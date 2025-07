Qué hacer en Sevilla hoy, domingo 20 de julio de 2025

Último día del tercer fin de semana de julio y la agenda de ocio de Sevilla no para. A continuación te contamos todos los planes que puedes hacer durante esta jornada en la capital:

Durante un tiempo, la misericordia se muda de casa, pero no pierde ni un ápice de su esplendor. El próximo martes 1 de julio, el Museo de Bellas Artes de Sevilla abrirá al público la exposición temporal 'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla', una muestra excepcional que traslada algunas de las obras más emblemáticas del patrimonio barroco sevillano desde su sede original en la iglesia de San Jorge y el Hospital de la Caridad, actualmente en proceso de rehabilitación. La exposición ofrece una oportunidad única para redescubrir en un nuevo contexto pinturas de Bartolomé Esteban Murillo y Juan de Valdés Leal, que han hecho de la Hermandad de la Santa Caridad un referente indiscutible del arte sacro andaluz. A estas piezas se suman esculturas de Pedro Roldán y Pedro Duque Cornejo, cuyos trabajos dialogan con la intensidad y el mensaje espiritual que impregnan todo el conjunto. En este traslado temporal —que es también un acto de preservación y de apertura al público—, el Museo de Bellas Artes se convierte en guardian y anfitrión de un legado artístico y devocional profundamente ligado a la historia de Sevilla. La muestra no solo reúne arte de primer nivel, sino que invita a reflexionar sobre el vínculo entre estética y caridad, belleza y servicio, fe y ciudad.

Arte y misericordia Dónde: Museo de Bellas Artes de Sevilla

Dirección: plaza del Museo, 9

Cuándo: del martes 1 de julio de 2025 al domingo 7 de junio de 2026

Horario: de martes a sábado de 9 a 21 horas y domingos y festivos abiertos de 9 a 15 horas

Precio: entrada gratuita

2 Fotograma de 'La histioria de Souleymane¡ DIPUTACIÓN DE SEVILLA Asómate al patio: La historia de Souleymane Patio de la Diputación de Sevilla

Ante elevadas temperaturas, ir al cine se convierte en el plan perfecto para hacer frente al calor. Pero, la combinación perfecta está en el cine de verano donde se proyectan películas cuando se esconde el sol y los termómetros dan tregua, como el Cine de la Diputación.

Esta noche acogerá el último trabajo del director francés Boris Lojkine. 'La historia de Souleymane', un drama social donde su protagonista tiene dos días para prepararse una entrevista decisiva para conseguir la residencia legal mientras recorre la ciudad en bicicleta repartiendo comida.

Entre sus palmarés se encuentra dos premios en el Festival de Cannes, cuatro en los Premios César y dos en los Premios del Cine Europeo.

Asómate al patio: La historia de Souleymane Dónde: Diputación de Sevilla

Dirección: avenida Menéndez Pelayo, 32

Cuándo: domingo 20 de julio

Horario: a las 22:15 horas

Precio: entradas 4,50 euros

Entradas: a la venta en taquilla y en internet

3 cartel de la obra abc Ciclo Candlelight en Sevilla Hotel Alfonso XIII

En Sevilla, la música no solo se escucha: se enciende. A lo largo de todo el año, el ciclo Candlelight, convierte distintos rincones de la ciudad en escenarios mágicos donde la luz tenue de las velas acompaña cada nota. Este domingo 20 de julio, el emblemático Hotel Alfonso XIII será el marco de dos nuevas veladas musicales que invitan a vivir los clásicos —y no tan clásicos— de una forma completamente distinta. A las 18:30 horas, el quinteto de cuerdas Totem Ensemble ofrecerá el concierto 'Coldplay vs. Imagine Dragons', un duelo musical lleno de emoción entre dos de las bandas más icónicas del pop-rock contemporáneo. Temas como Fix You, Viva la Vida, Radioactive o Demons cobrarán nueva vida en versión instrumental, en una experiencia apta para mayores de ocho años. Dos horas más tarde, a las 20:30 horas, será el turno del Cuarteto Palatín, que interpretará 'Las cuatro estaciones' de Antonio Vivaldi, uno de los pilares del repertorio clásico universal. Bajo la cúpula elegante del hotel sevillano, el público podrá dejarse llevar por los violines de la primavera, el dramatismo del verano, la melancolía del otoño y la energía vibrante del invierno.

Ciclo Candlelight en Sevilla Dónde: Hotel Alfonso XIII

Cuándo: domingo 20 de julio

Horario: 18.30 horas y 20.30 horas

Precio: desde 20 euros

Entradas

