Qué hacer en Sevilla hoy, martes 2 de septiembre de 2025 Planes de cultura y ocio para esta jornada en la capital hispalense

Segundo día de septiembre y Sevilla sigue cargada de planes de ocio y cultura, tanto para los que han vuelto de las vacaciones como para los que las comienzan:

1 Joaquín Sabina abc Concierto de Joaquín Sabina Plaza de la Maestranza

La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla volverá a convertirse en escenario de excepción para la música con la celebración del ciclo 'Noches de la Maestranza', que se desarrollará entre el 2 y el 13 de septiembre de 2025. La programación reunirá a algunas de las voces más reconocidas del panorama musical en español. Joaquín Sabina será el encargado de inaugurar esta edición con tres conciertos dentro de su gira de despedida 'Hola y adiós', el martes 2, el jueves 4 y el sábado 6.

Concierto Joaquín Sabina Dónde: Plaza de Toros de la Maestranza

Dirección: Paseo de Colón, 12

Cuándo: martes 2, jueves 4 y sábado 6 de septiembre de 2025

Horario: a las 21,30 horas

Precio: entre 57€ y 135€

2 Imagen promocional de 'Volver a ti' diputación de sevilla Cine de Verano: 'Volver a ti' Patio de la Diputación

A pesar de inmersos en el mes de septiembre, el cine de la Diputación continúa con su programación hasta este domingo 7 de septiembre. Este martes es el turno de la coproducción danesa, sueca y belga.

Dirigida por Jeanette Nordahl ('Memoria de una escritora' (2022) o 'Cuando el polvo se asienta' (2020)), cuenta la historia de Ane y Thomas, una pareja que en medio de un proceso de seperación, ella sufre un revés que le obliga a pemancer junto a él. Juntos afrontarán una nueva realidad donde encontrará la complicidad en los lugares más inesperados.

Cine de la Diputación: 'Volver a ti' Dónde: Patio de la Diputación

Dirección: avenida Menéndez Pelayo, 32

Cuándo: martes 2 de septiembre

Horario: 22,15 horas

Precio: entradas 4,50 euros

Entradas: aquí

3 Muestra de la exposición caac Guadalpark Sevilla Este

Hasta el domingo 7 de septiembre se desarrollará la nueva temporada del parque acuático de Sevilla Guadalpark. El recinto tiene diferentes atracciones que requieren de estatura y peso máximo y/o mínimo. Están dividas en tres categorías: infantiles (Mini Park), moderadas (Piscina de olas, Pistas blandas, Jacuzzi y más) y de alta emoción (Mamut, Kamikaze, Tirolina y Black hole, entre otras). Además cuenta con servicios como alquiler de flotadores, consigna, zona de restauración, tienda y servicio médico. .

Parque Guadalpark Dirección: avenida del Deporte, 8

Cuándo: hasta el domingo 7 de septiembre

Horario: de lunes a domingo de 12 a 19 horas.

Precio: entradas promoción septiembre 9,99 euros