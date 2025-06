Qué hacer en Sevilla en junio

Junio se despliega en Sevilla como un mapa repleto de caminos posibles. Hay quien lo recorrerá a ritmo de conciertos, quien se perderá entre lienzos y esculturas, y quien optará por sentarse en la oscuridad de una sala de teatro a dejarse contar una historia. Sea cual sea la dirección, el mes invita a caminarlo sin prisa y con los sentidos bien despiertos. Porque en esta ciudad, cuando el verano empieza a asomar por los balcones, la cultura no se esconde: sale a la calle, ocupa plazas, escenarios y museos, y nos recuerda —una vez más— que siempre hay algo nuevo por descubrir. Solo hay que dejarse llevar.

1 Vista aérea del festival icónica santalucía sevilla fest Icónica Santalucía Sevilla Fest Plaza de España

La quinta edición del Icónica Santalucía Sevilla Fest promete volver a convertir la Plaza de España en uno de los epicentros culturales del verano andaluz. Durante los meses de mayo, junio y julio, la emblemática plaza acogerá una programación ecléctica y vibrante, en la que se sucederán artistas de primer nivel nacional e internacional, con conciertos para todos los gustos bajo el cielo sevillano. El mes de junio arrancará con fuerza el domingo 1 con la actuación de Chayanne, que marcará el tono festivo y nostálgico de las primeras noches. A él se sumará el miércoles 4 Myke Towers, una de las figuras más destacadas del trap y el reguetón, seguido por la argentina Emilia el viernes 6, que presentará su enérgico directo cargado de pop urbano. El sábado 7 será el turno del rock y la melancolía de Leiva, mientras que el domingo 8 la Plaza se convertirá en una pista electrónica de la mano del sudafricano Black Coffee.

Las siguientes semanas continuarán con artistas muy esperados: el sábado 14 actuará Antoñito Molina, que aportará un toque andaluz y sentimental al cartel; el domingo 15 regresarán a los escenarios sevillanos Los Caños; el lunes 16, el grupo islandés Kaleo llenará de folk rock el monumento; y el martes 17, la mítica banda británica Pet Shop Boys hará vibrar a sus seguidores con décadas de hits electrónicos. El ritmo no se detiene: el viernes 20 será una noche cargada de energía con La Raíz, Reincidentes y O'Funk'illo compartiendo escenario. Un día después, el sábado 21, llegará el dúo Mëstiza con su propuesta electrónica elegante y potente, mientras que el domingo 22 será uno de los grandes momentos del festival con Maná, que recalará en Sevilla dentro de su esperada gira internacional.

Ya en la recta final del mes, el jueves 26 se vivirá una noche reivindicativa y lírica con Residente y Kaze, antes de recibir el viernes 27 a dos gigantes del indie español: Love of Lesbian e Iván Ferreiro. El broche de oro llegará el domingo 29 con el Big Sound Festival, que reunirá sobre el escenario a artistas como Ozuna, Abraham Mateo, Henry Méndez, Mafalda Cardenal y Gynebra en una auténtica celebración musical de cierre.

Icónica Santalucía Sevilla Fest Dónde: Plaza de España

Entradas

2 Instante de la obra tdlm Carmen Teatro de la Maestranza

Del 13 al 21 de junio, la ciudad celebra a la cigarrera que fue mucho más que un personaje: Carmen, la mujer, el deseo, la libertad. Bizet, el genio que nos la regaló y murió sin ver la gloria de su obra, vuelve a sonar con fuerza en el Teatro de la Maestranza. Carmen vuelve a casa. Vuelve a Sevilla, la ciudad que la vio nacer en el imaginario colectivo como una cigarrera rebelde y libre, y que ahora la recibe con todos los honores para conmemorar los 150 años del estreno de la ópera de Georges Bizet y de la prematura muerte de su compositor. Del viernes 13 al sábado 21 de junio, el Teatro de la Maestranza acogerá seis funciones de una de las obras más universales del repertorio lírico, en una producción del Auditorio de la Diputación de Alicante que promete emoción, belleza y carácter.

