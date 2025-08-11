Últimos días para disfrutar del cine de verano más antiguo de Sevilla

El Teatro Romano de Itálica se ha convertido este verano en un cine bajo las estrellas en el que disfrutar del séptimo arte en un lugar único cargado de historia. Durante las noches estivales de julio y agosto este plan ha calado entre decenas de espectadores, que han podido deleitarse con cine clásico, histórico e incluso de aventuras.

El ciclo 'Itálica de Cine. Historias Eternas' ha hecho un repaso por diferentes temáticas centradas en la historia de las civilizaciones, la decadencia de los imperios, la Roma más clásica, las leyendas de las pirámides de Egipto, las guerras en el mar con la destrucción de navíos e incluso viajar a la Antigua Grecia.

Aún queda cine para rato en este emblemático enclave y ya puedes adquirir los tickets para las últimas películas de la programación. Bajo la temática 'Sueños de imperio' podrás disfrutar de dos títulos 'El Dorado' de Carlos Saura el próximo viernes 15 de agosto y 'El Imperio del Sol', de Steven Spielberg, que se podrá ver el día 16.

Reservas y condiciones

Esta propuesta de la Consejería de Cultura y Deporte es apta para todas las edades. Por su parte, la entrada para las distintas películas es gratuita, pero es necesario realizar una reserva previa online. La apertura de las mismas ya está activa desde las 11 horas de la mañana para ambos filmes.

Para poder asistir a la actividad es imprescindible presentar una reserva por persona a la entrada del evento acompañado de un documento identificativo (impreso o en el dispositivo móvil).

Además, solo podrán obtenerse 4 plazas por reserva, siendo imprescindible la llegada 20 minutos antes del comienzo de la cinta al Teatro Romano, siendo imposible el cambio de día u hora de las entradas.

'Itálica de cine. Historias eternas' Cuándo: 15 de agosto y 16 de agosto

Dónde: Teatro Romano de Itálica

Dirección: calle de la Feria (Santiponce)

Horario: 22.00 horas

Precio: gratis

Entradas: reserva online

No está permitido introducir ni consumir alimentos en el recinto del teatro. Sólo se permitirá el acceso con botella de agua.

En caso de haber efectuado una reserva y no poder asistir, es posible su cancelación con la mayor antelación posible para que pueda estar disponible para otra persona.

