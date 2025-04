Qué hacer en Sevilla hoy, martes 22 de abril de 2025

Después de la Semana Santa, Sevilla sigue proponiéndonos planes diversos. Conciertos, presentaciones de libros y una gran variedad de exposiciones de distintas temáticas nos ofrecen pasar un martes entretenido. Aquí te desgranamos todos los planes:

1 Concierto: 'Flamenco Joven' de Zaira Prudencio Teatro de la Maestranza

El ciclo con el que el Maestranza, en colaboración con Juventudes Musicales de Sevilla, apuesta por las jóvenes promesas andaluzas y españolas, ofrece este año cuatro conciertos en la Sala Manuel García.

En extremeña Zaira Prudencio nos habla de sus raíces por jaleos, tangos extremeños, soleás y alegrías. Una oportunidad única de asistir a un concierto de jóvenes promesas del flamenco en el que acompañarán a esta gran artista Juan Anguita a la guitarra y Roberto Montaño y Esperanza Garrido al cante.

Concierto: 'Flamenco Joven' de Zaira Prudencio Dónde: Teatro de la Maestranza

Dirección: Paseo de Colón, 22

Cuándo: martes 22 de abril de 2025

Horario: a las 20:00 horas

Precio: entrada general a 15 euros.

Entradas: a la venta por internet en teatrodelamaestranza.koobin.events

2 Exposición: El viaje del conocimiento. Un mundo de cosas maravillosas Archivo General de Indias

El Archivo General de Indias acogerá la exposición El viaje del conocimiento. Un mundo de cosas maravillosas. La muestra ha sido organizada por la Universidad de Sevilla a través del Servicio de Museos y Patrimonio de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, en colaboración con el propio Archivo General de Indias.

Esta exposición cuenta la historia de cómo un libro medieval, el Libro de las Maravillas de Marco Polo, se convirtió en una guía para la construcción de un mundo nuevo. El protagonismo que tuvo Sevilla en aquella época la señala como uno de los focos más activos de conocimiento. En 1503 se crea la Casa de Contratación y, dos años más tarde, en 1505 el Colegio Universitario de Santa María de Jesús. Su fundador, Rodrigo Fernández de Santaella, tradujo la obra de Marco Polo al castellano en un momento en el que la ciudad era uno de los centros del conocimiento debido a los descubrimientos que se estaban realizando, a las novedades que llegaban al puerto y a los avances en disciplinas como la medicina o la cartografía. El libro de Marco Polo impulsó a otros viajeros. Uno de ellos fue Cristóbal Colón, quien adquirió una de las ediciones impresas del viaje de Marco Polo.

En estos años de cosmopolitismo de la ciudad se fundó su Universidad. La Universidad de Sevilla nació con esa vocación internacional, porque se formó como depósito del conocimiento clásico y como motor del conocimiento científico y humanístico contemporáneo que se iba gestando a su alrededor al servicio de la construcción de un mundo nuevo. La Universidad de Sevilla se convirtió en propulsor de conocimiento y de las herramientas científicas nuevas. Ese modelo se expandió por América, donde muy pronto sus universidades tuvieron un gran protagonismo. Desde estos centros educativos se afianzaron y difundieron las ideas del humanismo por América y Filipinas.

En esta exposición se muestran los intercambios culturales que durante el proceso de la primera globalización tuvieron lugar entre Europa, América y Asia, enfatizando el papel de las universidades que se fueron fundando a lo largo y ancho de los territorios ultramarinos pertenecientes a la monarquía hispánica.

Exposición: El viaje del conocimiento. Un mundo de cosas maravillosas Dónde: Archivo General de Indias.

Dirección: Av. de la Constitución, s/n.

Cuándo: del 9 de abril al 13 de julio 2025.

Horario: martes a sábado de 09:30 a 17:00 (Última hora de acceso 16:30) y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00 (Última hora de acceso 13:30). Los lunes permanecerá cerrado.

Precio: entrada gratuita.

3 Presentación del libro 'La tribu caníbal' Sala Helvetia

La tribu caníbal es la nueva obra del escritor sevillano Carlos R. Estacio, un ensayo político en el que el autor parte del vigésimo quinto aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco para realizar un recorrido por la violencia nacionalista en el País Vasco.

Probablemente ningún fenómeno ha marcado más el desarrollo de la democracia española que la existencia de ETA. La intención de la obra es entender las claves de un presente que no solo no ha roto lazos con el terror sino que, en muchos aspectos, se muestra como su desenlace natural. La tribu caníbal revisita algunos momentos decisivos, escruta los argumentarios en boga, reevalúa las responsabilidades (individuales y colectivas) y restituye a las víctimas al lugar de justicia y dignidad del que han sido desalojadas. Su principal originalidad estriba en ofrecer una visión de conjunto de todos los elementos relevantes y en proponer soluciones para un final justo.

La obra, editada por Editorial Alegoría, se presentará en Sevilla el próximo martes 22 de abril, de la mano de figuras relevantes en el mundo político y literario. El periodista Pedro de Tena conducirá el acto y el autor, Carlos R. Estacio, estará acompañado por el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero de la Torre (hijo de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA) y Fabián Rodríguez Pozo, escritor vasco y miembro del colectivo ¡Basta Ya!