Bajo la dirección musical de Karel Mark Chichon y con una escena firmada por Emilio Sagi, esta nueva Carmen se presenta como algo más que una ópera: un manifiesto escénico. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), el Coro del Teatro de la Maestranza y la Escolanía de Los Palacios acompañarán a un elenco de primer nivel, con la mezzosoprano Maria Kataeva como Carmen y el tenor Piero Pretti en el papel de Don José. Dalibor Jenis encarnará al torero Escamillo. El miércoles 18 y el viernes 20, el escenario cambiará de piel con Gabriela Flores, Alejandro del Cerro y Salvador Vázquez al frente de la interpretación vocal y musical.

Carmen Dónde: Teatro de la Maestranza

Dirección: Paseo de Cristóbal Colón, 22

Cuándo: del viernes 13 al sábado 21 de junio. Funciones: viernes 13, domingo 15, martes 17, miércoles 18, viernes 20 y sábado 21

Horario: a las 20 horas, excepto el domingo a las 19 horas

Precio: entradas entre 75 y 150 euros, excepto el miércoles 18 y el viernes 20 entre 55 y 80 euros (diferente reparto)

Entradas

3 Cartel del evento cartuja center Berto Romero Cartuja Center

Berto Romero llega a Sevilla con Lo nunca visto, y la advertencia no es gratuita: 'Hay que verlo'. Del viernes 20 al domingo 22 de junio, el auditorio del Cartuja Center CITE se convertirá en el escenario de esta nueva propuesta del cómico, actor y guionista catalán, conocido por su inconfundible estilo y por sus icónicas colaboraciones junto a Andreu Buenafuente. A sus 51 años, Berto presenta un espectáculo que no es lo que parece y que va más allá del típico monólogo de stand-up. Lo nunca visto es una hora y media de carcajadas, pero también de incomodidad, vértigo y catarsis. No recomendado para menores de 18 años, el show promete una experiencia teatral tan cruda como desternillante, tan absurda como reveladora. Con el ritmo imparable y la agilidad mental que lo han convertido en una figura imprescindible del humor en España, Berto Romero se lanza esta vez sin red. No hay personajes, ni atrezos, ni artificios: solo él, un micrófono y una lucidez afilada con la que convierte lo cotidiano en insólito, lo íntimo en universal y lo incorrecto en carcajada liberadora.

Berto Romero Dónde: Cartuja Center CITE

Dirección: calle Leonardo da Vinci, 7-9

Cuándo: del viernes 20 al domingo 22 de junio

Horario: viernes y sábado a las 21 horas y domingo a las 18:30 horas

Precio: entradas entre 28 y 30 euros

Entradas

4 Concierto de Lola Índigo, en el festival de Puro Latino Víctor Rodríguez Lola Índigo Estadio de la Cartuja

El próximo sábado 21 de junio, Lola Indigo hará vibrar el Estadio de la Cartuja de Sevilla con una de las actuaciones más esperadas del año: una parada única y especial de su gira por estadios 'La bruja, la niña y el dragón' tour, con la que también visitará Madrid y Barcelona. Más que un concierto, se trata de una experiencia sensorial y visual que combina coreografía, escenografía, tecnología y narrativa simbólica. En este tour, Mimi Doblas fusiona su universo musical con una puesta en escena pensada específicamente para grandes recintos: dragones, fuego, luces, criaturas místicas y un ejército de bailarines que acompañan su arrolladora energía.

'La bruja, la niña y el dragón' no es solo el título de la gira, es también una declaración de identidad. Lola Indigo explora las tres fuerzas que habitan en su trayectoria: la bruja empoderada que rompe moldes, la niña que sueña y se abre paso, y el dragón que arde sobre el escenario. Un relato pop convertido en fenómeno que conecta con miles de seguidores que la han visto evolucionar desde sus inicios hasta convertirse en una de las artistas más potentes del panorama nacional.

