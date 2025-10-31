SICAB Sevilla 2025: fecha, horarios y entradas del Salón Internacional del Caballo

El Salón Internacional del Caballo (SICAB), del que ABC es colaborador exclusivo, regresa a Sevilla del 18 al 23 de noviembre para celebrar su 35ª edición, consolidándose como el evento ecuestre más importante del mundo dedicado al caballo Pura Raza Española (PRE). Esta feria ... tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES) y reunirá, un año más, a criadores, profesionales y aficionados del sector procedentes de todos los rincones del planeta.

Durante seis días, el recinto se convertirá en el epicentro mundial del PRE, acogiendo el Campeonato del Mundo de esta raza y las Finales de las Copas ANCCE, además de un amplio programa de actividades vinculadas a la doma y al caballo. Los visitantes podrán disfrutar de espectáculos ecuestres, demostraciones de trenzado, exhibiciones y jornadas formativas, así como de una zona comercial y de compraventa de ejemplares.

De forma paralela, el SICAB también ofrece una programación muy completa, contando así con otro tipo de actividades como demostraciones de fisioterapia, cocina en directo y exhibiciones de la Policía Nacional. Por todo ello, se trata de una experiencia muy rica tanto para expertos como para amantes del caballo.

Disciplinas del SICAB Morfología

Doma clásica

Alta escuela

Doma vaquera

Equitación de trabajo

Exposición

Amazonas

Enganches

Exhibiciones

Salto

Las entradas ya están disponibles en la página web, con dos alternativas posibles de acceso. La entrada al recinto, con un precio de 15,50 euros, permite recorrer la entrada básica a la feria entre las 10:00 y las 21:00 horas, pero no da acceso al espectáculo. Es importante saber, que los menores de 12 años podrán entrar gratuitamente acompañados de un adulto.

Por otro lado, la entrada al espectáculo incluye la visita al recinto una hora antes del inicio (salvo el espectáculo del sábado por la mañana, que requiere entrada de recinto). Los niños mayores de 2 años deberán comprar entrada, incluso sin ocupar asiento. El espectáculo será el mismo cada jornada, con precios que cambian dependiendo del día, y la hora en el caso del sábado: 14,50 euros el miércoles, 19,50 euros el jueves, viernes y domingo, 22,50 euros el sábado por la mañana y 27,50 euros el sábado por la tarde.

Horarios

El horario será de 10:00 a 22:00 horas, excepto el domingo, que cerrará antes, a las 19:00 horas. Los espectáculos se celebrarán a las 20:00 horas de martes a viernes, a las 13:00 y 19:30 horas el sábado y a las 17:00 horas el domingo.

Cada año, el SICAB crece en número de participantes y asistentes, convirtiéndose así, en el mayor escaparate del caballo Pura Raza Española. Sin embargo, las fuertes lluvias del día 29 han causado grandes daños en las instalaciones de FIBES, lo que ha llevado a cancelar otro tipo de eventos como el Salón del Motor y Sevilla de Boda. Por lo que las fechas del SICAB son las mencionadas anteriormente, no se descarta que haya modificaciones.