanal de la Provincia de Sevilla: 18 y 19 de octubre

XVII Feria de Productos Locales «Sabores de la Provincia de Sevilla» (I edición): 25 y 26 de octubre

XV Feria de Vinos y Licores de la Provincia de Sevilla: 1 y 2 de noviembre

IV Feria Provincial de la Cerámica Artesanal: 7, 8 y 9 de noviembre

XIX Feria de Mujeres Empresarias FEPME 2025: 14,15 y 16 de noviembre

XVII Feria de Productos Locales «Sabores de la Provincia de Sevilla» (II edición): 22 y 23 de noviembre

X Feria del Pan, Aceite y Aceituna y Productos ECO de la Provincia de Sevilla: 29 y 30 de noviembre

XVII Feria de Productos Locales «Sabores de Navidad»: 13, 14, 20 y 21 de diciembre

El segundo fin de semana de noviembre será el turno de la Feria Provincial de la Cerámica Artesanal, el tercero se organizará la Feria de Mujeres Empresarias FEPME, los días 22 y 23 la de Productos Locales 'Sabores de la Provincia de Sevilla' y la 29 y 30 la del 'Pan, Aceite y Aceituna y Productos ECO'. Ya en diciembre y antes de que comience la Navidad, los productos navideños inundarán el patio de la Diputación de Sevilla.

Más temas:

Cerveza

Navidad

Mujeres

Sevilla