Lola Indigo Dónde: estadio de la Cartuja

Dirección: Sector Norte de la Isla de la Cartuja

Cuándo: sábado 21 de junio

Horario: a las 22 horas

Precio: entradas entre 30 y 150 euros

Entradas

5 Estreno de las visitas nocturnas teatralizadas en el Real Alcazar de sevilla con la Boda Imperial de Carlos V e Isabel de Portugal como protagonista Raúl doblado Visitas nocturnas teatralizadas del Alcázar Real Alcázar de Sevilla

La historia vuelve a latir entre las piedras centenarias del Real Alcázar de Sevilla. En su edición de 2025, las esperadas Visitas Nocturnas Teatralizadas invitan al público a retroceder casi cinco siglos en el tiempo para asistir como testigos privilegiados a la fastuosa Boda Imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en estos mismos palacios en marzo de 1526. Durante 75 minutos, los visitantes recorrerán las estancias del que es el palacio real en uso más antiguo de Europa, envueltos en la atmósfera mágica de la noche y guiados por los propios protagonistas de aquel enlace histórico. Reyes, cortesanos, damas y criados aparecerán entre columnas, jardines y salones para hacer revivir una jornada que cambió el curso de la historia europea. Organizada por el Patronato del Real Alcázar de Sevilla en colaboración con la reconocida compañía Teatro Clásico de Sevilla, la propuesta cuenta con un guion original del prestigioso dramaturgo Alfonso Zurro, una garantía de rigor histórico y excelencia escénica. La experiencia no es solo una visita, sino una auténtica inmersión teatral donde cada rincón del Alcázar se convierte en un escenario vivo.

Visitas nocturnas teatralizadas del Alcázar Dónde: Real Alcázar de Sevilla

Cuándo: 6, 13, 18, 19, 20 y 27 de junio

Horario: 21:00, 21:30, 22:00 y 22:30 horas

Precio: desde 15 euros

Entradas

6 Cartel de la obra cartuja center cite ¡Entregamos! Cartuja Center CITE

El humorista sevillano, Manu Sánchez, actuará el jueves 5 de junio y el domingo 8 de junio en el Cartuja Center con un monólogo afilado, emotivo y rotundamente actual. Una única función para dejarse llevar por la risa y la reflexión con una de las voces más singulares del teatro cómico andaluz. Este espectáculo aterriza ahora en la capital andaluza con la promesa de dos horas de carcajadas, lucidez y emoción. No apto para menores de 12 años, '¡Entregamos!' no es solo un título; es también una consigna, un impulso, una forma de estar en el mundo y en las tablas: darlo todo sin guardarse nada. Sobre el escenario, Manu Sánchez despliega su inconfundible mezcla de sátira y provocación con un ritmo que no da tregua. Con el dominio escénico y verbal que lo caracteriza, el artista conduce al público por un viaje vertiginoso en el que cabe la política, la actualidad, la identidad andaluza, el amor, la muerte, la risa y la rabia. Todo, atravesado por ese sello propio que convierte cada palabra en un dardo que hace reír y pensar al mismo tiempo.

¡Entregamos! Dónde: Cartuja Center CITE

Dirección: calle Leonardo da Vinci, 7-9

Cuándo: jueves 5 y el domingo 8 de junio de 2025.

Horario: jueves 5 de junio a las 21 horas y domingo 8 de junio a las 18 y 21:30 horas.

Precio: entradas entre 20 y 30 euros

Entradas

7 Cartel de la feria ayuntamiento XVI Feria de Artesanía Hecho en Sevilla Calle Fray Ceferino González

Hasta el lunes 16 de junio, la calle Fray Ceferino González, entre la Catedral y el Archivo de Indias, volverá a llenarse de creatividad con la XVI edición de la Feria de Artesanía Creativa 'Hecho en Sevilla'. Un evento ya consolidado en el calendario cultural de la ciudad, organizado por la Federación de Artesanos de Sevilla (FAS) en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla. Durante un mes, el emblemático entorno acogerá una cuidada selección de expositores donde los visitantes podrán encontrar piezas únicas elaboradas por artesanos locales: desde cerámica, joyería y cuero hasta textiles, grabados, encuadernación o marroquinería, todo hecho a mano y con sello sevillano.

