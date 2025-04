Qué hacer en Sevilla hoy, viernes 25 de abril de 2025

Comenzamos un fin de semana en el que nuestra ciudad nos presenta una gran variedad de actividades. Desde conciertos y espectáculos hasta monólogos y premios, aquí te explicamos todos los detalles:

1 Glory Nights Concerts - Tributo a Queen Cartuja Center CITE

Glory Nights Concerts te invita a un viaje musical único en la Sala de Ensayo del Cartuja Center. Sumérgete en un ambiente íntimo y acogedor, donde la música en vivo cobra vida bajo la suave luz de las velas. Cada concierto es una experiencia sensorial que te transportará a otro mundo.

Repertorio: Bohemian Rhapsody, Crazy little thing called love, Don't stop me now, I want to break free, A kind of magic, Killer queen, Love of my life, Radio gaga, Save me, Somebody to love, The show must go on, We are the champions, We will rock you.

Glory Nights Concerts - Tributo a Queen Dónde: Cartuja Center CITE.

Dirección: Calle Leonardo da Vinci, 7-9.

Cuándo: viernes 25 de abril de 2025

Horario: a las 20:30 horas.

Precio: entradas desde 25 euros.

Entradas: a la venta por internet en cartujacenter.janto.es

2 Monólogo: Juan Dávila - 'El Palacio del Pecado' Cartuja Center CITE

La capital del pecado se convierte en el PALACIO DEL PECADO. Vive el espectáculo más gamberro y atrevido de la mano de Juan Dávila.

Un auténtico showman que vendió su alma para crear este show. Es el mesías de la improvisación. Sabe como empieza, pero no cómo acaba. El final lo decide el público. ¡Un show único y muy especial!

Monólogo: Juan Dávila - 'El Palacio del Pecado' Dónde: Cartuja Center CITE.

Dirección: Calle Leonardo da Vinci, 7-9.

Cuándo: jueves 24 y viernes 25 de abril de 2025.

Horario: jueves a las 21:00 horas y viernes a las 18:00 horas y a las 21:00 horas.

Precio: entradas agotadas.

Entradas: a la venta por internet en vivaticket.es

3 GEM Awards Fibes

Sumérgete en una noche espectacular donde celebramos lo mejor del gaming con una gala inolvidable. Disfruta de actuaciones en vivo, música electrizante, sketches de comedia y la entrega de premios a los máximos exponentes de la industria. Además, acompáñanos en la alfombra roja y entrevistas exclusivas con los ganadores de las competiciones del día.

GEM Awards Dónde: Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes).

Dirección: Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1.

Cuándo: viernes 25 y sábado 26 de abril de 2025.

Horario: viernes de 12:00 a 21:00 horas, sábado de 10:00 a 18:00 horas y sábado gala de premios a las 18:00 horas.

Precio: entradas un día 11,70 euros, entradas gala de premios entre 22,46 y 40,18 euros. Abono dos días (sin acceso a gala) 16,20 euros.

Entradas: a la venta por internet en fibestickets.es

4 Concierto: La estrella de Sevilla Real Fábrica de Artillería de Sevilla

La ópera L'étoile de Séville (La Estrella de Sevilla) fue estrenada en el Teatro de la Academia Real de Música de París el 17 de diciembre de 1845. El libreto original de Hyppolite Lucas se basa, a través de diversas reelaboraciones, en la obra del Siglo de Oro español La Estrella de Sevilla, tradicionalmente atribuida a Lope de Vega y asignada en la actualidad sin margen de dudas al dramaturgo Andrés de Claramonte.

La obra, una auténtica tragedia y una obra de dramaturgia maestra, enraiza plenamente con Sevilla, ya que en ella se desarrolla su argumento, situado a finales del siglo XIII. Uno de sus personajes principales, Busto Tavera, tiene incluso una calle en el centro de la ciudad. La trama se desarrolla en parte en el Real Alcázar, ya que otro de sus protagonistas es el rey Sancho IV «El Bravo», hijo de Alfonso X el Sabio y nieto de Fernando III el Santo.

Cabe señalar que esta ópera se inserta de pleno en toda una corriente romántica de admiración y pasión por el pasado medieval de España. Junto a títulos como La favorita o María Padilla, de Gaetano Doniozetti, coetáneas de L'étoile de Séville, creó toda una corriente de simpatía hacia la España romántica de la década de los cuarenta del siglo XIX, la España que ya había promovido la adhesión europea por su lucha contra Napoleón y que en aquellos años del XIX luchaba aún por establecer un régimen constitucional tras la larga perduración del Absolutismo. En este sentido, óperas como L'étoile de Séville ayudaron a canalizar las simpatías europeas hacia Isabel II frente a las resistencia carlistas pro absolutistas.

Concierto: La estrella de Sevilla Dónde: Real Fábrica de Artillería.

Dirección: calle Laraña, 4.

Cuándo: viernes 25 de abril de 2025.

Horario: a las 20:30 horas.

Precio: entradas desde 12,80 euros.

Entradas: a la venta por internet en icas.sacatuentrada.es. Venta física en la taquilla del Teatro Lope de Vega de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas y en la Real Fábrica de Artillería una hora antes del comienzo de la función si quedan disponibles.

5 Espectáculo: La fiesta desde fuera Teatro Central

La fiesta desde fuera es el tercer proyecto musical y escénico del grupo de jazz Cordelia, liderado por la actriz y cantante Lola Botello.

Si en los dos proyectos anteriores, Solitude y Un paraguas japonés, el grupo ha versionado temas de otros compositores, en esta ocasión el grupo interpretará temas propios y textos creados por Lola Botello con arreglos de la guitarrista y compositora Juana Gaitán.

Un espectáculo de música y teatro en busca de la identidad después de la orfandad y una reflexión sobre el fenómeno de la muerte y los procesos de duelo en nuestra sociedad.

Espectáculo: La fiesta desde fuera Dónde: Teatro Central.

Dirección: calle José de Gálvez, 6.

Cuándo: viernes 25 y sábado 26 de abril de 2025.

Horario: viernes a las 19:00 horas y sábado a las 12:30 horas.

Precio: entradas a 22 euros.

Entradas: a la venta por internet en teatrocentral.sacatuentrada.es

Más temas:

Teatro

Espectáculos