Carlos R. Estacio nació en Sevilla en 1963. Ha sido profesor de Filosofía, es autor de numerosos artículos periodísticos y de una veintena de libros. En los últimos años ha dirigido su atención al análisis crítico de la situación política en España, convirtiéndose en una de las voces más lúcidas del panorama actual.

Presentación del libro 'La tribu caníbal' Dónde: Sala Helvetia.

Dirección: Paseo de Colón, esquina Postigo del Carbón.

Cuándo: martes 22 de abril de 2025.

Horario: a las 18:15 horas. Venta de ejemplares desde las 17:30 horas.

4 Exposición: 'Sturtevant. El eco de la innovación' CAAC

La diferencia no surge del contraste entre lo idéntico y lo opuesto, sino de la profundidad que emerge en el acto de repetir. En ese espacio donde lo repetido revela lo oculto, donde la insistencia desplaza lo evidente, se encuentra el núcleo del trabajo de Elaine Sturtevant (1924, Lakewood, Ohio – 2014, París). Su práctica radical no busca imitar ni reproducir, sino cuestionar. Al repetir obras icónicas de sus contemporáneos, Sturtevant despliega un análisis conceptual que transforma las nociones de originalidad y autoría, mostrando que la creación no reside en la invención pura, sino en la capacidad de desmantelar los sistemas que otorgan significado y valor al arte.

El legado de Sturtevant reverbera como un eco de la innovación, mostrando cómo la repetición puede convertirse en un acto disruptivo, capaz de cuestionar las nociones de originalidad y autoría, y de desestabilizar las estructuras culturales que sostienen el valor artístico. Su obra no es un ejercicio de imitación, sino un acto de confrontación: una exploración radical de lo que el arte puede hacer y significar. Al desmantelar las bases del valor artístico, Sturtevant lega una práctica que nos obliga a cuestionar, criticar y, en última instancia, reimaginar los sistemas culturales que habitamos. Su impacto vuelve ahora aún con más fuerza, desafiándonos a repensar las narrativas que conforman nuestra comprensión del mundo.

El CAAC celebra el centenario de Elaine Sturtevant con su primera gran exposición en España. La muestra incluye más de 40 obras procedentes de prestigiosas colecciones, como el Museo Whitney de Nueva York y la Colección Pinault de París.

La artista, contemporánea de Warhol, destacó por su perspectiva disruptiva, cuestionando las ideas tradicionales sobre el valor del arte.

Exposición: 'Sturtevant. El eco de la innovación' Dónde: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

Dirección: Camino de los Descubrimientos, s/n.

Cuándo: del viernes 28 de febrero al domingo 21 de septiembre de 2025. Inauguración el jueves 27 de febrero a las 19 horas. Cerrada los lunes y los festivos 18 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo, 19 de junio y 15 de agosto.

Horario: de martes a sábado de 11:00 a 20:00 horas. Domingos y festivos de 10:00 a 15:30 horas.

Precio: entradas 1,80 euros sólo exposición, 3,01 euros visita a exposición y monumento, gratuito de martes a viernes de 18 a 20 horas y sábados de 10 a 20 horas.

5 Exposición: Leygonier, el primero de los fotógrafos sevillanos Museo de Bellas Artes de Sevilla

En 1845, sólo seis años después de la presentación al mundo del invento de la fotografía en la Academia de las Ciencias de Francia, un joven Francisco Leygonier hacía sus maletas en Burdeos para poner rumbo a Sevilla con el objetivo de convertirse en el primer fotógrafo de la ciudad que le había visto nacer. Es el primero en el tiempo, el más precoz de la enorme lista de profesionales fotógrafos sevillanos.

Esta exposición pretende acercarnos al fotógrafo que recorrió las calles de Sevilla con su cámara y que introdujo en su estudio las más novedosas técnicas que la fotografía fue incorporando. Sus vistas de la ciudad fueron en muchos casos las primeras imágenes fotográficas que los viajeros pudieron adquirir y suyos son los más primitivos calotipos que podemos contemplar de Sevilla También muestra parte de su desconocida obra, que contribuyó a difundir la monumental fisonomía de Sevilla y Andalucía a través de los numerosos viajeros que ya en el siglo XIX visitaban esta ciudad.

La muestra incluye 76 obras, en su mayoría de la Colección Fernández Rivero acompañadas de otras procedentes de la Coleccción Narbona Algara y de la de Carlos Sánchez Gómez.

Está comisariada por Juan Antonio Fernández Rivero y por María Teresa García Ballesteros..

Exposición: Leygonier, el primero de los fotógrafos sevillanos Dónde: Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Dirección: Plaza del Museo, 9.

Cuándo: del martes 8 de abril al domingo 8 de junio de 2025. Cerrada el 1 de mayo.

Horario: de martes a sábado de 9:00 a 21:00 horas y domingos y festivos abiertos de 9:00 a 15:00 horas.

Precio: entrada gratuita para ciudadanos de la Unión Europea y miembros del ICOM, resto de países entrada a 1,5 euros.