XVI Feria de Artesanía Hecho en Sevilla Dónde: calle Fray Ceferino González

Cuándo: hasta el domingo 16 de junio

Horario: de 10 a 14:30 horas y de 18 a 21 horas

Precio: entrada gratuita

8 Cartel del evento abc Concierto 'Festivaleras' Sala X

El próximo sábado 14 de junio, la Sala X de Sevilla acoge 'Festivaleras', un concierto vibrante que pondrá en valor la fuerza creativa de las mujeres en la música. A partir de las 21:00 horas, el público podrá disfrutar de dos propuestas encabezadas por voces femeninas que apuestan por la autenticidad, la libertad y la conexión con lo cotidiano. AliciaS, una de las protagonistas de la noche, presentará un repertorio de pop fresco, atrevido y empoderador, cargado de letras honestas y sin filtros. El concierto contará además con la colaboración de diferentes artistas sevillanas como Las Amores, Morti Jaleo, Clara Cremades, Morgana, Marina Cruz y Alicia Murillo, en una muestra de sororidad y talento local. Durante la actuación, AliciaS ofrecerá un adelanto de su próximo disco y de sus lanzamientos para este verano, entre ellos, una remezcla de música electrónica titulada Noche en llamas, y el que será su tercer single, Brilla, una oda al amor propio con influencias sonoras de los años 80 y de bandas como The Cure, en homenaje a su 'niña interior'.

En la misma línea de impulso transformador, el día anterior, 13 de junio, se celebrarán las jornadas 'Escenarias' en la Sala Mera, un espacio de encuentro y reflexión para mujeres músicas, creadoras y gestoras del sector cultural. Talleres, charlas, ponencias y networking con un objetivo claro: visibilizar y fortalecer el papel de las mujeres en la industria musical. Bajo el lema 'AliciaS somos todas', la jornada reunirá a profesionales del ámbito artístico y educativo para compartir experiencias, herramientas y perspectivas feministas dentro del sector. Ambas actividades están conectadas por una misma energía: el deseo de transformar el panorama cultural desde la sororidad, la creatividad y el empoderamiento.

Jornadas Escenarias Cuándo: 14 de junio

Horario: 21:30 horas

Dónde: Sala X

9 Cartel del concierto estadio de la cartuja JC Reyes Estadio de la Cartuja

El próximo sábado 28 de junio, el Estadio de La Cartuja de Sevilla será escenario del esperado reencuentro entre JC Reyes y su ciudad. El joven artista sevillano, referente de la nueva escena urbana nacional, actuará en uno de los recintos más emblemáticos del sur como parte de su 'Tour Km 33', la primera gira de grandes dimensiones de su carrera. Tras publicar su último álbum en octubre de 2024, JC Reyes se embarca en un ambicioso recorrido por España que comenzó a finales de marzo en el Madrid, y que lo llevará por los principales escenarios del país. El paso por Sevilla promete ser una de las citas más emotivas de este tour, no solo por el vínculo del artista con la ciudad, sino también por el crecimiento meteórico que ha experimentado en los últimos años. Conocido por su estilo crudo, letras personales y una fusión de rap, trap y flamenco, JC Reyes ha conseguido traspasar los límites del género y conectar con una audiencia diversa y fiel. Su directo, cargado de energía, ritmos envolventes y mucha identidad, será la ocasión perfecta para disfrutar de su último trabajo y repasar los temas que lo han consolidado como una de las voces más singulares del panorama musical actual.

JC Reyes Dónde: estadio de la Cartuja

Dónde: Sector Norte de la Isla de la Cartuja

Cuándo: sábado 28 de junio

Horario: a las 22 horas

Precio: entradas entre 44 y 88 euros

Entradas

10 El pintor Curro González junto a Angie Moreno, delegada municipal de Cultura, en Espacio Santa Clara Manuel Olmedo Siguiendo el camino torcido Espacio Santa Clara

Hasta el domingo 28 de septiembre, el Espacio Santa Clara de Sevilla acoge la exposición 'Siguiendo el camino torcido', una amplia retrospectiva dedicada al pintor sevillano Curro González (Sevilla, 1960), que reúne obras realizadas entre 1982 y 2025. La muestra ofrece un recorrido por más de cuarenta años de trayectoria artística, desde sus inicios en los años 80 hasta su producción más reciente. La exposición, organizada por el Ayuntamiento de Sevilla, incluye piezas inéditas y obras que nunca antes se habían mostrado en la ciudad, pese a haber formado parte de exposiciones en el extranjero. Entre ellas, destaca un cuadro que permaneció más de cuatro décadas enrollado en un tubo en el estudio del artista, y que solo fue exhibido una vez en Portugal. 'Siguiendo el camino torcido' no solo da cuenta de la evolución técnica y conceptual de González, sino que también permite al visitante asomarse al universo visual y simbólico del artista, caracterizado por una mirada irónica, crítica y profundamente personal.

