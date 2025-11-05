Suscríbete a
Alerta naranja por lluvia
¿En qué pueblos de Sevilla va a llover más este miércoles? Estas serán las peores horas
Estos son los últimos días de apertura de Isla Mágica: Halloween aún no ha terminado

El parque de atracciones finaliza la temporada 2025 con dos últimos días repletos de pasajes de terror para todas las edades

Espectáculo de Halloween en Isla Mágica
Gonzalo Molina

Al hablar del verano, uno recuerda lo que hace durante esa estación. Uno recuerda los planes con la familia o amigos en los que las vacaciones valen la pena. Uno recuerda esencialmente lo que hace ya sea ir a la playa, visitar el nuevo ... club veraniego o el acudir a un parque de atracciones. Y pensándolo bien, el verano gusta porque es la época del año que con algo de tiempo y voluntad se pueden hacer cantidad de actividades y planes los cuales uno recordará siempre.

