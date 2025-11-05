Estos son los últimos días de apertura de Isla Mágica: Halloween aún no ha terminado

Al hablar del verano, uno recuerda lo que hace durante esa estación. Uno recuerda los planes con la familia o amigos en los que las vacaciones valen la pena. Uno recuerda esencialmente lo que hace ya sea ir a la playa, visitar el nuevo ... club veraniego o el acudir a un parque de atracciones. Y pensándolo bien, el verano gusta porque es la época del año que con algo de tiempo y voluntad se pueden hacer cantidad de actividades y planes los cuales uno recordará siempre.

Estos quehaceres vienen ligados al verano o al calor, pero tienen fecha de caducidad. Es en ciudades como Sevilla que por su clima más cálido, estos planes resisten mejor al paso de los meses. Algo que termina en esta ciudad es la temporada de parques de atracciones, y termina los días 8 y 9 de noviembre. Apoyado con el tirón de Halloween, el parque de atracciones Isla Mágica se reserva un final de temporada con la temática propia de la fecha para terminar la época del calor y comenzar la época invernal en la que los planes y actividades no se eliminan si no, que cambian.

Isla Mágica tierra sus puertas a lo grande con unas atracciones y pasajes reservadas para sentir emociones como el terror de la forma más familiar posible. Con un encuentro con las mascotas del parque, espectáculos en en lago y el 'Templo de los monos locos', animación infantil con criatura espeluznantes como arácnidos, espíritus, brujas y un teatro simulando un aquelarre de hechiceras en el cual podrán participar los más pequeños de casa.

Sin embargo, estos días no están reservados exclusivamente para los niños. El parque prepara pasajes reservados a mayores de 12 años de edad destinados a causar la mayor sensación de terror. Actividades como 'Inferno: el pasaje de las almas', basado en la 'Divina Comedia' de Dante Alighieri, 'Ad Bestium' y su camarote de un capitán de barco caníbal o la novedad de este año 2025 en el parque: 'La Peste', un pasaje de terror que simula la llegada de la peste a la Sevilla de 1649 que oculta un misterio mayor.

Últimos días Isla Mágica 2025 Días: 8 y 9 noviembre

Horario: 11:00 hasta 22:00 horas

Precio entrada: 25 euros

Acceso 'express' Halloween: 2 pasajes de terror con precio de 7 euros

Entrada

Para estas últimas jornadas de acceso al parque de atracciones de la capital andaluza, la entrada al recinto es de alrededor de unos 25 euros. El horario para los días 8 y 9 de noviembre es de 11:00 horas de la mañana hasta las 22:00 horas. La organización cuenta con un bono de acceso 'express' a dos de los pasajes instalados por el motivo de Halloween con un precio de 7 euros. Este se suma a los accesos anticipados con los que ya se contaban en el parque de atracciones.