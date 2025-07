Qué hacer en Sevilla hoy, jueves 3 de julio de 2025

El ocio sigue llenando los días de múltiples actividades en la ciudad, aquí te proponemos algunos de los planes para hoy jueves, 3 de julio de 2025:

1 Megadeth en concierto EP Concierto Megadeth Icónica Sevilla Fest 2025

Hoy la Palza de España acogerá un concierto de la banda Megadeth. El grupo estadounidense liderado por Dave Mustaine, único miembro original y permanente desde su formación a principios de los años ochenta, publicó su primer disco de estudio 'Killing Is My Business... And Business Is Good!' en 1983 y el décimo sexto y último hasta la fecha 'The Sick, the Dying... and the Dead!' en septiembre de 2022.

Actualmente, la banda está integrada por Dave Mustaine (voz y guitarra), Dirk Verbeuren (batería), James LoMenzo (bajo) y Teemu Mäntysaari (guitarra).

Concierto Megadeth Dónde: Plaza de España

Dirección: avenida Isabel la Católica

Cuándo: jueves 3 de julio de 2025

Horario: 22.30 horas

Precio: entre 55 y 65 euros

Entradas: online

2 Teatro 'Justo a tiempo' Sala Cero Teatro Justo a tiempo Sala Cero

Entre el martes 1 de julio y el sábado 2 de agosto de 2025 permanecerá en cartel la comedia teatral «Justo a tiempo (una conferencia contrarreloj)» en la Sala Cero de Sevilla.

La obra ha sido escrita por Víctor Carretero y Práxedes Nieto, intérpretes en solitario, junto con Fernando Fabiani, encargado de la dirección. El espectáculo de una duración aproximada de una hora y diez minutos no está recomendado para menores de 14 años.

Teatro Justo a tiempo Dónde: Sala Cero

Dirección: calle Sol, número 5

Cuándo: jueves 3 de julio de 2025

Horario: a las 21:00 horas

Precio: entradas 25 euros, reducidas 12 euros (tarjeta oro Junta), reducidas 19 euros (pensionistas, tarjeta discapacidad, estudiantes menores de 30 años, carnet joven, tarjeta amigo escenarios, desempleados) y reducidas 20 euros (socio Fnac y un acompañante).

Entradas: a la venta en la taquilla y online

3 Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Juan Flores Concierto decimotercero del Gran Sinfónico de la ROSS Teatro de la Maestranza

El jueves 3 y el viernes 4 de julio de 2025 tendrá lugar el decimotercer concierto del ciclo Gran Sinfónico de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Junto a la orquesta actuarán Jacquelyn Wagner (soprano), Sandra Ferrández (mezzosoprano), Airam Hernández (tenor), José Antonio López (barítono) y el Coro del Teatro de la Maestranza, dirigidos por Guillermo García Calvo.

El programa incluirá 'Friede auf Erden, Opus 6' de Arnold Schoenberg y 'Sinfonía nº 9, en Re menor, Opus 125' de Ludwig van Beethoven.

Concierto decimotercero del Gran Sinfónico de la ROSS Dónde: Teatro de la Maestranza

Dirección: Paseo Cristobal Colón, número 22

Cuándo: jueves 3 de julio de 2025

Horario: a las 20:00 horas

Precio entre 20 y 70 euros

Entradas: por internet

