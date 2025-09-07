Qué hacer en Sevilla hoy, domingo 7 de septiembre de 2025 Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense

En el primer fin de semana de septiembre, Sevilla continúa con su agenda de ocio y cultura. Te contamos todos los planes a continuación:

1 Concierto de Joaquín Sabina en la plaza de toros de la Real Maestranza Juan flores Concierto de Joaquín Sabina Plaza de la Maestranza

La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla volverá a convertirse en escenario de excepción para la música con la celebración del ciclo 'Noches de la Maestranza', que se desarrollará entre el 2 y el 13 de septiembre de 2025. La programación reunirá a algunas de las voces más reconocidas del panorama musical en español. Joaquín Sabina será el encargado de inaugurar esta edición con tres conciertos dentro de su gira de despedida 'Hola y adiós', el martes 2, el jueves 4 y el sábado 6.

Concierto de Joaquín Sabina Dónde: Plaza de la Maestranza

Dirección: Paseo de Colón, 12

Cuándo: jueves 4 y sábado 6 de septiembre de 2025

Horario: a las 21,30 horas

Precio: entre 57€ y 135€

2 Imagen promocional de la película diputación de sevilla Asómate al patio: 'Troies Amies' Diputación de Sevilla

Últimos días para disfrutar del cine de verano de la Diputación de Sevilla. Esta noche se ha programado la película Troies Amies, 2024 (Las tres amigas), dirigida por Emmanuel Mouret (Crónica de un amor efímero, 2024 y El arte de amar, 2011).

Nomida a León de Oro a mejor película en el festival de Venecia 2024, cuenta la historia de Joan que ya no está enamorada de Victor y sufre por no estar siendo honesta con él. Alice, su mejor amiga, la tranquiliza asegurándole que ella misma no siente pasión por su pareja Eric y sin embargo su relación va bien.

Cine de la Diputación: 'Troies Amies' Dónde: Patio de la Diputación

Dirección: avenida Menéndez Pelayo, 32

Cuándo: jueves 4 de septiembre

Horario: 22,15 horas

Precio: entradas 4,50 euros

Entradas: aquí