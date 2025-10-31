Suscríbete a
SICAB Sevilla 2025: fecha, horarios y entradas del Salón Internacional del Caballo

La capital hispalense se convierte en el epicentro del caballo Pura Raza Española desde el 18 al 23 de noviembre en el el Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES)

El Salón del Motor de Sevilla no abrirá sus puertas este jueves debido a las consecuencias de las fuertes lluvias

El cierre de Fibes obliga a suspender 'Sevilla de Boda'

El espectáculo de la gala inaugural del Sicab de 2024
S. I.

Sevilla

El Salón Internacional del Caballo (SICAB), del que ABC es colaborador exclusivo, regresa a Sevilla del 18 al 23 de noviembre para celebrar su 35ª edición, consolidándose como el evento ecuestre más importante del mundo dedicado al caballo Pura Raza Española (PRE). Esta feria ... tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES) y reunirá, un año más, a criadores, profesionales y aficionados del sector procedentes de todos los rincones del planeta.