Siguiendo el camino torcido Dónde: Espacio Santa Clara

Dirección: calle Becas, s/n

Cuándo: del jueves 29 de mayo al domingo 28 de septiembre

Horario: de martes a sábados de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, domingos y festivos de 10 a 14 horas

Precio: entrada gratuita

11 Elenco de la obra La FUndición Cuanto peor…Mejor La Fundición

Sevilla se prepara para recibir un espectáculo que desafía las convenciones y juega con los límites del arte y la política. 'Cuento peor…Mejor' es una propuesta teatral que se presenta como una suerte de cabaret satírico, donde números musicales se entrelazan con la (futura o actual) carrera política de sus protagonistas, creando una experiencia dinámica y sorprendente. La dirección, dramaturgia y coreografía corren a cargo de Isa Ramírez, quien también firma los textos junto al propio elenco. El vestuario, inspirado en el título, lleva la firma de 'Cuanto peor… Mejor', mientras que la fotografía es obra de Marta Nieto. El diseño gráfico de los carteles es creación de Rafa Angulo, con colaboraciones sonoras de Jasio Velasco y el registro audiovisual de Matthieu Berthelot.

Cuanto peor…Mejor Dónde: La Fundición

Dirección: Habana, 18

Cuándo: 5 y 6 de junio

Horario: 20:30 horas

Precio: 8 euros

Entradas

12 Cartel de una de las obras Sala cero El Futuro a Escena Sala Cero

Del 18 al 28 de junio de 2025, Sala Cero Teatro acoge la décimo sexta edición de la muestra de teatro joven El Futuro a Escena, un evento que reúne las propuestas escénicas de las principales escuelas de teatro de Sevilla. Esta iniciativa permite a los alumnos exhibir sus trabajos de fin de curso, ofreciendo al público una ventana a las nuevas promesas de la escena local. En esta edición participan las escuelas Dos Lunas Teatro, Viento Sur Teatro, Escuela de Teatro La Colmena, Acontracorriente Teatro y Escuela La Barca Otro Teatro, que presentan un total de diez propuestas variadas y frescas, resultado del esfuerzo y creatividad de sus estudiantes. 'El Futuro a Escena' vuelve así a consolidarse como uno de los escaparates teatrales más interesantes para conocer la cantera artística sevillana, apostando por la formación y la creatividad en la ciudad.

El Futuro a Escena Dónde: sala Cero

Dirección: Sol, 5

Cuándo: del 18 al 25 de junio

Horario: 20:30 horas

Precio: 8 euros

Entradas

13 Muestra de la exposición CAAC Sturtevant: el eco de la innovación CAAC

Hasta el 21 de septiembre, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de Sevilla acoge la exposición temporal 'Sturtevant: el eco de la innovación', un recorrido por la obra de la artista norteamericana Elaine Frances Sturtevant (Ohio, 1924 – París, 2014), con motivo del centenario de su nacimiento. La muestra, ubicada en el Claustrón Sur y la Capilla de Afuera del CAAC, presenta más de cuarenta piezas de esta figura clave del arte postmoderno. La selección reúne obras procedentes de importantes colecciones internacionales, como el Museo Whitney de Nueva York y la Colección Pinault de París, ofreciendo al público sevillano la oportunidad de conocer de cerca la producción innovadora y desafiante de Sturtevant. Con esta retrospectiva, el CAAC celebra la trayectoria de una artista que desafió las convenciones del arte contemporáneo, destacando su capacidad para cuestionar la originalidad y explorar la reproducción como forma artística.

Sturtevant: el eco de la innovación Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC)

Dirección: Camino de los Descubrimientos

Cuándo: hasta el 21 de septiembre

Horario: de martes a sábado de 11 a 20 horas

Precio: entradas 1,80 euros sólo exposición

Junio en Sevilla no admite excusas. Da igual si te va más el rap o los museos, el teatro experimental o los festivales con brillo: este mes hay plan para cada estado de ánimo y cada grupo de amigos. La ciudad se convierte en una playlist en modo aleatorio donde todo suena bien. Así que guarda el ventilador portátil, carga el móvil, ponte algo fresquito y sal a encontrarte con todo lo que está pasando ahí fuera. Porque sí, en junio Sevilla está que arde.