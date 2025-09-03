Qué hacer en Sevilla hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025
Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense
Continúa la primera semana de septiembre con una agenda llena de ocio y cultura. A continuación te contamos algunos planes para este miércoles día 3:
1
Exposición: Interior Berlanga
Caixaforum Sevilla
Hasta el domingo 2 de noviembre se podrá visitar la muestra temporal 'Interior Berlanga (cine, vida y humor)' en la sede de CaixaForum en Sevilla. Se trata de una exposición creada en colaboración con la Filmoteca Española sobre el director de cine y guionista Luis García-Berlanga Martí (Valencia, 1921 - Pozuelo de Alarcón, Madrid, 2010). Se presenta como un recorrido inmersivo y cinematográfico por escenarios de su vida (despacho, plató de rodaje...) e incluye un espacio de experimentación para el público.
Exposición: Interior Berlanga
-
Dónde: CaixaForum Sevilla
-
Dirección: calle López Pintado, s/n
-
Cuándo: hasta el 2 de noviembre
-
Horario: de 11 a 22 horas
-
Precio: entradas 6 euros, gratis para clientes de CaixaBank, menores de 16 años, titulares del Carnet Joven de la Junta de Andalucía y miembros del ICOM
2
Hasta el domingo 7 de septiembreestará abierta la exposición Arte y naturaleza (un siglo de biomorfismo) en la sede de CaixaForum en Sevilla. En ella la Fundación 'la Caixa' en colaboración con el Centro Pompidou de París (Francia) presenta alrededor de ochenta piezas de distintas disciplinas artísticas (pintura, escultura, diseño, cine y arquitectura) en torno a la relación del arte con el mundo natural. La comisaria Angela Lampe las ha reunido en cuatro secciones temáticas: metamorfosis, mimetismo, creación y amenaza. Se podrán ver obras desde principios del siglo XX hasta la actualidad de artistas como Wassily Kandinsky, Joan Miró, Georgia O'Keeffe, Pablo Picasso y Jean Arp, entre otros.
Exposición: 'Arte y naturaleza'
-
Dónde: Caixaforum Sevilla
-
Dirección: calle López Pintado, s/n
-
Cuándo: hasta el domingo 7 de septiembre
-
Horario: de lunes a domingos y festivos de 10 a 20 horas
-
Precio: entradas 6 euros, gratis para clientes de CaixaBank, menores de 16 años, titulares del Carnet Joven de la Junta de Andalucía y miembros del ICOM.
3
Guadalpark
Sevilla Este
Hasta el domingo 7 de septiembre se desarrollará la nueva temporada del parque acuático de Sevilla Guadalpark. El recinto tiene diferentes atracciones que requieren de estatura y peso máximo y/o mínimo. Están dividas en tres categorías: infantiles (Mini Park), moderadas (Piscina de olas, Pistas blandas, Jacuzzi y más) y de alta emoción (Mamut, Kamikaze, Tirolina y Black hole, entre otras). Además cuenta con servicios como alquiler de flotadores, consigna, zona de restauración, tienda y servicio médico. .
Parque Guadalpark
-
Dirección: avenida del Deporte, 8
-
Cuándo: hasta el domingo 7 de septiembre
-
Horario: Del 1 al 7 de septiembre: de lunes a domingo de 12 a 19 horas.
-
Precio: entradas 26,50 euros, reducidas 17,90 euros, reducidas para discapacidad mayor de 33% 16,90 euros, niños con discapacidad mayor de 33% 14,90 euros (hay descuentos por internet).
