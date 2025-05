Qué hacer en Sevilla hoy, viernes 30 de mayo de 2025

Una jornada más, la ciudad se llena de planes culturales y de ocio. Aquí te presentamos algunas propuestas para este viernes 30 de mayo en Sevilla.

1 Justin Timberlake durante uno de sus últimos conciertos ABC Concierto: Justin Timberlake Icónica Sevilla Fest

El viernes 30 de mayo de 2025 habrá un concierto de Justin Timberlake en la Plaza de España de Sevilla. La actuación está incluida dentro de la gira «The Forget Tomorrow Tour» en la que está presentando las canciones de su último álbum de estudio titulado «Everything I Thought It Was».

Este es el sexto trabajo discográfico que publica en solitario el cantante y actor estadounidense, nacido en Memphis (Tennessee) en el mes de enero de 1981. Este disco salió a la venta en marzo del año 2024.

Concierto: Justin Timberlake Dónde: Plaza de España

Dirección: avenida de Isabel la Católica, s/n.

Cuándo: viernes 30 de mayo

Horario: salida a las 22.30 horas

Precio: entre 80 y 245 euros

Entradas: a la venta online

2 Jesús y Daniel Oviedo Morilla, los «Gemeliers», en la estación de Atocha. Tania Sieira Concierto: Gemeliers Cartuja Center

El viernes 30 y el sábado 31 de mayo de 2025 habrá dos conciertos del grupo Gemeliers en la Sala CITE del Cartuja Center CITE de Sevilla. Las actuaciones forman parte de la gira «Remember Tour» con la que el grupo formado por los gemelos Jesús y Daniel Oviedo Morilla celebran su décimo aniversario en el mundo de la música.

Los hermanos nacidos en Mairena del Aljarafe en el mes de febrero de 1999, comenzaron en el programa «Menuda Noche» de Canal sur con 4 años. Después de su participación en el programa «La Voz Kids», en el año 2014, publicaron su primer sencillo «Lo mejor está por venir».

Concierto: Gemeliers Dónde: Cartuja Center

Dirección: calle Leonardo da Vinci, 7-9

Cuándo: viernes 30 y sábado 31 de mayo

Horario: a las 21.30 horas

Entradas: agotadas

3 Martirio durante una sesión de fotos reciente ABC Concierto: Martirio Cartuja Center

El viernes 30 de mayo de 2025 se celebrará un concierto de Martirio en el auditorio del Cartuja Center CITE de Sevilla. En la actuación la cantante onubense presentará su espectáculo «Al sur del tango» en el que explora las raíces comunes argentino-españolas del tango y la copla.

Sobre el escenario estará acompañada por la violinista barcelonesa Olvido Lanza, el pianista gaditano Jesús Lavilla y el bandoneonista argentino Marcelo Mercadante.

Concierto: Martirio Dónde: Cartuja Center CITE

Dirección: calle Leonardo da Vinci, 7-9

Cuándo: viernes 30 de mayo

Horario: 21.00 horas

Precio: 34 euros

Entradas: online