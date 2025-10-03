Teatro y ópera encienden la Noche en Blanco de Sevilla 2025

Muchos sevillanos desconocen aún el inmenso patrimonio de su ciudad. Resulta llamativo que haya quienes se hayan enterado de que Sevilla está entre las ciudades más bonitas del mundo gracias al ranking de la prestigiosa revista Travel + Leisure, y no por haber entrado en su Catedral, recorrido los salones del Alcázar, paseado por cualquiera de sus palacios o disfrutado de sus museos. Con la intención de acercar la cultura a todos los públicos, la asociación Sevillasemueve creó la Noche en Blanco, una cita que cada año transforma la capital hispalense en un gran escenario abierto.

En esta duodécima edición, las más de 160 actividades invitan a redescubrir Sevilla desde una mirada cercana y accesible, ofreciendo a ciudadanos y visitantes la oportunidad de confirmar por qué en 2025 ha sido elegida la segunda ciudad más bonita de Europa, solo por detrás de Florencia. Aunque la inauguración oficial de la jornada ha tenido lugar a las 19 horas en la Fundación Cajasol, algunas exposiciones y actividades dirigidas principalmente a los más pequeños ya se habían iniciado entre las 17.30 y las 18 horas.

No obstante, el acto que ha tenido lugar en en uno de los edificios de la bautizada en 2019 como la Gran Manzana cultural de Sevilla, ha servido para inaugurar una extensa lista de propuestas marcada por rutas, visitas guiadas, conciertos, exposiciones, juegos y talleres que se prolongarán hasta la madrugada. Tal es así que hasta Tussam ha planificado un servicio nocturno especial con motivo de este evento en sus 8 líneas nocturnas, que incrementarán su oferta entre un 135% y un 50%. La frecuencias se situarán entre los 10 y los 25 minutos. Las últimas salidas se harán desde el interior de la estación del Prado de San Sebastián a las 5 de la mañana.

En la apertura, mientras Rafael Ruiz, director de la Noche en Blanco, agradecía el apoyo de Aurora Villalobos, directora general de Museos y Conjuntos Culturales de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, tres cómicos de la legua han irrumpido en la azotea de la Fundación. Esta sorpresa teatralizada, a cargo de Engranajes Culturales, tiene como objetivo explicar la historia del edificio que hace 500 años albergaba la Real Audiencia de Grados de Sevilla, hasta su traslado al Prado de San Sebastián en 1972.

Una ver finalizada la escena, Rafael Ruiz ha retomado su discurso haciendo hincapié en que las administraciones siempre se han mostrado abiertas a la celebración de esta iniciativa, «independientemente del color político que sea». Por su parte, Manuel Fernández, director de Sevillasemueve, ha explicado que para esta duodécima edición hay «casi un centenar de participantes».

El ciclo 'Acércate a la ópera' en la Torre de los Perdigones Raúl doblado

Fernández ha recordado que «hay que disfrutar de la cultura tanto en esta Noche en Blanco, como durante el resto de los 364 días del año», y a continuación, Rafael ha insisitido en que «lo que nos queda es tirarnos a las calles y empaparnos de cultura».

Al mismo tiempo, en la Torre de los Perdigones, ha comenzado una de las actividades más novedosas de este encuentro, la de los minis recitales líricos que se están desarrollando estos días en el marco del I Festival de Ópera de Sevilla. La Torre de los Perdigones se ha llenado para disfrutar de arias y dúos de algunas de los grandes títulos que ha inspirado esta ciudad que ya vive su gran noche de la cultura sevillana.

Mientras el sol ha teñido de tonos anaranjados propios del atardecer las cornisas de la fachada oeste de la Catedral, en el lado opuesto la cola kilométrica no ha dejado de crecer desde la Puerta del Lagarto. Un año más, la catedral gótica más grande del mundo se ha posicionado como una de las principales atracciones turísticas de la Noche en Blanco. Al propio encanto del monumento se ha sumado la incorporación de las visitas guiadas a las cubiertas, operativas desde las 20 horas, así como el espectáculo 'Evangelio de Madera' y el mapping 'Proyectando Historia'.

En la Plaza Virgen de los Reyes, mientras unos han disfrutado de un cielo de nubes rosadas y las vistas panorámicas de la Giralda, otros han participado en tours para conocer los alrededores del templo: desde la Plaza de San Francisco, hasta la Plaza del Triunfo o el barrio de Santa Cruz.

Por el lado del río Guadalquivir, decenas de visitantes han esperado cola para entrar en el museo naval de la Torre del Oro. Al mismo tiempo, el característico bus turístico verde de Sevirama ha recorrido Paseo Colón, enseñando diferentes puntos de interés a los que han preferido recorrer la capital andaluza sobre ruedas.

La Casa de las Ciencia es una de las visitas obligadas de esta Noche en Blanco Raúl doblado

Uno de los públicos que más está disfrutado de la Noche en Blanco es el infantil, que ha conquistado espacios como la Biblioteca Infanta Elena con un cuentacuentos teatralizado; el Parque de María Luisa con una yincana por los jardines; la Fundación Cajasol, para asistir al taller de pintura barroca 'Colorea a través de los siglos' o liberar a Cervantes en el 'Escape Room en la Real Audiencia'; y, sobre todo, la Casa de la Ciencia, situada en el antiguo Pabellón de Perú. Ver a familias descubriendo la exposición del recinto es ya una estampa clásica en esta noche tan especial. Este año, la muestra elegida ha sido 'Ciencia divertida'.

Además de por las diferentes -y curiosas- actividades, la iniciativa de Sevillasemueve la llamado la atención por las exposiciones. En su caso, La Galería ABC ha abierto sus puertas a todos los que han optado por visitar 'El campo andaluz', donde la Colección ABC y la de Caja Rural del Sur rinden homenaje a la vida rural de los campos andaluces. Entre las obras expuestas, han destacado piezas de artistas como Julio Romero de Torres, Lozano Sidro, Ángel Díaz Huertas, Muñoz Lucena y Hohemleiter. A ella se han sumado otras como la de artistas locales emergentes en la Fundación Valentín Madariaga, un espacio que ha destacado por su visita teatralizada por el edificio, antiguo Pabellón de Estados Unidos, de la mano de personajes de la Exposición de 1929.